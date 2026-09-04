Nemzeti Sportrádió

Vinícius az üres kapuba sem talált be – Real Betis–Real Madrid 0–0

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.04. 21:42
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AFPVinícius az üres kapuba sem tudott betalálni az első félidőben (Fotó: AFP)
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Real Betis Real Madrid La Liga
A spanyol La Liga 4. fordulójának nyitó mérkőzésén az eddig még hibátlan Real Madrid a hatpontos Real Betis otthonában vendégszerepel. Kövesse a találkozót folyamatosan frissülő cikkünkben!

 

LA LIGA
4. forduló
21.00: Real Betis–Real Madrid 0–0 – ÉLŐ
Sevilla, La Cartuja. V: A. Hernández
Real Betis: Valles – Bellerín, D. Llorente (Bartra, 39), Natan, F. García – Roca, Bernal – Antony, Isco, Fornals – C. Hernández. Vezetőedző: Manuel Pellegrini
Real Madrid: Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde , Camavinga –  Güler, Jude Bellingham, Vinícius Jr. – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

 

 

Real Betis Real Madrid La Liga
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