Oroszügy: mikor dőlhetnek a dominók?

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.11.11. 07:33
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Alekszandr Ovecskin utolsó NHL-es idényében könnyen lehet, hogy a világbajnokságra is visszatérhet az orosz csapattal (Fotó: Getty Images)
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jégkorong orosz válogatott NHL Alekszandr Ovecskin
Továbbra sem csitulnak a kedélyek a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) orosz jégkorong-válogatottakat érintő döntésével kapcsolatban: a nemzetközi szövetségnek (IIHF) már a decemberi világbajnokságoktól kezdve vissza kell integrálnia Oroszország csapatait a versenyrendszerbe. A hullám az NHL-t is érintheti, ugyanis a Washington sztárja, Alekszandr Ovecskin ellen az Ottawa Senators mérkőzése előtt tüntethetnek.

Egyre feszültebb a jégkorongvilág, miután a közelmúltban megjelent a hír: a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) arra kötelezte az IIHF-et, hogy azonnal helyezze vissza az orosz válogatottakat a versenyrendszerbe.

Maga az időzítés is későinek tűnik, hiszen már a tavaszi világbajnokságok pontos menetrendje is összeállt, a jegyértékesítések elkezdődtek, a decemberi U20-as tornákról már nem is beszélve. Az pedig tovább fokozza a feszültséget, hogy az orosz–ukrán háború továbbra is zajlik – annak idején, 2022-ben éppen Oroszország támadásai miatt zárták ki a válogatottakat a világbajnokságokról. Azóta így is alakult a feljutók és a kiesők létszáma, vagyis a mezőny tele van. Arról nem beszélve, hogy Ukrajna 2026 tavaszán feljutott a divízió 1/A-ból, így különösen feszült politikai helyzet adódhatna, ha a két ország válogatottja ugyanazon a vb-n, netán ugyanabban a csoportban szerepelne. Ebből kiindulva a CAS döntése utáni első reakciók között ott volt az a lehetőség is, hogy Németország ezt a kockázatot nem vállalja, és visszaadja az egész rendezést. Végül a német kormány úgy döntött, kitart a vb mellett és diplomáciai úton szeretné megoldani a helyzetet.

Időközben a háttérben folyamatosan mozgolódnak a különböző szövetségek és az IIHF is, amely megoldást keres a helyzetre. A kérdés az, hogy ki és hogyan mozdítja el az első dominót, és annak milyen hatása lesz a következő hónapokban vagy akár években a világbajnoki mezőnyökre és tornákra.

Ez a bizonyos első dominó a norvég U20-as válogatott lehet, a sajtóhírek szerint az északiak helyére hozná be az orosz csapatot az IIHF, de egyelőre erről hivatalos információ nincsen, azonban több csapat is jelezte, hogy nem lép jégre az oroszok ellen. A tornát Kanadában rendezik meg, a helyi törvények szerint orosz és fehérorosz sportolók nem képviselhetik saját nemzetüket Kanadában, ám egyes versenyzők semleges színekben részt vehetnek versenyeken. Ezzel a kiskapuval kapcsolatban Adam van Koeverden, Kanada sporttitkára a CBC-nek nyilatkozott hétfőn, eszerint ez a kitétel nem vonatkozik az orosz jégkorong-válogatottra, és előrevetítette, hogy a következő napokban fontos egyeztetésekre kerül sor a nemzetközi szövetségekkel.

Az ügy már most kritikus: magyar idő szerint szerda hajnalban az Alekszandr Ovecskint foglalkoztató Washington Capitals az Ottawa Senators vendégeként lépett jégre az NHL-ben. Az Ukrainian Canadian Congress nevű szervezet tiltakozást szervezett a mérkőzés előttre a nyíltan Vlagyimir Putyint támogató játékos ellen, a szervezet szeretné, hogy Kanada szankciókat vezessen be az orosz játékosokra, köztük Ovecskinre is – a petíció már a parlament alsóházához is eljutott. A helyzet fokozódik, de az első dominó még nem dőlt el…

Az U20-as korosztály lehetséges változásai a magyar válogatottra, valamint a Magyar Jégkorongszövetségre is hatással lehetnek, ugyanis a december 6-án kezdődő divízió 1/A-s tornát Magyarország rendezi. Bár a norvégok lesorolásáról hivatalos megerősítés még nincs, a hazai szövetség bejelentette: a szervezőbizottság felkészült a program esetleges módosítására, a hétcsapatos tornára is.
A magyar szövetség készen áll a hétcsapatos vb-re is

 

 

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