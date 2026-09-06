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Claude Makélélé: Nem véletlen, hogy nálam mindig kezdő volt Ádám Martin

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.09.06. 17:55
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Claude Makélélé (Fotó: Török Attila)
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Real Madrid Claude Makélélé Ádám Martin exkluzív interjú
A galaktikus Real Madridról, Zinédine Zidane csodagóljáról, a védekező középpályások szerepéről, valamint jó barátjáról, a Zalaegerszegen dolgozó William Gallasról is beszélt a Nemzeti Sportnak a világhírű Claude Makélélé.

Május harmincadikán szintén Budapesten járt. Hogy tetszett a PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő?
– Élveztem, nagyon jól szervezett finálé volt, az pedig még szebbé tette az estét, hogy egykori csapatom, a Paris Saint-Germain nyert, és megvédte a címét – mondta a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában Claude Makélélé, a BL-győztes, világbajnoki ezüstérmes korábbi futballcsillag, aki a vegas.hu és a La Liga együttműködése révén érkezett Magyarországra. 

– Biztosan tudja, hogy egykori csapattársa, William Gallas évek óta Magyarországon dolgozik, igaz, nem Budapesten, hanem Zalaegerszegen. A válogatottban és a Chelsea-ben is együtt futballoztak. Tartják a kapcsolatot? 
– Sokszor beszélünk, jó barátom – olyannyira, hogy nemrégiben együtt nyaraltunk Horvátországban. Élvezi és szereti a futballt, biztos vagyok benne, hogy technikai vezetőként sok fiatalnak segít a fejlődésben. Időnként a magyar futballt is szóba hozza, de bevallom, nem sokat tudok az itteni labdarúgásról.

– Két éve a görög Aszterasz Tripolisznál Ádám Martin edzője volt. Rá hogyan emlékszik? 
– Erős testfelépítésű, jó játékos. Nem sok időm volt megismerni, mert rövid ideig voltam a klubnál, de nem véletlen, hogy nálam minden mérkőzésen kezdőként lépett pályára. 

– Kirobbanthatatlan alapembere volt a galaktikus Real Madridnak. Látott azóta olyan csapatot, amely az akkori, sztárokkal teletűzdelt együtteshez mérhető? 
– Nem. Az egyetlen, amely hasonlított rá, az a Frank Rijkaard fémjelezte Milan volt. Számomra ők is galaktikusok voltak, ezt a modellt vette át később a Real Madrid. De ez megismételhetetlen időszak, nem hiszem, hogy lesz még valaha ehhez mérhető sztárcsapat. 

– A mostani Paris Saint-Germain nem ilyen? 
– Nagyon jó, de csapatként ennyire erős. A galaktikus Madridban ott volt Ronaldo, Zinédine Zidane, Roberto Carlos, Raúl, Fernando Morientes, Guti és Steve McManaman. A mostani Paris Saint-Germainben nincs ennyi sztárjátékos, aligha áll össze még egy olyan együttes, amelyben ekkora nevek vannak.  

– Rendkívül sikeres pályafutása során talán a Leverkusen ellen megnyert 2002-es BL-döntő jelenti a csúcspontot. Hogyan emlékszik vissza Zinédine Zidane győztes csodagóljára? Az volt a finálék történetének legszebb gólja? 
– A valaha volt legszebb, ami BL-döntőben született. Ritkán látni ehhez foghatót. Önmagában a mozdulat is varázslatos, de már az is rendkívüli volt, ahogyan várta a labdát. Felejthetetlen mozdulatsor. 

– Zizou azóta edzőként is bizonyított a Real Madridnál, de vajon mire lesz képes francia szövetségi kapitányként? 
– Fel kell rá készülnie, hogy állandóan Didier Deschamps-hoz hasonlítják majd, aki nagyon sikeres volt a válogatott élén, kiváló csapatot és közösséget hagyott maga után. Ezt az örökséget kell továbbvinnie Zidane-nak. Most már az ő feladata, hogy eredményeket érjen el az együttessel, egyértelmű, sokat várnak tőle. 

– Didier Deschamps 2018-ban világbajnok lett kapitányként, 2022-ben ezüstérmet nyert, az idén pedig az elődöntő jelentette a végállomást. Mi hiányzott a sikerhez a mostani vb-n? 
– Sohasem szerettem másokat kritizálni, most sem teszem, a spanyol válogatott mindenesetre követendő példa. Sokkal egységesebben kellett volna futballozni. A  világbajnokság megnyeréséhez kulcsfontosságú, hogy meglegyen a csapatkohézió, az összhang. Ez mintha hiányzott volna. A francia válogatottban inkább az egyéni képességek domborodtak ki, míg a spanyolok csapatként mutatkoztak erősnek, és ez volt a kifizetődőbb. 

– Egykoron világklasszis volt a posztján. Kit tart most a legjobb védekező középpályásnak? 
– Rodrit, mert megmutatta, hogy mennyire fontos ez a pozíció. A második helyre pedig Declan Rice-t tenném, de hogy a franciákat se hagyjam ki, Aurélien Tchouaméni és Eduardo Camavinga is ott van a legjobbak között. 

– Mennyire változott meg a védekező középpályások szerepköre az utóbbi húsz évben? 
– Semennyire. Inkább a tízesek, a támadó középpályások feladata változott meg. Ők korábban elsősorban szervezték a játékot, de azóta továbbfejlődött ez a poszt, már a pályán is máshol helyezkednek el. A hatosok szerepe viszont nagyjából ugyanaz, mint régebben. 

– Azzal egyetért, hogy manapság sokkal jobban megbecsülik ezt a posztot? Elég, ha csak az ön által említett Rodri Aranylabdájára gondolunk. 
– Egyértelműen. Az újságíróktól és a szurkolóktól is sokkal több tiszteletet kapnak a védekező középpályások. De az edzők mindig is tudták, ez kulcsfontosságú pozíció. 

– Ha már szóba hozta a spanyolokat: korábban Rio Ferdinand műsorában azt mondta, jelenleg Pedri játékát kedveli a leginkább. Mitől annyira különleges a spanyol középpályás? 
– Mert valósággal lélegzi a futballt. Maga nem így gondolja? Látszik, hogy imádja ezt a játékot. Amikor látjuk őt a pályán, minden olyan egyszerűnek tűnik, pedig nem az. Nem magas, nem erős, mégis megold mindent. Ez az igazi futball.

– Nem kérdés, hogy Pedri klasszis, csak meglepő, hogy Real Madrid-legendaként egy Barcelona-játékos futballját emeli ki. 
– Őszinte ember vagyok, kimondom az igazságot, ha kell. Pedri játékát élvezet nézni. A La Liga legjobb játékosa viszont Kylian Mbappé. 

– Aki mégis trófea nélkül zárta az előző idényt. Mit gondol, José Mourinho visszatérése jó hatással lesz a Real Madridra? 
– Nem ismerek minden részletet, nem látok be a kulisszák mögé, így pontosan nem tudom megmondani, mi az oka annak, hogy a csapat semmit sem nyert az előző idényben. De az biztos, hogy ennek oka van. Én is kíváncsian várom, hogy ebben a kiírásban sikerül-e kijavítani a hibákat. Bízom benne, hogy így lesz, és újabb trófeákkal gazdagodik a Real Madrid.

Már órákkal a hivatalos rendezvény előtt hosszú sor állt a Budapest szívében található Akvárium előtt. Sokan szerettek volna találkozni Claude Makélélével, elvégre BL-győztes, vb-döntős futballistától kérdezhettek a drukkerek. Persze olyan is volt, aki közös fotót vagy aláírást szeretett volna. A jó hangulatban telt rendezvényen rengeteg Real Madrid-mezes rajongót láttunk, akadt Chelsea-fanatikus is, sőt, Messi feliratú Inter Miami-mezben is érkezett szurkoló. Aligha csak azért, hogy megnézze a helyszínen a Valencia–Barcelona találkozót. 

A jó hangulatú pódiumbeszélgetésen további érdekességeket is elárult az 53 éves korábbi középpályás. Egyebek mellett azt, hogy a Nantes-nál óriási hatással volt rá Jorge Burruchaga, később pedig megismerhette José Mourinho emberi oldalát is. Arra a kérdésre, pedig, hogy ki az, akivel szívesen futballozott volna együtt, de sohasem nyílt rá alkalma, egyértelmű választ adott, meglepő módon itt is egy korábbi Barca-legendát említett. Mint mondta, Ronaldinho ellen sokszor pályára léphetett, de annak örült volna igazán, ha a brazil világklasszis a csapattársa.

Kár, hogy csak ellenfél volt Ronaldinho…

 

 

Real Madrid Claude Makélélé Ádám Martin exkluzív interjú
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