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Neuer hónapokra kidőlt, Kompany heteken belül visszatérhet a Bayernhez

2026.11.08. 15:03
Manuel Neuer ebben az évben már aligha léphet pályára (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bundesliga Manuel Neuer Vincent Kompany
A szombaton megsérült Manuel Neuerre várhatóan két hónapos kihagyás vár, a vezetőedző Vincent Kompany ugyanakkor heteken belül visszatérhet a Bayern München labdarúgócsapatának kispadjára.

Uli Hoeness, a német bajnoki címvédő klub tiszteletbeli elnöke vasárnap arról beszélt, hogy Vincent Kompany – aki két hete egy edzésen rosszul lett, majd kórházba szállították, ahol agyhártya-irritációt diagnosztizáltak nála – várhatóan a válogatott szünet után, azaz két-három hét múlva újra ott lehet az együttes kispadján.

A Bayern világbajnok kapusa, Manuel Neuer sérülése ugyanakkor súlyosnak bizonyult, és a sajtó szerint két hónapos kihagyás vár rá, miután részlegesen elszakadt egy szalag a jobb lábfejében. A kapus a Mainz otthonában 2–1-re megnyert szombati bajnoki első félidejében sérült meg és a szünetben le kellett cserélni, de így is a klubtörténelem legidősebb pályára lépett játékosa lett, ugyanis 40 évesen és 225 naposan állt a kapuban.

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