Szoboszlai a bemelegítésnél közel járt ahhoz, hogy ne vállalja a játékot

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.11.14. 20:37
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Szoboszlai a bemelegítésnél is érezte a lábát (Fotó: Szabó Miklós)
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Nemzetek Ligája Schäfer András Varga Barnabás Szoboszlai Dominik Grúzia magyar válogatott Tóth Balázs
Ahogy beszámoltunk róla, a magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert Tbilisziben, Grúzia vendégeként a Nemzetek Ligájában. A mérkőzés után Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Varga Barnabás és Tóth Balázs értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

Sokáig bizonytalan volt Szoboszlai Dominik játéka Grúziában, de a magyar válogatott csapatkapitánya vállalta a játékot, és a rivális legyőzése után elmondta, hogy mi kellett a sikerhez.

„Küzdőszellem, csapategység, egy jó szöglet és egy jó kirúgás. Éreztük, hogy van lehetőség a szögletekben. Több is ígéretes volt, a negyediket Sallai csúsztatta meg, és egy grúzról került a kapuba.”

Beszélt arról is, hogy mennyire bízott a pályára lépésben.

„A fejemben mindig száz százalék volt, hogy pályára lépek, a dokiknál ez kevesebb.  Napról napra haladtam, fókuszáltam saját magamra, kezelést kaptam. Másfél edzéssel a lábamban játszottam, a bemelegítésnél közel voltam ahhoz, hogy mégse, mert az egyik lövésnél éreztem a lábamat. De ha már eddig eljöttem, nem hagyom cserben a csapatot. Most kezdődik elölről a kezelés, keddre ismét készen kell állnom.”

Tóth Balázs nagyon örült, hogy az ő indításából született az egyik gól.

„Éreztem, hogy a második találattal lezártuk a mérkőzést. Óriási csapatmunka volt, nagyon rosszul játszottunk, de ilyen hozzáállással kell beleállni egy mérkőzésbe. Ma nem is volt semmi dolgom, egy védésem volt a vége felé egy szöglet után, de akkor szabálytalankodtak Schäferrel szemben. Szenzációs csapatteljesítmény volt.”

Varga Barnabás góllal tért vissza a válogatottba.

„Nagyon örülök, hogy betaláltam, de nem éreztem, hogy hiányoztam volna, hiszen hét pontot szereztünk az első négy meccsen, és harcban állunk az első helyért. A második félidő jobban sikerült az egész csapatnak, nekem is volt egy jó fejesem, ami alig ment mellé. Sallai csúsztatásánál a védő beleért, a lényeg, hogy gól lett. A szurkolók fantasztikusak voltak, innen is köszönjük nekik.”

Schäfer András győzelemmel ünnepelte az 50. válogatottságát.

„Nem a legszebb válogatott mérkőzésem volt, néha jobban hasonlított birkózásra, mint futballmeccsre, de mi játszhatunk az első helyért az északírek ellen. Egy félidőt odaajándékoztunk a grúzoknak. Nem lepődtünk volna meg, hogy ha tízet lehetett volna cserélni, akkor tízet cserélne a mester. Utána elkezdtük a saját játékunkat játszani, minőségből hoztuk a második gólt, értékes győzelmet arattunk.”

Beszélt a jubileumról is.

„Kicsit el is érzékenyültem. Nyilván gondolok arra, hogy nem mindig volt benne, hogy idáig eljutok. Most élvezem leginkább a futballt a sérülésem óta, remélem, hogy még egyszer ennyi van benne.”

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

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Nemzetek Ligája Schäfer András Varga Barnabás Szoboszlai Dominik Grúzia magyar válogatott Tóth Balázs
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