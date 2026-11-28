Bundesliga: kétszer is előnybe került a Stuttgart, de a Frankfurt pontot mentett
A hazaiak két alkalommal is megszerezték a vezetést, a frankfurtiak azonban mindkétszer egyenlíteni tudtak, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.
A pontosztozkodással mindkét gárda négy kör óta veretlen.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 2–2 (Prömel 42., Jaquez 53., ill. Knauff 45+2., Ebnoutalib 62.)
Hamburg–Bayern München 0–0
Kiállítva: Kimmich (44., Bayern)
Köln–Elversberg 5–0 (Bülter 8., 39., 63., S. El Mala 16., 68.)
Mainz–Union Berlin 2–1 (Tietz 85., Caci 90+2., ill. Haberer 37.)
Paderborn–Schalke 8–1 (Ter Horst 21., Marino 39., 45+4., 57., S. Tigges 55., Zeitler 73., Vidovic 84. – 11-esből, F. Götze 90+6., ill. Ausis 59.)
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Hoffenheim–Augsburg
19.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
Pénteken játszották
Werder Bremen–Mönchengladbach 3–3 (Dinkci 38., 85., Füllkrug 90+2., ill. Diks 27. – 11-esből, Honorat 46., 78.)