Ovecskin ellen tüntettek Ottawában, majd gólpasszt adott a hosszabbításban
Ígéretét betartva tüntetést szervezett Ottawában a Washington Capitals elleni NHL-mérkőzés előtt a helyi ukrán nagykövetség Alekszandr Ovecskin játéka miatt, de az orosz csatár pályára lépett a Senators elleni alapszakaszmeccsen, és gólpasszt adott Cole Hutsonnak a hosszabbításban, így győzelemhez segítve a Capitalst.
Ovecskin még 2017-ben kampányolt Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett, és bár az Ukrajna ellen indított háborút ellenezte, máig rendszeresen megjelenik a Putyin által szervezett rendezvényeken, amiért Kanadában sokan háborús bűnösként néznek rá. Ez most, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése alapján az orosz válogatottat vissza kellene engedni a világeseményekre, különös visszhangot kapott. A közelgő junior-vb-nek Kanada lesz a házigazdája, és Mark Carney miniszterelnök már leszögezte, hogy az orosz játékosoknak nem adnak vízumot. A 41 éves NHL-gólrekorder Ovecskin mégis játszhatott az Ottawa ellen, ami sokakban nemtetszést váltott ki.
„Nem tudom, mi lesz ennek a vége, de ha a szurkolókat kérdezik, ők biztosan a legjobb játékosokat akarják látni. A juniorvébén a jövő NHL-játékosai lépnek pályára, a jövő sztárjai. De ezt a döntést nem mi hozzuk” – mondta Ovecskin.
A kanadaiaknak alapból sem volt jó napjuk az NHL-ben, négy csapatuk látott vendégül amerikai riválist, és csak a Winnipeg nyert a New Jersey ellen. Az Ottawához hasonlóan a Montréal is hosszabbításban kapott ki.
NHL, ALAPSZAKASZ
Montréal Canadiens–Minnesota Wild 1–2 – hosszabbítás után
Ottawa Senators–Washington Capitals 2–3 – hosszabbítás után
Toronto Maple Leafs–Colorado Avalanche 3–6
Winnipeg Jets–New Jersey Devils 4–2
Columbus Blue Jackets–Florida Panthers 1–4
St. Louis Blues–Detroit Red Wings 3–2
Los Angeles Kings–Nashville Predators 0–3