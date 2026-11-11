Ökölvívás: ha nincs balegyenes, fényesebb az érem?

Készülsz életed nagy versenyére, arra a megméretésre, amelyben meg tudod mutatni, mire is vagy képes. Hónapokon át gyakoroltál, a tanulás mellett edzés edzés után, jó formába kerültél, úgy tetszik, minden összeállt, és akkor… A nyári Eb-n Szerbiában kétszer nyertél, a negyeddöntőben búcsúztál, ötödik lettél. Reménykedsz abban, hogy a vb-n előrébb jutsz, persze sok függ a sorsolástól, a pillanatnyi...

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