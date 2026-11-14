Schäfer András: A győzelemnek és az ötvenediknek is egyformán örülök

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
• Tbiliszi
2026.11.14. 21:32
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Schäfer András ötvenedszer hallgatta meg a Himnuszt válogatott meccsen (Fotó: Szabó Miklós)
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Nemzetek Ligája Schäfer András Grúzia magyar labdarúgó-válogatott
A grúzok elleni 2–0-s győzelemmel ünnepelte ötvenedik válogatott mérkőzését Schäfer András. A nemzeti csapat középpályása az NSO Tv kérdésére elárulta, ugyanannyira örül mindkettőnek, de azért elmondta azt is, nem lepődött meg azon, hogy a szünetben Marco Rossi nem dicsért meg senkit.

„Nyilván a győzelemnek örülök jobban. Bár őszintén? Az ötvenediknek is ugyanannyira örülök. Azért ez egy nagyon szép szám. Bognár Györgyöt értem utol, a fiától majd biztos kapok egy-két negatív szót emiatt, de úgy gondolom, ez azért nagy dolog. Erre büszke vagyok. A magyar futball legendás alakjaival van azonos válogatottságom… A mai napig minden meghívónak nagyon örülök, de nem gondoltam volna ezt, amikor anno az elsőt megkaptam” – mondta az ötvenedik fellépéséről Schäfer András, majd folytatta a győzelem kulcsával.

„Nem lepett meg, hogy a mester senkit sem dicsért meg az első félidőben. A kulcs az volt, hogy a rossz játék ellenére nem kaptunk gólt, a védekezés stabil volt, bravúrt is bemutattunk, aztán a másodikra úgy jöttünk ki, ahogy az elsőre is kellett volna. Nem mondanám, hogy tendencia a gyengébb első, jobb második félidő, pont a grúzok elleni hazai meccsen fordítva volt, de a Puskás Arénában mindig más, mint idegenben. Ami a szurkolókat illeti, nagyon jólesett, hogy a tiltás ellenére is itt voltak” – mondta, és kitért a következő meccsre is.

„Úgy megyünk neki az északírek elleni meccsnek, hogy nyerni akarunk! Vitális Milán és Willi Orbán nagyon fog hiányozni, de ma is láthattuk, hogy milyen kispadunk van, kik és hogyan tudnak beszállni, úgyhogy emiatt nem félek a körítéstől.”

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NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

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Nemzetek Ligája Schäfer András Grúzia magyar labdarúgó-válogatott
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