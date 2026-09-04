Kölnből szerződtetett középpályást a Zalaegerszeg – hivatalos

A 21 esztendős középpályás, Emin Kujovic csaknem hetven mérkőzésen játszott a Köln negyedosztályú tartalékcsapatában, tavasszal pedig kölcsönben az osztrák élvonalbeli Wolfsbergben szerepelt, amelyben kilenc találkozón kapott játéklehetőséget.

A Kölnben született játékos édesapja a montenegrói Bijelo Poljéból, édesanyja a boszniai Dobojból származik, így mindkét országnak állampolgára. Először Montenegró U19-es válogatottjának meghívását fogadta el, majd szerepelt U21-es válogatottjukban is, ám 2025-ben országot váltott, és azóta Bosznia-Hercegovina U21-esei között is pályára lépett.

A 190 centiméteres középpályás 2029 nyaráig írt alá Zalaegerszegen – közölte a ZTE honlapja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Emin Kujovic (bosnyák-montenegrói, 1. FC Köln II.) , Matheus Machado (Matheus Machado Ferreira, brazil, Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként, legutóbb Ludogore – Bulgária, kölcsönben), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Penalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftci PFK – Azerbajdzsán), Szendrei Norbert (Újpest FC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –