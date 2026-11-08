Willi Orbán: Büszke vagyok erre a mérföldkőre

Sima győzelemmel ünnepelte Willi Orbán a 400. mérkőzését az RB Leipzigben. A magyar válogatott védő 2015-ben a Kaiserslauterntől igazolt a lipcseiekhez, szombaton pedig a négyszázadik alkalommal lépett pályára, csapata 5–2-re nyert az Augsburg ellen. A szurkolók külön transzparenssel készültek, és természetesen a klub is köszöntötte a rutinos játékost, aki boldogan nyilatkozott a lefújás után az RB Leipzig hivatalos oldalának.

„Csodálatos, hogy a szurkolókkal együtt ünnepelhettem, a négyszáz mérkőzés nagy teljesítmény – mondta Willi Orbán. – Nagyon büszke vagyok rá, hogy elértem ezt a mérföldkövet. Sok nagy csatát átélhettem a klub színeiben, de a kaland még nem ért véget. Az Augsburg ellen is megmutattuk, hogy hazai pályán nagyon veszélyesek vagyunk. De nem dőlhetünk hátra, karácsonyig nagyon intenzív periódus vár ránk.”

Nála többször csak Yussuf Poulsen (425) lépett pályára a lipcseieknél, de hamarosan a dán támadót is túlszárnyalhatja. A válogatott szünet után az RB Leipzig a Schäfer Andrást soraiban tudó Union Berlinnél vendégeskedik, majd a Lenst fogadja a Bajnokok Ligájában, de még ebben az évben játszik a Freiburggal, a Leverkusennel, a Mainzcal, a Manchester Uniteddel, a Kölnnel és a Dortmunddal is.