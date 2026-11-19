A belga szakvezető az 1. FC Köln elleni pénteki bajnokit megelőző sajtótájékoztatón beszélt először nyilvánosan az egészségügyi problémáiról. Elmondta, hogy a klubtól és az orvosoktól azonnali segítséget kapott, a vizsgálatok pedig megnyugtató eredményeket hoztak.

Nagyon jó egészségnek örvendek, rengeteg vizsgálaton estem át, és mindegyik eredménye negatív lett. Amikor az Arsenal ellen játszottunk, egyszerűen beteg voltam, és talán nem figyeltem eléggé a testem jelzéseire. Ennek volt aztán minden későbbi esemény a következménye. Nem is szeretném kisebbíteni a történtek jelentőségét, mert mindenképpen sokkoló élmény volt. Folytattam a munkát, amikor valójában pihennem kellett volna

– fogalmazott a 40 éves Kompany a The Athletic szemléje szerint.

A bajorok mestere a kényszerpihenő alatt sem tétlenkedett teljesen: bár a napi döntéshozatalban nem vett részt, volt ideje átgondolni a csapat játékát és új ötleteket kidolgozni.

„Volt időm gondolkodni, és ez egyáltalán nem volt haszontalan. Néhány olyan ötletem is akadt, amelyekkel még néhány százalékkal javíthatunk a teljesítményünkön. Úgyhogy nem volt minden negatív” – tette hozzá Kompany, aki hangsúlyozta azt is, hogy a történtekből tanulnia kellett, és jelenleg már kimondottan jól érzi magát.

A Bayern München–1. FC Köln mérkőzés pénteken 20.30-tól kezdődik az Allianz Arénában.