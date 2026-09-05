Mourinho: Nem tudom megmondani, miért veszítettünk
LA LIGA
4. forduló
Real Betis–Real Madrid 1–0 (0–0)
Sevilla, La Cartuja, 60 064 néző. Vezette: A. Hernández
Real Betis: Valles – Bellerín, D. Llorente (Bartra, 39.), Natan, F. García – M. Roca, Bernal (Deossa, 69.) – Antony (R. Riquelme, 77.), Isco (Fidalgo, 60.), Fornals – C. Hernández (Parrott, 69.). Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Real Madrid: Courtois – Dumfries (Alexander-Arnold, 64.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella (Carreras, 88.) – Valverde (Espí, 82.), Camavinga (Bernardo Silva, 64.) – Güler (Y. Diomandé, 64.), Jude Bellingham, Vinícius Jr. – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Parrott (81.)
„Az első perctől fogva győzelemre játszottunk egy nagyszerű ellenféllel szemben – idézi az as.com a Real Madrid elleni, 1–0-ra megnyert mérkőzés után a Betis vezetőedzőjét, Manuel Pellegrinit. – A második félidőben többet birtokoltuk a labdát, az ellenfél rögzített helyzetekből veszélyeztetett, amelyeknél Álvaro Valles rendre védett. Talán a döntetlen igazságosabb lett volna, de mi kihasználtunk egy helyzetet, a vendégek nem.”
Pellgrini Alejandro Hernández ténykedése kapcsán úgy fogalmazott, hogy a játékvezető döntései meglátása szerint érdemeben nem befolyásolták a végeredményt. Ezzel persze nem biztos, hogy egyetértenek a madridiak, hiszen a VAR elvett egy gólt a vendégektől (több passzal a gól előtt kialakult leshelyzet miatt) és Kylian Mbappé kihagyott tizenegyese után a fővárosiak azt reklamálták, hogy a Betis játékosai már a lövés előtt beléptek a büntetőterületre és így tudták akadályozni a csatárt a kipattanónál, de a VAR végül úgy döntött, nem kell újra lőni a tizenegyest. A Real Madrid vezetőedzője, a meccsen sárga lapot is kapó José Mourinho mindenesetre nem foglalt állást az említett esetek kapcsán.
„Nem tudom miért kaptam sárga lapot, de rendben elfogadom. A tizenegyeshelyzet és Espí érvénytelenített gólja kapcsán egyelőre nem tudok mit mondani, talán majd akkor, ha visszanéztem a meccset” – fogalmazott a portugál, aki nem találta a magyarázatot a vereségre.
„Nem tudom megmondani, miért veszítettünk. Azért nem tudom megmagyarázni, mert csapatként nagyon jól teljesítettünk, minden tekintetben jól játszottunk, és egyénileg sem panaszkodhatok a játékosok hozzáállására, mindent beleadtak a srácok. Megérdemeltük volna a győzelmet, de ez önmagában még nem eredményez pontokat. Gratulálok a Betisnek, döntetlenre játszottak a hazaiak, és végül megütötték a főnyereményt.”
A Real Madrid tétmeccsen három győzelem után először kapott ki José Mourinho irányításával, amióta a portugál szakember a nyáron 13 év után visszatért a klubhoz.