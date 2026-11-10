Női kézilabda: győri keksz; Dibusz Dénes tud a válogatott nélkül élni

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Mi folyik Győrben? Nagy a baj a sztárcsapatnál. A 19-szeres NB I-es aranyérmes, 16-szoros Magyar Kupa- és hétszeres Bajnokok Ligája-győztes női kézilabdacsapat gazdasági nehézségei a megváltozott politikai és sport­finanszírozási környezetből is adódhatnak. Papp Bálint elemző írása.

Dibusz Dénes megbékélt azzal, hogy néha a kispadra szorul. Hogyan éli meg, hogy a válogatottnál és időnként a klubjában is a fiatalabb generáció kerül előtérbe? Dibusz Dénes 35 esztendősen már másként tekint a pályafutására, nem sértődik meg a döntéseken, és a Ferencvárosnál is elfogadja, hogy gondolni kell a jövőre. Borbola Bence nagyinterjúja.

Sallai Roland, ha kell, vezérszerepet vállal a válogatottban. Tíz éve még a válogatott újoncaként lépett pályára, ma már a nemzeti csapat (egyik) meghatározó játékosa – a sérülése után a válogatotthoz (is) visszatérő Sallai Roland Grúzia ellen még nem játszott, s bízik benne, emlékezetes lesz a szombati mérkőzés. És Szoboszlai Dominikot is a pályára várja…

A Nemzeti Sportban ismét: Itt van Amerika! Újrainduló majorsport-rovatunkban először az amerikai futballal foglalkozunk, élesedik ugyanis a Super Bowlért zajló csata. Elérkeztünk az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga alapszakaszának feléhez, kilenc játékhét zajlott le, ennek fényében eljött az idő egy dupla oldalas értékelésre és további esélylatolgatásra.

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