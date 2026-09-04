Nemzeti Sportrádió

Még három játékos érkezését jelentheti be az ETO FC

2026.09.04. 12:38
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Élan Ricardo a Besiktastól érkezhet Győrbe (Fotó: Getty Images)
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ETO FC Modou Lamin Marong Élan Ricardo labdarúgó NB I átigazolás
Bár az átigazolási időszak hivatalosan már lezárult, a labdarúgó NB I-ben címvédő ETO FC három játékos érkezését még bejelentheti: gambiai és kolumbiai légiós mellett magyar védekező középpályás is várható Győrben.

A Transfermarkt adatbázisa szerint Modou Lamin Morong már az ETO FC-t erősíti, a gambiai támadót azonban a klub még nem jelentette be adminisztratív okok miatt.

Rajta kívül érkezik még a 22 éves kolumbiai középpályás, Élan Ricardo is, aki a Besiktast hagyhatja el kölcsönben – a Transfermarkt az ő esetében is már ETO-t ír jelenlegi klubként.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a harmadik játékos egy klub nélküli magyar középpályás lehet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Luka Kulenovic (bosnyák, Heracles Almelo – Hollandia), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Nicolae Rotaru (moldovai, CS Petrocub Hincesti– Moldova), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

 

ETO FC Modou Lamin Marong Élan Ricardo labdarúgó NB I átigazolás
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