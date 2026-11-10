Női kézilabda: győri keksz; Dibusz Dénes tud a válogatott nélkül élni

L. P. I.L. P. I.
2026.11.10. 22:58
Címkék
NS-ajánló NS-ajánlat e-újság

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

 

Mi folyik Győrben? Nagy a baj a sztárcsapatnál. A 19-szeres NB I-es aranyérmes, 16-szoros Magyar Kupa- és hétszeres Bajnokok Ligája-győztes női kézilabdacsapat gazdasági nehézségei a megváltozott politikai és sport­finanszírozási környezetből is adódhatnak. Papp Bálint elemző írása.

Dibusz Dénes megbékélt azzal, hogy néha a kispadra szorul. Hogyan éli meg, hogy a válogatottnál és időnként a klubjában is a fiatalabb generáció kerül előtérbe? Dibusz Dénes 35 esztendősen már másként tekint a pályafutására, nem sértődik meg a döntéseken, és a Ferencvárosnál is elfogadja, hogy gondolni kell a jövőre. Borbola Bence nagyinterjúja.

Sallai Roland, ha kell, vezérszerepet vállal a válogatottban. Tíz éve még a válogatott újoncaként lépett pályára, ma már a nemzeti csapat (egyik) meghatározó játékosa – a sérülése után a válogatotthoz (is) visszatérő Sallai Roland Grúzia ellen még nem játszott, s bízik benne, emlékezetes lesz a szombati mérkőzés. És Szoboszlai Dominikot is a pályára várja…

A Nemzeti Sportban ismét: Itt van Amerika! Újrainduló majorsport-rovatunkban először az amerikai futballal foglalkozunk, élesedik ugyanis a Super Bowlért zajló csata. Elérkeztünk az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga alapszakaszának feléhez, kilenc játékhét zajlott le, ennek fényében eljött az idő egy dupla oldalas értékelésre és további esélylatolgatásra.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló NS-ajánlat e-újság
Legfrissebb hírek

Mi lenne velünk Szoboszlai nélkül?; Sótonyi játékosként jobban izgult

E-újság
2026.11.09. 23:11

Piros Zsombor: Nincs több poénpingpong!; Supka Attila: A nyugdíjra még nem gondolok

E-újság
2026.11.08. 23:40

Velünk élő történelem; Pető, a mesterlövész

E-újság
2026.11.07. 23:50

Szalai József ragyogóan kezdte az NB I-es bajnokságot; Bajzát Péter koncertfilmben szerepel

E-újság
2026.11.06. 23:14

Csoda Milánóban, verhetetlen a Fradi az El-ben!; Rekordbevételek és bérnyomás: így teljesítettek anyagilag a magyar klubok

E-újság
2026.11.05. 23:50

Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél; Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

E-újság
2026.11.04. 23:55

Magyarok a BL-sztárok ellen; Kós Hubert a vb-re készül

E-újság
2026.11.03. 23:50

Antonelli, az olasz király; Vitális a Real Madrid ellen készül

E-újság
2026.11.02. 23:29