A Bayern játékosai szerint domináltak, a madridiak viszont úgy gondolják, hogy közel voltak a müncheniekhez

„Úgy álltunk neki a mérkőzésnek, hogy tudtuk, mire vagyunk képesek. Nagy bizalommal tekintünk a keretünkre és a játékosainkra. Úgy gondolom, ezt ma a teljes meccs alatt meg is mutattuk: azt, hogy hogyan tudunk focizni, és hogyan szeretnénk játszani. Végül is szerintem akár még néhány gólt is szerezhettünk volna” – kezdte értékelését az UEFA honlapján Konrad Laimer.

A mérkőzés legjobb játékosának megválasztott Laimer így folytatta: „Teljes mértékben megérdemelt győzelem volt egy jó csapat ellen. Ez három fontos pont, amely biztosan újabb lendületet ad nekünk a következő hetekre nézve. Tudjuk, hogy az Atleti igazán jó csapat, és védekezésben is nagyon erős. Látszott, hogy nagyon nehéz áttörni a védelmét és helyzeteket kialakítani, de folyamatosan próbálkoztunk.”

Laimer az ezúttal gólpasszig jutó Harry Kane-t is kiemelte: „Nagyon sokat jelent számunkra. Látszik, milyen ember, igazán jó vezető. A csapatunk számára rendkívül fontos játékos. Remélhetőleg igazán különleges idényt tudunk majd összehozni. A gólom előtt is remek passzt adott. Felnéztem, hogy van-e valaki a középen, de senkit sem láttam, így lőttem. Mindig jó érzés segíteni a csapatnak egy ilyen fontos mérkőzésen.”

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa elégedetten értékelt: „Az első perctől kezdve teljes mértékben uraltuk a mérkőzést. Bármit is próbált az Atlético, mindig volt rá válaszunk. Összetartottunk, mindent beleadtunk, és gondoskodtunk arról, hogy élvezhessünk egy ilyen csapatmunka gyümölcsét. Kivételes volt. Az Atleti mindössze két ponttal marad el a Barcától a bajnokságban. Szóval az, hogy ilyen teljesítményt nyújtottunk., az szenzációs. Nem feltétlenül számított arra mindenki.”