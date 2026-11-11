NBA: a Boston nyerte a keleti rangadót

Klasszikus rangadót játszottak a Keleti főcsoportban, hiszen a listavezető Boston látogatott a második Philadelphia otthonába, s ha már arra járt, akkor a 36 pontig jutó Paul George vezetésével be is húzta a mérkőzést. A Celtics gyakorlatilag a meccs elejétől fogva magához ragadta a kezdeményezést, s egyetlen rövid pillanatot leszámítva végig vezetett. Az első két negyedben még úgy-ahogy szorosan alakult az eredmény, az első másfél negyedben LeBron Jamesék tíz pont körüli hátrányból iparkodtak lépést tartani a Bostonnal, ám a nagyszünethez közeledve George és társai már 15 pontos előnyre is szert tettek. A harmadik negyedben aztán a 76ers összekapta magát és egyenlíteni is tudott, de a Boston a negyedik felvonásban remekül hajrázva végül 21 pontos győzelmet aratott, s ezzel sorozatban a negyedik meccsét nyerte meg.

A játéknap legsúlyosabb vereségébe szaladt bele New Yorkban a Milwaukee Bucks, amely 32 pontos verést kapott a Knicks otthonában. Persze ebben nincs igazán semmi meglepő: Taylor Jenkins vezetőedző legénysége a hetedik mérkőzését veszítette el sorozatban, összességében pedig 1–10 az idénybeli mutatója, amivel a Sacramento Kingsszel holtversenyben a liga legrosszabb mérlegű csapatának mondhatja magát.

A Sacramento jóval közelebb állt a második győzelme megszerzéséhez az Orlando ellen hazai pályán, ám a Magic végül jó hajrájával hét pontot megőrzött az előnyéből a végére, így harmadik sikerének örülhetett a floridai alakulat.

NBA

ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Milwaukee Bucks 117–85

Philadelphia 76ers–Boston Celtics 101–123

Phoenix Suns–Los Angeles Clippers 133–110

Utah Jazz–Miami Heat 109–115

Sacramento Kings–Orlando Magic 100–107

Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 123–103