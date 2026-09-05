Mourinho: Nem tudom megmondani, miért veszítettünk

Pellgrini Alejandro Hernández ténykedése kapcsán úgy fogalmazott, hogy a játékvezető döntései meglátása szerint érdemeben nem befolyásolták a végeredményt. Ezzel persze nem biztos, hogy egyetértenek a madridiak, hiszen a VAR elvett egy gólt a vendégektől (több passzal a gól előtt kialakult leshelyzet miatt) és Kylian Mbappé kihagyott tizenegyese után a fővárosiak azt reklamálták, hogy a Betis játékosai már a lövés előtt beléptek a büntetőterületre és így tudták akadályozni a csatárt a kipattanónál, de a VAR végül úgy döntött, nem kell újra lőni a tizenegyest. A Real Madrid vezetőedzője, a meccsen sárga lapot is kapó José Mourinho mindenesetre nem foglalt állást az említett esetek kapcsán.

„Nem tudom miért kaptam sárga lapot, de rendben elfogadom. A tizenegyeshelyzet és Espí érvénytelenített gólja kapcsán egyelőre nem tudok mit mondani, talán majd akkor, ha visszanéztem a meccset” – fogalmazott a portugál, aki nem találta a magyarázatot a vereségre.

„Nem tudom megmondani, miért veszítettünk. Azért nem tudom megmagyarázni, mert csapatként nagyon jól teljesítettünk, minden tekintetben jól játszottunk, és egyénileg sem panaszkodhatok a játékosok hozzáállására, mindent beleadtak a srácok. Megérdemeltük volna a győzelmet, de ez önmagában még nem eredményez pontokat. Gratulálok a Betisnek, döntetlenre játszottak a hazaiak, és végül megütötték a főnyereményt.”

A Real Madrid tétmeccsen három győzelem után először kapott ki José Mourinho irányításával, amióta a portugál szakember a nyáron 13 év után visszatért a klubhoz.