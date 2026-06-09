„Felesleges ajánlatot tenniük” – a Bayern elnöke üzent a Real Madridnak Olise kapcsán
A hírek szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rekordösszegű, 150 millió eurós ajánlattal csábítaná el a 24 éves futballistát. Herbert Hainer azonban egy szurkolói rendezvényen világossá tette a Bayern álláspontját.
„Michael Olise a Bayern München játékosa, hosszú távú szerződéssel rendelkezik, mi pedig nem vagyunk értékesítő klub. Ha Florentino Pérez ajánlatot szeretne küldeni – ami egyébként eddig nem történt meg –, akkor felesleges megtennie” – fogalmazott a németek klubelnöke.
A Bayern vezetősége teljesen egységes a kérdésben. Hainer mellett Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, valamint a klub sportvezetése is úgy véli, hogy Olise kulcsszereplője a jövő Bayernjének, ezért semmilyen körülmények között nem szeretnék eladni.
A francia válogatott szélső 2024 nyarán érkezett a Crystal Palace-tól 53 millió euróért, szerződése 2029 nyaráig köti a müncheniekhez. A német klubnál úgy tekintenek rá, mint a csapat egyik legfontosabb játékosára a következő években.
Nem először érkezik határozott üzenet Münchenből. Hoeness már május végén, a Német Kupa-döntő után kijelentette, hogy bárki érdeklődhet Olise iránt, a játékos nem eladó. Rummenigge pedig úgy fogalmazott: nincs olyan ár, amely miatt a Bayern elgondolkodna az eladásán.
A találgatások alapját az adja, hogy Pérez korábban egy spanyol televíziós műsorban arról beszélt, hogy készen áll a Real történetének legdrágább igazolását végrehajtani egy 150 millió eurós ajánlattal. Bár akkor nem nevezte meg a kiszemelt játékost, több sajtóértesülés szerint a madridiak célpontja Olise lehet, de a Sky Sports, a Marca és a Diario AS az Atlético Madridot erősítő Julián Álvarezt is megemlíti.