Füllkrug a gólörömről: Provokáció? Dehogy! Most is imádom a Dortmundot

„Nem tudtam megállni az ünneplést – hárította el a provokáció gondolatát Niclas Füllkrug a lefújás után, amikor felvetették neki, hogy sok futballista legfeljebb visszafogottan örül, amikor gólt szerez volt csapata ellen. – Fontos hangsúlyozni a különbséget: nem azt ünnepeltem, hogy gólt fejeltem a Dortmundnak, hanem azt, hogy a gólommal egyenlített a csapatom. Fantasztikus volt a légkör, mint mindig, a Dortmund óriási klub, imádom most is, gyakran megnézem a meccseit. De most az a legfontosabb, hogy pontot viszünk haza Dortmundból.”



Füllkrug nem titkolta, nagyon várta a péntek estét, kicsit olyan érzése volt, mintha megint Bajnokok Ligája-mérkőzés várna rá a Signal Iduna Parkban. „Hiányzott ez a hangulat – ismerte el, hozzátéve, hogy a kezdés előtt üdvözölte a kapu mögötti híres »sárga falat«, – a bemelegítés közben erőt is merítettem az onnan érkező hangorkánból.”



A 33 éves támadó egy idényt húzott le a Borussiában (2023–2024), most pedig a West Ham United kölcsönjátékosaként erősíti a Werdert. Ez a harmadik időszaka a brémai zöld-fehérek kötelékében, akik örülhetnek az érkezésének: a legutóbbi négy bajnoki mindegyikén szerzett egy gólt – ilyen gyors beilleszkedésre maga „Fülle” sem számított –, az utóbbi idényekben nem villogó csapat pillanatnyilag a negyedik helyen áll.



S hogy visszatérhet-e az újjáformálódó német válogatottba, amelyben 24 meccsen 14 gólt szerzett, de amelyben 2025 nyara óta nem lépett pályára?



„Erről inkább nem beszélnék – vágta rá a választ a kérdésre, aztán mégis hozzátette: – Ha a hazámnak szüksége van rám, ott leszek, ahogy mindig is ott voltam. Ha negyvenhárom éves leszek, és a válogatottba kell valaki, aki elálldogál a tizenhatoson belül, akkor is megyek. De könyörögni nem fogok, követelőzni pláne nem, ilyesmiről szó sem lehet!”



