„Már reggel elképzeltem, hogy lóg az érem a nyakamban” – az ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző Horváth Lotti az NS-nek

Ahogy Horváth Lotti a Nemzeti Sport érdeklődésére elmesélte, reggel még kissé fáradtan ébredt, a dakari hőség ugyanis az éjszakai pihenést sem könnyítette meg, de a verseny kezdetére már sikerült felpörögnie. Rögtön az első asszóban érezte, hogy jó napja lehet, a tajvani ellenféllel szemben ugyanis kifejezetten jól ment neki a vívás. Az elődöntőben és a fináléban azonban már komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, így az aranyérem sorsát illetően egészen az utolsó tusig nem lehetett biztosra menni.

„Azt, hogy megvan az arany, csak akkor éreztem, amikor vége lett a döntőnek. S hogy miként képzeltem ennek a napnak a végét, amikor előzetesen gondolkodtam róla? Hát pont így, ahogy történt. Elképzeltem, hogy lóg az érem a nyakamban” – mesélte a Nemzeti Sportnak a friss ifjúsági olimpiai bajnok.

A döntőben az ukrán Alina Dmitruk várt rá, akivel már számos alkalommal találkozott a páston. Mestere, Kovács Attila a MOB Médiának a verseny után arról beszélt, hogy bár az ukrán vívó is igyekezett változtatni a korábbi találkozóikhoz képest, Lotti megtalálta az ellenszert. A magyar párbajtőröző azt is elárulta, mi segítette a fordításban.

„Amikor vezetett három–nullra, elkezdtem én támadni, ő pedig sokkal több teret nyitott nekem, így a visszatámadásoknál is sokkal könnyebben tudtam reagálni. Elég sok versenyen vívunk egymás ellen, ismerjük egymás erősségeit és gyengéit, de persze minden verseny egy kicsit más” – magyarázta Lotti.

A győzelem után a dobogón felcsendült a magyar Himnusz, Lotti pedig a lelátóra nézve nem tudta visszatartani a könnyeit. A MOB Médiának a helyszínen nyilatkozva elárulta, hogy hatéves kora óta hosszú utat járt be, és a bajnoki cím pillanatában az elmúlt évek eseményei is leperegtek a szeme előtt. A megható pillanatot még különlegesebbé tette, hogy a szülei is ott lehettek a csarnokban, így ők voltak az elsők, akik megölelhették lányukat.

Nagyon sokat jelentett, mert nélkülük nem állhatnék ma itt. Egészen kicsi koromtól kezdve ők vittek az edzésekre, elkísértek a versenyekre, mindenben támogattak. És nagyon jó, hogy ma itt voltak, és együtt élhettük át ezt a hatalmas élményt

– mondta a Nemzeti Sportnak.

Lotti azt is elárulta, hogy a magyar csapat tagjai végig szurkoltak neki, a biztatás pedig rengeteget segített a verseny során. A győzelem után már az ünneplés részletei is körvonalazódtak: a lányokkal előre megbeszélték, hogy a faluban működő fodrászatban befonatják a hajukat.

És hogy az aranyérem mellé készül-e valamilyen még maradandóbb emlék? A tetoválás gondolata már megfordult a fejében, de egyelőre vár vele.

„Egyelőre marad az érem és a kisoroszlán emléknek. Bár tényleg eszembe jutott egyszer, hogy vannak-e, akik az ifi olimpia után is csináltatnak tetoválást, de én ezt megtartanám inkább majd a nagy olimpia utánra. Az egyelőre távoli cél, de remélem, sikerül majd valóra váltanom” – tette hozzá a dakari ifjúsági olimpiai bajnok.