Megvan Varga Kevin új klubja, marad az NB II-ben – hivatalos

A karcagi születésű Varga Kevin a DVSC-ben kezdte profi pályafutását. Először 2020-ban szerződött külföldre a török Kasimpasához, amely két év elteltével a svájci Young Boysnak adta kölcsön. A féléves berni kitérő után visszatért Törökországba, ahol a Hataypor játékosa lett. 2023 tavaszán újra a DVSC-hez került, majd ősszel a ciprusi Apollón Limasszol színeiben futballozott. Ezt újabb, fél évre tartó klubváltás követte: a Sepsi OSK-ban jétszott, majd a török másodosztályú Ankaragücü szerződtette.

2025 nyarán hazatért: a Nyíregyháza játékosa lett. Fél év elteltével az akkor a másodosztályban szereplő Honvédhoz került, de miután a kispestiek az idény végén visszajutottak az élvonalba, távozott a klubtól.

Augusztusban a Karcagi SE-nél kért és kapott edzéslehetőséget, végül pedig el is kötelezte magát a klubhoz.

„Kevin érkezése egyértelmű minőségi előrelépést jelent a támadójátékunkban. Ugyanakkor legalább ennyire fontos számunkra, hogy a személyisége, a hozzáállása és a mentalitása alapján is nagyon jól illeszkedik az öltözőnkbe. Az ő leigazolása szakmailag és a klub identitása szempontjából is fontos lépés számunkra” – üdvözölte a játékost a Karcag sportigazgatója, Szakály Péter az együttes hivatalos honlapján.

Varga Kevinnek elsőként Georges Leekens küldött válogatott meghívót: 2018-ban, az Ausztrália ellen hazai pályán 2–1-re elveszített mérkőzésen debütált a nemzeti csapatban. Legközelebb már Marco Rossi hívta meg, 2020 és 2021 ősze között rendszeresen a válogatott tagja volt, ám a 2022-es vb-selejtezőn játszott utolsó mérkőzésünk, a 2–1-es lengyelországi győzelem óta nem kapott játéklehetőséget. Gólt egy alkalommal szerzett a válogatottban: 2020 novemberébn a Nemzetek Ligájában Törökország 2–0-s legyőzése során ő szerezte a mieink második találatát. A katari vb selejtezőjében játszott utoljára a válogatottban

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Asztalos Noel (DVSC – kooperációs kölcsön), Fábián Bence (DVSC – kölcsön után végleg), Halácsi Mirkó (Csepel SC), Horváth Máté (Tiszafüred), Könyves Norbert (KBSC), Lólé Béla (DVSC II), Varga Kevin (szabadon igazolható – legutóbb Honvéd), Varga Noel (Tiszaföldvár)

Távozott: Bodor Zoltán (Békéscsaba), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas), Fedinisinec Eduárd (ukrán-magyar, Ózd-Sajóvölgye), Görög Gergő (Kaposvár), Hidi Patrik (Soroksár), Horváth Máté (?), Daniel Shedrach Kaye (nigériai, DVSC – kölcsönből vissza), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Tolnai Zsombor (BKV Előre – kölcsönbe), Vida Máté (Vöcklamarkt – Ausztria)