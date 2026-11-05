Harry Kane 2029-ig hosszabbított a Bayern Münchennél

B. A. P.B. A. P.
2026.11.05. 10:16
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Harry Kane 2029-ig hosszabbított (Fotó: fcbayern.com)
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Bayern München német bajnokság Harry Kane német labdarúgás
A friss aranylabdás Harry Kane 2029-ig meghosszabbította szerződését a Bayern München labdarúgóklubnál.

Az októberben Aranylabdát nyerő Harry Kane 2029-ig szerződést hosszabbított a Bayern Münchennel, adta hírül a német klub

Mint ismert, az angol támadó 2023 nyarán igazolt a Tottenhamtől Németországba. Az addig trófeát sem nyerő Kane a bajorokkal is elszalasztotta az első lehetőséget, az azévi Német Szuperkupát az RB Leipzig nyerte. Ráadásul első idényében a bajnoki cím sem jött össze, köszönhetően a veretlenül élen záró Bayer Leverkusennek.

Következő két évben már összejött a bajnoki cím, 2026-ban pedig a Német Kupa is, valamint kétszeres német Szuperkupa-győztesenek vallhatja magát. Mindhárom Bayern Münchenben töltött idényében gólkirály lett a Bundesligában, összesítve pedig 161 tétmérkőzésen 156 gólt szerzett a bajor klub színeiben, emellett 41 gólpasszt is jegyzett.

Előző idényben 51 meccsen 61 gólig jutott, teljesítményéért pedig elnyerte a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, az Aranylabdát. 

„Az FC Bayernnél teljesen otthon érzem magam. Imádom a klubot, a szurkolókat és München városát. Fantasztikus csapatunk van, és Vincent Kompany személyében fantasztikus edzőnk is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a klubnak a tagja lehetek. Az egész családom nagyon boldog itt. Nagyon szerettem volna maradni. Most már a jövőre tekintek, és még sok-sok bajnoki címet szeretnék nyerni ezzel a nagyszerű klubbal” – mondta a szerződéshosszabbítás után Harry Kane, aki az idényben már tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve.

Herbert Hainer, a Bayern München elnöke így értékelt: „Ami egy nagy horderejű átigazolásként indult, az idők folyamán az FC Bayern történetének egy különleges fejezetévé vált. Harry Kane mindenben beváltja a labdarúgás kínálta ígéreteket, és a szurkolók szívében is megszilárdította helyét, mint korunk sportjának egyik legnagyobb alakja. Gratulálok Jan-Christian Dreesennek és sportvezetői csapatunknak. A mai nap egy különleges pillanat a klub számára.”

Nagy örömünkre szolgál, hogy sikeresen meghosszabbítottuk Harry Kane szerződését. Ez fantasztikus hír nekünk, a szurkolóinknak és a Bundesligának is. Az Aranylabda-díjas játékos a Bayern Münchennél marad! Amióta 2023-ban csatlakozott hozzánk, rendkívüli eredményeket ért el góljaival, a játékra gyakorolt hatásával, valamint példaképként szolgál a pályán és azon kívül egyaránt. Már régóta a Bayernben érzi otthon magát, velünk együtt folyamatosan fejlődött, és ezt a fejlődést az Aranylabdával koronázta meg. Szerződésének meghosszabbítása elkötelezettséget jelent az FC Bayern iránt, és egy olyan történet iránt, amely még korántsem ért véget” – vélte Jan-Christian Dreesen, az FC Bayern vezérigazgatója.

 

Bayern München német bajnokság Harry Kane német labdarúgás
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