ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

Bundesliga: nem hibázott a Bayern és a Dortmund, a Leipzig ötössel ünnepelte a jubiláló Willi Orbánt

K. Zs.K. Zs.
2026.11.07. 17:32
Joshua Kimmich rúgta a Bayern München első gólját – így ünnepelte (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München RB Leipzig Bundesliga Dortmund
A fej fej mellett haladó Bayern München és Borussia Dortmund egyaránt győzött a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 9. fordulójának szombati játéknapján: a bajorok Mainzban nyertek 2–1-re, a Borussia hazai pályán verte meg az újonc Elversberget (2–1). Gólzáporos meccsen intézte el a Leipzig az Augsburgot (5–2), míg a Frankfurt a 93. percben szerzett góllal harcolt ki döntetlent (2–2) az újonc Paderborn otthonában.

Mainz–Bayern München 1–2. Joshua Kimmich lövésének köszönhetően a bajorok vezettek a szünetben, de nem volt egyértelmű sikertörténet az első félidő: Manuel Neuer kapust lábsérülés miatt le kellett cserélni – de legalább a mainzi Li Dzse Szung egyenlítőnek hitt gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A szünet után Lennart Karl közelről növelte az előnyt, és bár a derekasan helytálló hazaiak szépítettek, pontot nem tudtak otthon tartani.

Egy kis stat: Noha Harry Kane a legutóbbi négy tétmérkőzésén nem szerzett gólt, az előkészítésből ezúttal is kivette a részét. A bajorok aranylabdása nyolc asszisztnál jár a 2026–2027-es bajnokságban: ezzel máris beállította német élvonalbeli legjobbját (az előző két kiírást 8-8 előkészítéssel zárta), és ez a nyolc olyan magas szám, amilyet senki sem ért el Bundesliga-idény első kilenc fordulójában – legalábbis azóta, hogy az Opta 22 éve elkezdte gyűjteni ezeket az adatokat.

Leipzig–Augsburg 5–2. A vendégek már az első percben vezettek, az övék volt az utolsó szó is, de a közbülső időben kaptak öt gólt… A hazaiak sorozatban a harmadik bajnoki meccsüket nyerték meg, szép emléket állítva a klublegenda, Willi Orbán 400. lipcsei tétmérkőzésének – a magyar válogatott védő a 73. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Dortmund–Elversberg 2–1. A Borussia veretlenül várta a fordulót, de úgy, hogy az előző négy fordulóban háromszor is döntetlent játszott. A szünetben ezúttal is ikszre állt a csata, majd aztán Felix Nmecha rúgott két gólt, és akárcsak a nagy rivális müncheniek meccsén, az ellenfél itt is csak szépíteni tudott.

Paderborn–Frankfurt 2–2. Az újonc az előző három fordulóban nem talált legyőzőre, és a rendes játékidő lejártakor úgy tűnt, három ponttal folytatja a szép sorozatot. Aztán a 93. percben Jonathan Burkardt besarkazta második gólját, méghozzá az utolsó szöglethez felfutó kapus, Noah Atubolu által lefejelt labdából, azaz az emberhátrányban hajrázó Eintracht nagy nehezen elvitt egy pontot!

NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Mainz–Bayern München 1–2 (Tietz 90+3., ill. Kimmich 14., Karl 57.)
Borussia Dortmund–Elversberg 2–1 (F. Nmecha 55., 71., ill. Futkeu 81.)
RB Leipzig–Augsburg 5–2 (Banzuzi 33., Nkunku 35., Raum 45+1., Romulo 60., Baumgartner 66., ill. Kade 1., Ogundu 90+2.)
Paderborn–Eintracht Frankfurt 2–2 (Obermair 45., Pieringer 73. – 11-esből, ill. Burkardt 23., 90+3.)
Kiállítva: Baum (Frankfurt, 75.)
18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
17.30: Freiburg–Union Berlin
19.30: Hoffenheim–Schalke
Pénteken játszották
Hamburger SV–Mönchengladbach 3–1 (Muheim 11., Nandja 60., Grönbaek 70., ill. Scally 44.)
Kiállítva: Itakura (Mönchengladbach, 49.)

 

 

Bayern München RB Leipzig Bundesliga Dortmund
Legfrissebb hírek

A Hamburg két góllal legyőzte a Mönchengladbachot a Bundesligában

Német labdarúgás
20 órája

Harry Kane 2029-ig hosszabbított a Bayern Münchennél

Német labdarúgás
2026.11.05. 10:16

Frank Schmidt német rekorderként búcsúzik az idény végén a Heidenheimtől

Német labdarúgás
2026.11.04. 19:07

Bejelentkezés Athénból és Isztambulból; vendégünk BL-sztárok frizuráját értékelte – ilyen volt a szerdai BL-nap felvezetése

Bajnokok Ligája
2026.11.04. 18:50

Hét perc történelem: a PSG új távlatokat nyit a Bajnokok Ligájában – statisztikák

Bajnokok Ligája
2026.11.04. 11:22

A Bayern játékosai szerint domináltak, a madridiak viszont úgy gondolják, hogy közel voltak a müncheniekhez

Bajnokok Ligája
2026.11.04. 07:19

Kane csak gólpasszig jutott, a Bayern kettővel nyert az Atlético otthonában

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 22:52

Az NS kérdéseire Kabát és Torghelle is válaszolt; bejelentkezés a Fener–Liverpool helyszínéről – ilyen volt a keddi BL-felvezetés

Bajnokok Ligája
2026.11.03. 18:50