Nemzeti Sportrádió

Füllkrug a gólörömről: Provokáció? Dehogy! Most is imádom a Dortmundot

K. Zs.K. Zs.
2026.10.10. 11:17
Niclas Füllkrug (10) úgy véli, egy 92. percben szerzett fontos gólt nem lehet nem megünnepelni (Fotó: Getty Images)
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Werder Bremen Niclas Füllkrug Bundesliga Borussia Dortmund
Niclas Füllkrug pazar formában van, 92. percbeli fejese pontot ért a kétgólos hátrányból felkapaszkodó Werder Bremennek a Borussia Dortmund otthonában (2–2) a német labdarúgó-bajnokság péntek esti mérkőzésén – és mivel a pillanat hevében meg is ünnepelte, magyarázkodnia kellett, hiszen korábbi csapata kapujába talált be.

„Nem tudtam megállni az ünneplést – hárította el a provokáció gondolatát Niclas Füllkrug a lefújás után, amikor felvetették neki, hogy sok futballista legfeljebb visszafogottan örül, amikor gólt szerez volt csapata ellen. – Fontos hangsúlyozni a különbséget: nem azt ünnepeltem, hogy gólt fejeltem a Dortmundnak, hanem azt, hogy a gólommal egyenlített a csapatom. Fantasztikus volt a légkör, mint mindig, a Dortmund óriási klub, imádom most is, gyakran megnézem a meccseit. De most az a legfontosabb, hogy pontot viszünk haza Dortmundból.”

Füllkrug nem titkolta, nagyon várta a péntek estét, kicsit olyan érzése volt, mintha megint Bajnokok Ligája-mérkőzés várna rá a Signal Iduna Parkban. „Hiányzott ez a hangulat – ismerte el, hozzátéve, hogy a kezdés előtt üdvözölte a kapu mögötti híres »sárga falat«, – a bemelegítés közben erőt is merítettem az onnan érkező hangorkánból.”

A 33 éves támadó egy idényt húzott le a Borussiában (2023–2024), most pedig a West Ham United kölcsönjátékosaként erősíti a Werdert. Ez a harmadik időszaka a brémai zöld-fehérek kötelékében, akik örülhetnek az érkezésének: a legutóbbi négy bajnoki mindegyikén szerzett egy gólt – ilyen gyors beilleszkedésre maga „Fülle” sem számított –, az utóbbi idényekben nem villogó csapat pillanatnyilag a negyedik helyen áll. 

S hogy visszatérhet-e az újjáformálódó német válogatottba, amelyben 24 meccsen 14 gólt szerzett, de amelyben 2025 nyara óta nem lépett pályára?

„Erről inkább nem beszélnék – vágta rá a választ a kérdésre, aztán mégis hozzátette: – Ha a hazámnak szüksége van rám, ott leszek, ahogy mindig is ott voltam. Ha negyvenhárom éves leszek, és a válogatottba kell valaki, aki elálldogál a tizenhatoson belül, akkor is megyek. De könyörögni nem fogok, követelőzni pláne nem, ilyesmiről szó sem lehet!”

 

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Négy gól a hajrában, már nem hibátlan a Dortmund a Bundesligában

A Werder Bremen kétgólos hátrányban sem adta fel: a 88. percben Ludovit Reis szépített, a ráadásban pedig Niclas Füllkrug egyenlített.

 

 

Werder Bremen Niclas Füllkrug Bundesliga Borussia Dortmund
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