Nemzeti Sportrádió

„Felesleges ajánlatot tenniük” – a Bayern elnöke üzent a Real Madridnak Olise kapcsán

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.09. 11:05
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Michael Olise az áprilisi Bajnokok Ligája-párharc során gólt és gólpasszt is jegyzett a Real Madrid ellen (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Real Madrid átigazolás Florentino Pérez Herbert Hainer Michael Olise
A német sajtóban napok óta téma, hogy a spanyol Real Madrid állítólag 150 millió eurós ajánlatot készül tenni Michael Olise megszerzéséért. A Bayern München elnöke, Herbert Hainer azonban egyértelmű üzenetet küldött a madridiaknak: a francia szélső nem eladó – számolt be róla a Bild.

A hírek szerint a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez rekordösszegű, 150 millió eurós ajánlattal csábítaná el a 24 éves futballistát. Herbert Hainer azonban egy szurkolói rendezvényen világossá tette a Bayern álláspontját.

„Michael Olise a Bayern München játékosa, hosszú távú szerződéssel rendelkezik, mi pedig nem vagyunk értékesítő klub. Ha Florentino Pérez ajánlatot szeretne küldeni – ami egyébként eddig nem történt meg –, akkor felesleges megtennie”fogalmazott a németek klubelnöke.

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„Egy futballista számára életre szóló élmény gólt szerezni ebben a stadionban. Ma Madrid egyháza a jóság érdekében szerzett gólt.”

A Bayern vezetősége teljesen egységes a kérdésben. Hainer mellett Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, valamint a klub sportvezetése is úgy véli, hogy Olise kulcsszereplője a jövő Bayernjének, ezért semmilyen körülmények között nem szeretnék eladni.

A francia válogatott szélső 2024 nyarán érkezett a Crystal Palace-tól 53 millió euróért, szerződése 2029 nyaráig köti a müncheniekhez. A német klubnál úgy tekintenek rá, mint a csapat egyik legfontosabb játékosára a következő években.

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Didier Deschamps utolsó hazai mérkőzésén magabiztosan nyert az előző vb ezüstérmese.

Nem először érkezik határozott üzenet Münchenből. Hoeness már május végén, a Német Kupa-döntő után kijelentette, hogy bárki érdeklődhet Olise iránt, a játékos nem eladó. Rummenigge pedig úgy fogalmazott: nincs olyan ár, amely miatt a Bayern elgondolkodna az eladásán.

A találgatások alapját az adja, hogy Pérez korábban egy spanyol televíziós műsorban arról beszélt, hogy készen áll a Real történetének legdrágább igazolását végrehajtani egy 150 millió eurós ajánlattal. Bár akkor nem nevezte meg a kiszemelt játékost, több sajtóértesülés szerint a madridiak célpontja Olise lehet, de a Sky Sports, a Marca és a Diario AS az Atlético Madridot erősítő Julián Álvarezt is megemlíti.

Bayern München Real Madrid átigazolás Florentino Pérez Herbert Hainer Michael Olise
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