Neuer hónapokra kidőlt, Kompany heteken belül visszatérhet a Bayernhez

Uli Hoeness, a német bajnoki címvédő klub tiszteletbeli elnöke vasárnap arról beszélt, hogy Vincent Kompany – aki két hete egy edzésen rosszul lett, majd kórházba szállították, ahol agyhártya-irritációt diagnosztizáltak nála – várhatóan a válogatott szünet után, azaz két-három hét múlva újra ott lehet az együttes kispadján.

A Bayern világbajnok kapusa, Manuel Neuer sérülése ugyanakkor súlyosnak bizonyult, és a sajtó szerint két hónapos kihagyás vár rá, miután részlegesen elszakadt egy szalag a jobb lábfejében. A kapus a Mainz otthonában 2–1-re megnyert szombati bajnoki első félidejében sérült meg és a szünetben le kellett cserélni, de így is a klubtörténelem legidősebb pályára lépett játékosa lett, ugyanis 40 évesen és 225 naposan állt a kapuban.

A bajorok legközelebb november 20-án az 1. FC Kölnt fogadják a Bundesligában.