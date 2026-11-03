Kane csak gólpasszig jutott, a Bayern kettővel nyert az Atlético otthonában

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

ATLÉTICO MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 0–2 (0–0)

Madrid, Metropolitano Stadion, 69 821 néző. Vezette: Letexier (francia)

ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Koke, 59.), Hancko, Grimaldo – Giuliano Simeone, M. Llorente, Barrios (R. Mendoza, 75.), Baena (I Kang In, 59.) – J. Álvarez (J. David, 75.), Sörloth (Lookman, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone

BAYERN: Neuer – Laimer (Boey, 89.), Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Bischof – Karl (N. Brown, 68.), Olise, A. Davies (Kim Min Dzse, 79.) – Kane. Megbízott vezetőedző: Aaron Danks

Gólszerző: Karl (54.), Laimer (74.)

Nem kellett sokat várni az első helyzetre a Bayern München madridi vendégszereplésén, ahol a hazaiak csatára, Julián Álvarez lőtt hajszálnyival a bal kapufa mellé. A mérkőzést tehát annak ellenére megrendezték, hogy a spanyol labdarúgó-szakszervezet az UEFA-tól azt kérte, hogy a CD Tenerife csatára, Jesús de Miguel tragikus halála miatt a héten az országban rendezendő európai kupameccseket halasszák el.

Az argentin csatár helyzete után a tempó ugyan megvolt, a lehetőségek annál kevésbé, így a 24. percben Lennart Karlnak a léc fölött nem sokkal elsuhanó próbálkozása is eseményszámba ment. Kisvártatva Konrad Laimer hibázott nagy helyzetben, de összességében a csapatok játékoskeretének erősségéhez képest kifejezetten nyögvenyelős összjátékot, rengeteg eladott labdát, rossz megoldást és technikai hibát láthatott a madridi publikum az első félidőben.

A találkozó tovább is ebben a mederben folyt, egyáltalán nem véletlen, hogy a térfélcsere utáni nyolcadik percben a „matracosok” bekkje, Robin Le Normand kapitális hibát követett el, gólt ajándékozva a Bayernnek. Az 54. percben az Európa-bajnok spanyol válogatott védő gyakorlatilag Lennart Karlnak vett át egy hátrapasszt, a fiatal német pedig köszönte szépen, és Jan Oblak hasa alatt ellőve a labdát megszerezte a vendégeknek a vezetést.

Tanult hibájából Diego Simeone csapata – legalábbis a naiv futballrajongó ezt gondolná. A valóság azonban ennél kegyetlenebb: a piros-fehér mezesek húsz perccel később megint elszórtak egy labdát a tizenhatosuk előterében, az Konrad Laimerhez került, ő pedig a friss aranylabdás Harry Kane passzából könyörtelenül bombázott a léc alá – a stavangeri és az Arsenal elleni hazai döntetlen után a Bayern visszatért a győztes útra a Bajnokok Ligájában. 0–2