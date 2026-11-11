Ovecskin ellen tüntettek Ottawában, majd gólpasszt adott a hosszabbításban

Ígéretét betartva tüntetést szervezett Ottawában a Washington Capitals elleni NHL-mérkőzés előtt a helyi ukrán nagykövetség Alekszandr Ovecskin játéka miatt, de az orosz csatár pályára lépett a Senators elleni alapszakaszmeccsen, és gólpasszt adott Cole Hutsonnak a hosszabbításban, így győzelemhez segítve a Capitalst.

Ovecskin még 2017-ben kampányolt Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett, és bár az Ukrajna ellen indított háborút ellenezte, máig rendszeresen megjelenik a Putyin által szervezett rendezvényeken, amiért Kanadában sokan háborús bűnösként néznek rá. Ez most, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése alapján az orosz válogatottat vissza kellene engedni a világeseményekre, különös visszhangot kapott. A közelgő junior-vb-nek Kanada lesz a házigazdája, és Mark Carney miniszterelnök már leszögezte, hogy az orosz játékosoknak nem adnak vízumot. A 41 éves NHL-gólrekorder Ovecskin mégis játszhatott az Ottawa ellen, ami sokakban nemtetszést váltott ki.

„Nem tudom, mi lesz ennek a vége, de ha a szurkolókat kérdezik, ők biztosan a legjobb játékosokat akarják látni. A juniorvébén a jövő NHL-játékosai lépnek pályára, a jövő sztárjai. De ezt a döntést nem mi hozzuk” – mondta Ovecskin.