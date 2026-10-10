Neuer hatalmas hibája után került hátrányba a Bayern Augsburgban – videó

Manuel Neuer kapitális hibája után a Bayern München már nyolc másodperc után hátrányba került Augsburgban a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 5. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén. A hazai csapat ennek a gólnak köszönhetően a szünetben 1–0-ra vezet a rekordbajnok ellen.

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