Schäfer András: A győzelemnek és az ötvenediknek is egyformán örülök

„Nyilván a győzelemnek örülök jobban. Bár őszintén? Az ötvenediknek is ugyanannyira örülök. Azért ez egy nagyon szép szám. Bognár Györgyöt értem utol, a fiától majd biztos kapok egy-két negatív szót emiatt, de úgy gondolom, ez azért nagy dolog. Erre büszke vagyok. A magyar futball legendás alakjaival van azonos válogatottságom… A mai napig minden meghívónak nagyon örülök, de nem gondoltam volna ezt, amikor anno az elsőt megkaptam” – mondta az ötvenedik fellépéséről Schäfer András, majd folytatta a győzelem kulcsával.

„Nem lepett meg, hogy a mester senkit sem dicsért meg az első félidőben. A kulcs az volt, hogy a rossz játék ellenére nem kaptunk gólt, a védekezés stabil volt, bravúrt is bemutattunk, aztán a másodikra úgy jöttünk ki, ahogy az elsőre is kellett volna. Nem mondanám, hogy tendencia a gyengébb első, jobb második félidő, pont a grúzok elleni hazai meccsen fordítva volt, de a Puskás Arénában mindig más, mint idegenben. Ami a szurkolókat illeti, nagyon jólesett, hogy a tiltás ellenére is itt voltak” – mondta, és kitért a következő meccsre is.

„Úgy megyünk neki az északírek elleni meccsnek, hogy nyerni akarunk! Vitális Milán és Willi Orbán nagyon fog hiányozni, de ma is láthattuk, hogy milyen kispadunk van, kik és hogyan tudnak beszállni, úgyhogy emiatt nem félek a körítéstől.”

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NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)

Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)