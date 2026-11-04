Hét perc történelem: a PSG új távlatokat nyit a Bajnokok Ligájában – statisztikák

A PSG az első négy gólját a Villarreal ellen 7 perc 35 másodperc leforgása alatt szerezte, ami új Bajnokok Ligája-rekord. A rekordot eddig a Shahtar tartotta, amely 2014. október 21-én a BATE ellen 9 perc 22 másodperc alatt szerzett négy gólt. Ez egyben a Bajnokok Ligája történetének legkorábbi 4 gólja is volt, a PSG-nek 16 perc 2 másodperc kellett, míg a korábbi rekorder Real Madrid 2011. november 22-én a Dinamo Zagreb elleni hazai mérkőzésen a 20. percben szerezte a negyedik gólját.

16:02 - Le Paris Saint-Germain vient d'établir le record de l'équipe la plus rapide à inscrire quatre buts en Ligue des Champions (16 minutes et 2 secondes). Survol. https://t.co/9XDC7SHs7B — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2026

Korábban még egyetlen spanyol csapat sem ment 4 gólos hátránnyal a félidőbe egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen hazai pályán (3 gólos hátrány 6 alkalommal fordult elő). Spanyol csapat korábban még sosem kapott hat gólt hazai mérkőzésen UEFA-versenyeken. Az eddigi 1781 hazai meccsből négy alkalommal kaptak öt gólt, legutóbb a Getafe a Lugano ellen október 22-én. A Villarreal továbbá beállította a legnagyobb BL-vereséget spanyol csapatként. Korábban a Barcelona kapott ki hat góllal hazai pályán a Bayern Münchentől. Az összes UEFA-versenyt figyelembe véve ez volt a spanyol csapatok harmadik legnagyobb veresége. Az élen a Real Madrid 8–0-s győzelme a Sevilla ellen, majd következik a KSC 7–0-s győzelme a Valencia ellen,

Fabián Ruiz a Bajnokok Ligája történetében a második duplát szerezte spanyol játékosként egy másik spanyol csapat ellen. 2000. május 2-án Miguel Ángel Angulo duplázott a Valencia színeiben a Barcelona ellen a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Mayulu 13. percben szerzett gólja a Bajnokok Ligája történetének harmadik leggyorsabb harmadik gólja volt (a Real Madrid 2011-ben a 9. percben, a Stuttgart pedig 2009-ben a 11. percben szerzett ilyet), de a vendégcsapatok közül ez volt a leggyorsabb.

A Paris Saint-Germain immár 14 Bajnokok Ligája-mérkőzés óta veretlen, ami új klubrekord. A 14 meccses sorozat egyben a leghosszabb francia sorozat is beállítva a Lyon 2004 és 2006 között felállított rekordját.

PSG in the Champions League this season: 🥇 Most points (12) 🥇 Most goals (20) 🥇 Most shots per game (23.5) 🥇 Most shots on target per game (12.5) 🥇 Most shots (94) 🥇 Most key passes per game (17.8) 🥇 Most key passes (71) 🥇 Highest xG (13.25) 🥇 Biggest overpeformers of xG (+6.75) 🥇 Best goal difference (+15) 🥇 Longest current winning streak (4) 🥇 Highest WhoScored rating (7.20) — WhoScored (@WhoScored) November 4, 2026

A WhoScored gyűjtése alapján három és fél forduló után a PSG-nek van a legtöbb pontja (12), legtöbb gólja (20), legtöbb meccsenkénti lövése (23.5), legtöbb kaput eltaláló lövése meccsenként (12.5), legtöbb kulcspassza (71), legmagasabb xG-je (13.25) és a legjobb gólkülönbsége (+15). Húsz gólt még sosem szerzett csapat egy BL-idény első négy meccsén

Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (Neves 9., D. Doué 12., Mayulu 13., Fabián Ruiz 17., 50., Boly 78.)

Az Atlético 30 év után kapott ki német ellenféltől hazai pályán.

Ez volt a 63. alkalom, hogy Manuel Neuer nem kapott gólt a Bajnokok Ligájában. ez héttel több, mint amennyivel az Atlético Madrid rendelkezik.

63 - Manuel Neuer wahrte in der UEFA Champions League mehr Weiße Westen (63) als Atlético Madrid (56). Mauer. @FCBayern https://t.co/zI678KEuZt — OptaFranz (@OptaFranz) November 3, 2026

Harry Kane ezúttal nem talált be, így nem sikerült beállítania Cristiano Ronaldo 11 mérkőzésen át tartó rekordját.

A reminder of Cristiano Ronaldo's 17 goals in 11 consecutive Champions League games: ⚽⚽ vs. Juventus (🏆) ⚽⚽ vs. APOEL ⚽⚽ vs. Dortmund ⚽ vs. Tottenham ⚽ vs. Tottenham ⚽⚽ vs. APOEL ⚽ vs. Dortmund ⚽⚽ vs. PSG ⚽ vs. PSG ⚽⚽ vs. Juventus ⚽ vs. Juventus His record is safe. 😅 — Squawka (@Squawka) November 4, 2026

Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0–2 (Karl 54., Laimer 74.)

Lamine Yamal szerezte csapata első gólját az Aston Villa ellen. Ez volt a spanyol támadó 14. gólja a Bajnokok Ligájában, ezzel ő lett a sorozat történetének legeredményesebb játékosa húszéves kora előtt. Eddig Kylian Mbappéval közösen tartották a rekordot (13), őket pedig Erling Haaland követi tízzel.

14 - Jugadores con más goles en la @ChampionsLeague antes de cumplir 20 años: 14 - LAMINE YAMAL 🇪🇸 13 - Kylian Mbappé 🇫🇷 10 - Erling Haaland 🇳🇴 Prodigio 🌟. https://t.co/QNbh5q0McI — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2026

A spanyol válogatott játékos egyben a legfiatalabb játékos, aki gólt szerzett és gólpasszt adott egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a legfiatalabb, aki gólt szerzett egy elődöntőben, valamint az a játékos, aki a legtöbb gólt szerezte 18. (5) és 19. (11) születésnapja előtt. Minden versenysorozatot figyelembe véve Yamal 15 mérkőzésen 13 gólt szerzett és 11 gólpassznál tartadott.

Raphinha a második félidőben duplázott, így 23 góljával ő lett a BL-történelem legeredményesebb brazilja. Őt Rivaldo (22), Neymar (21) és Ronaldinho (14) követi. Raphinha továbbá a Barcelona harmadik legeredményesebb BL-gólszerzője lett, csak Lionel Messi (120) és Luis Suárez (25) előzi meg.

23 - Máximos goleadores del Barcelona en la @ChampionsLeague: 120 - Lionel Messi 🇦🇷 25 - Luis Suárez 🇺🇾 23 - Robert Lewandowski 🇵🇱 23 - RAPHINHA 🇧🇷 Consolidación 💪. — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2026

RAPHINHA 12-SZER VOLT KEZDŐ IDÉN

Raphinha's 12 starts for Barcelona this season: ⚽⚽🅰️ vs. Elche ⚽ vs. Athletic Club ⚽⚽ vs. Rayo Vallecano ⚽ vs. Valencia ⚽⚽ vs. Feyenoord 🅰️🅰️ vs. Levante ⚽⚽⚽ vs. Racing ⚽⚽⚽ vs. Sevilla ❌ vs. PSG ⚽ vs. Real Madrid ⚽⚽ vs. Alavés ⚽⚽ vs. Aston Villa Incredible. 👏 — Squawka (@Squawka) November 3, 2026

A katalánok 18 BL-mérkőzés után hoztak le egy találkozót kapott gól nélkül, így véget ért az így is klubrekordnak tekinthető rossz szériájuk. Egy jó sorozatuk viszont folytatódott: a Barcelona 46 hazai BL-meccséből mindössze kettőt veszített el angol csapatok ellen (mindkettőt a Liverpool ellen).

A Barcelona legutóbbi 19 mérkőzésén a Bajnokok Ligája csoportkörében összesen 94 gól született, ami mérkőzésenként 4,95-ös átlagot jelent.

Unai Emery edzői pályafutása során eddig 31 alkalommal találkozott a Barcelonával. Ezeken 22 vereség, hat döntetlen és három győzelem a mérlege, csapatai 34 gólt rúgtak és 79-et kaptak.

Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (Yamal 8., Raphinha 52., 64.)

Alekszej Batrakov lett a második orosz játékos, aki két gólt szerzett a Bajnokok Ligájában egy külföldi csapat színeiben. Eddig erre csak Roman Pavljucsenko volt képes, aki a Tottenham–Twente mérkőzésen duplázott. Batrakov emellett az első, aki egy Bajnokok Ligája-szezonban négy gólt szerzett egy külföldi csapatban (a korábbi nyolc esetben a Spartak, a CSKA vagy a Zenit színeiben játszottak a gólszerzők).

Artem Dzyuba volt az utolsó orosz játékos, aki a 2015/16-os szezonban legalább 4 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)

A Roma 17 perc után már kettővel vezetett a Manchester United otthonában. Ennél korábban egyik csapat sem került kétgólos előnybe az európai kupaporondon az Old Traffordon.

A „vörös ördögök” viszont a második félidőben fordítottak és 3–2-re megnyerték a találkozót. Ez volt a negyedik alkalom, hogy a manchesteriek legalább kétgólos hátrányból felállva megnyertek egy mérkőzést a BL-ben, ezzel egalizálták a Real Madrid rekordját.

A Roma történelme során a harmadik meccsét bukta el legalább kétgólos előnyről a BL-ben. Az olaszok így 20 napon belül két mérkőzést is elveszített, amelyeken kétgólos előnnyel vezetett (a Real Madrid ellen is). A Bajnokok Ligája történetében eddig egyetlen csapat sem tette ezt meg kétszer egy szezonban. A rómaiak a legutóbbi 20 idegenbeli meccsükből mindössze kettőt nyertek meg a legrangosabb európai kupasorozatban.

Donyell Malen az AS Roma színeiben három egymást követő Bajnokok Ligája-mérkőzésen is gólt szerzett. A klub történetében eddig csak egy játékosnak sikerült ez: Edin Dzeko (5 mérkőzés 2018-ban).

4 - No team have won more UEFA Champions League games from two or more goals behind than Manchester United (also Real Madrid). Salvation. https://t.co/sclavosZVa — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2026

Gianpiero Gasperini karrierje során immár másodszor bukott el 2–0-s vezetéstről az Old Traffordon. Az első alkalom 2021-ben volt, amikor még az Atalanta edzője volt: csapata az első félidőben két gólt szerzett, majd a másodikban három gólt kapott, pontosan úgy, mint kedd este.

Matheus Cunha az első játékos a Bajnokok Ligája történetében, aki ugyanazon a mérkőzésen két gólt és két sárga lapot is szerzett. Mindezt mindössze 8 perc alatt tette meg: gólok a 83. és 86. percben, sárga lapok a 87. és 90+1. percben.

Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 17. – 11-esből)

Kiállítva: Cunha (MU, 90+1.)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0–2 (Karl 54., Laimer 74.)

Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (Yamal 8., Raphinha 52., 64.)

Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) 0–3 (Bisseck 8., Esposito 34., Zielinski 54.)

Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) 0–0

Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (Jörgensen 19., 37., Ljubicic 44., Adeniran 48.)

Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 17. – 11-esből)

Kiállítva: Cunha (MU, 90+1.)

Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (Neves 9., D. Doué 12., Mayulu 13., Fabián Ruiz 17., 50., Boly 78.)

Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–1 (Doumbia 59.)

Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)