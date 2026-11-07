Bundesliga: nem hibázott a Bayern és a Dortmund, a Leipzig ötössel ünnepelte a jubiláló Willi Orbánt

Mainz–Bayern München 1–2. Joshua Kimmich lövésének köszönhetően a bajorok vezettek a szünetben, de nem volt egyértelmű sikertörténet az első félidő: Manuel Neuer kapust lábsérülés miatt le kellett cserélni – de legalább a mainzi Li Dzse Szung egyenlítőnek hitt gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A szünet után Lennart Karl közelről növelte az előnyt, és bár a derekasan helytálló hazaiak szépítettek, pontot nem tudtak otthon tartani.

Egy kis stat: Noha Harry Kane a legutóbbi négy tétmérkőzésén nem szerzett gólt, az előkészítésből ezúttal is kivette a részét. A bajorok aranylabdása nyolc asszisztnál jár a 2026–2027-es bajnokságban: ezzel máris beállította német élvonalbeli legjobbját (az előző két kiírást 8-8 előkészítéssel zárta), és ez a nyolc olyan magas szám, amilyet senki sem ért el Bundesliga-idény első kilenc fordulójában – legalábbis azóta, hogy az Opta 22 éve elkezdte gyűjteni ezeket az adatokat.

8 - Harry Kane bereite in dieser Bundesliga-Saison acht Tore vor, so viele wie kein anderer Spieler an den ersten neun Spieltagen einer BL-Saison seit det. Datenerfassung 2004/05. Kane bereite in einer BL-Saison nie mehr Tore vor (2023/24 und 2024/25 auch je 8). Spielmacher. https://t.co/iljTzHB9hF — OptaFranz (@OptaFranz) November 7, 2026

Leipzig–Augsburg 5–2. A vendégek már az első percben vezettek, az övék volt az utolsó szó is, de a közbülső időben kaptak öt gólt… A hazaiak sorozatban a harmadik bajnoki meccsüket nyerték meg, szép emléket állítva a klublegenda, Willi Orbán 400. lipcsei tétmérkőzésének – a magyar válogatott védő a 73. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Dortmund–Elversberg 2–1. A Borussia veretlenül várta a fordulót, de úgy, hogy az előző négy fordulóban háromszor is döntetlent játszott. A szünetben ezúttal is ikszre állt a csata, majd aztán Felix Nmecha rúgott két gólt, és akárcsak a nagy rivális müncheniek meccsén, az ellenfél itt is csak szépíteni tudott.

Paderborn–Frankfurt 2–2. Az újonc az előző három fordulóban nem talált legyőzőre, és a rendes játékidő lejártakor úgy tűnt, három ponttal folytatja a szép sorozatot. Aztán a 93. percben Jonathan Burkardt besarkazta második gólját, méghozzá az utolsó szöglethez felfutó kapus, Noah Atubolu által lefejelt labdából, azaz az emberhátrányban hajrázó Eintracht nagy nehezen elvitt egy pontot!

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Mainz–Bayern München 1–2 (Tietz 90+3., ill. Kimmich 14., Karl 57.)

Borussia Dortmund–Elversberg 2–1 (F. Nmecha 55., 71., ill. Futkeu 81.)

RB Leipzig–Augsburg 5–2 (Banzuzi 33., Nkunku 35., Raum 45+1., Romulo 60., Baumgartner 66., ill. Kade 1., Ogundu 90+2.)

Paderborn–Eintracht Frankfurt 2–2 (Obermair 45., Pieringer 73. – 11-esből, ill. Burkardt 23., 90+3.)

Kiállítva: Baum (Frankfurt, 75.)

18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

17.30: Freiburg–Union Berlin

19.30: Hoffenheim–Schalke

Pénteken játszották

Hamburger SV–Mönchengladbach 3–1 (Muheim 11., Nandja 60., Grönbaek 70., ill. Scally 44.)

Kiállítva: Itakura (Mönchengladbach, 49.)