Ovecskin ellen tüntettek Ottawában, majd gólpasszt adott a hosszabbításban

I. SZ.I. SZ.
2026.11.11. 09:04
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Alekszandr Ovecskin
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Washington Capitals Ottawa Senators NHL Alekszandr Ovecskin
Az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) szerdára virradóra rendezett mérkőzésén Alekszandr Ovecskin játszott és gólpasszt adott a hosszabbításban a Washington győzelmét jelentő találathoz Ottawában azok után, hogy a kanadai fővárosban fokozódik a feszültség az oroszok visszaengedése miatt.

Ígéretét betartva tüntetést szervezett Ottawában a Washington Capitals elleni NHL-mérkőzés előtt a helyi ukrán nagykövetség Alekszandr Ovecskin játéka miatt, de az orosz csatár pályára lépett a Senators elleni alapszakaszmeccsen, és gólpasszt adott Cole Hutsonnak a hosszabbításban, így győzelemhez segítve a Capitalst.

Ovecskin még 2017-ben kampányolt Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett, és bár az Ukrajna ellen indított háborút ellenezte, máig rendszeresen megjelenik a Putyin által szervezett rendezvényeken, amiért Kanadában sokan háborús bűnösként néznek rá. Ez most, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése alapján az orosz válogatottat vissza kellene engedni a világeseményekre, különös visszhangot kapott. A közelgő junior-vb-nek Kanada lesz a házigazdája, és Mark Carney miniszterelnök már leszögezte, hogy az orosz játékosoknak nem adnak vízumot. A 41 éves NHL-gólrekorder Ovecskin mégis játszhatott az Ottawa ellen, ami sokakban nemtetszést váltott ki.

„Nem tudom, mi lesz ennek a vége, de ha a szurkolókat kérdezik, ők biztosan a legjobb játékosokat akarják látni. A juniorvébén a jövő NHL-játékosai lépnek pályára, a jövő sztárjai. De ezt a döntést nem mi hozzuk” – mondta Ovecskin. 

 

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A kanadaiaknak alapból sem volt jó napjuk az NHL-ben, négy csapatuk látott vendégül amerikai riválist, és csak a Winnipeg nyert a New Jersey ellen. Az Ottawához hasonlóan a Montréal is hosszabbításban kapott ki.

NHL, ALAPSZAKASZ
Montréal Canadiens–Minnesota Wild 1–2 – hosszabbítás után
Ottawa Senators–Washington Capitals 2–3 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–Colorado Avalanche 3–6
Winnipeg Jets–New Jersey Devils 4–2
Columbus Blue Jackets–Florida Panthers 1–4
St. Louis Blues–Detroit Red Wings 3–2
Los Angeles Kings–Nashville Predators 0–3

 

Washington Capitals Ottawa Senators NHL Alekszandr Ovecskin
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