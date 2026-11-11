Napsütés, játék, gól – Tamás Márk boldog a szigeten

Nagy volt az öröm, ugyanis megszerezte első gólját a a ciprusi élvonalban Tamás Márk, az Olympiakosz Nicosia egyszeres válogatott védője. A korábbi diósgyőri hátvéd a szombati, Apollon ellen 1–0-ra megnyert bajnokin volt eredményes, szöglet után talált be – előbb a lécről került néhány centiméterrel a gólvonal mögé a labda, de a biztonság kedvéért a kipattanót a hálóba fejelte.

„Nagy kavarodás után voltam eredményes, mint kiderült, győztes gólt sikerült szereznem” – mondta lapunknak Tamás Márk, az Olympiakosz Nicosia 33 éves játékosa, akinek az együttese jelenleg a kilencedik a tabellán a tizennégy csapatos bajnokságban. – „Nagyon kellett ez a siker, mert több alkalommal is úgy veszítettünk pontokat és végeztünk döntetlenre, hogy nyernünk kellett volna. Ráadásul az eddigi kilenc bajnokin hat alkalommal is ikszeltünk… Ha csak a felét megnyerjük, előkelőbb helyen állhatnánk a tabellán. Sajnos sok a sérültünk, ha visszatérnek, a tabella első felében is végezhetünk. Az alapszakasz első hat helyezettje folytatja a felsőházban tavasszal, míg a további nyolc csapat a bennmaradásért harcol – három együttes esik ki a második ligába, ezért nagy csata várható. Próbáljuk elkerülni az alsóházat, úgy érzem, egyál­talán nem elképzelhetetlen, hogy a felsőházban folytassuk. Az első sikerünk nagy lökést adhat a folytatásra, és bár válogatott szünet van, nincs megállás, csak a hét végét kaptuk meg pihenésre, ugyanúgy zajlik a munka.”

Tamás Márk eddigi nyolc bajnokiján végig a pályán lehetett, hamar beverekedte magát a kezdőbe, kulcsembere az Olympiakosz Nicosiának.

„Remek formában, erőben érzem magam, nagyon bíznak bennem, ezt a játékpercek is bizonyítják. Az alsóházban álló csapatok zöme inkább bunkerfutballt játszik, bízik a néhány kontralehetőségében, de mi nem ezt az utat járjuk: próbálunk futballozni, letámadunk, fontos a labdakihozatalunk, nem csak előrerúgjuk a labdát lesz, ami lesz alapon. Élvezem a játékot és azt is, hogy nemcsak védekező szerepem van, hanem a támadásokból is kivehetem a részem, a szabad- és szögletrúgásoknál is nagy szerep hárul rám. A liga is erős, jobbnak ítélem meg, mint az NB I-et, nem a véletlen műve, hogy a következő idénytől már öt csapat kvalifikálhatja magát a nemzetközi kupákba Ciprusról. Körülbelül másfél kilométerrel futok többet egy-egy bajnokin, mint odahaza, pedig a háromvédős rendszer közepén játszom, elméletileg nekem kellene a legkevesebbet mozognom, sprintelnem. Az élvonal legismertebb játékosa David Luiz, a Chelsea, a PSG és az Arsenal korábbi brazil védője a Pafoszban szerepel. Harminckilenc éves, de még mindig érződik, hogy más ligákban edződött. Technikailag képzett futballisták alkotják a jobb csapatokat, büszke vagyok rá, hogy ezen a szinten is megállom a helyem.”

A labdarúgó a családjával nagyszerűen érzi magát Cipruson, a futballon kívüli életet is élvezik.

„Nicosia szép város, szeretjük, körülbelül hatvanezren élnek itt, nem túl nagy, nem túl kicsi. Minden közel van, a tengerpart is mindössze félórányi autóútra, ez sem távolság. Idekint még mindig jó idő van, süt a nap, a múlt héten még fürödtünk a tengerben… Szeretnénk bebarangolni a szigetet, ez lesz a program a hétvégén. Azt is tervezzük, hogy miután Kovács Dániellel és Kiss Tamással is jó viszonyt ápolunk, felkeressük őket és beszélgetünk egy jót.”

A Nicosiára két kemény meccs vár a szünet után: előbb az éllovas AEK Larnacát fogadja, majd a harmadik AEL Limassol otthonában játszik, szinte biztosan Tamás Márkkal a kezdőben.