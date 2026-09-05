Meglepetés Gelsenkirchenben, egy pontot otthon tartott a Bayern ellen a Schalke

A Schalke 04 és a Bayern München összecsapása hajdanán a Bundesliga egyik legnagyobb téttel bíró rangadója volt, s a bajnoki cím sorsáról döntött, de most teljesen más erőviszonyok között került sor a találkozóra: a bajorok címvédőként, toronymagas esélyesként vágtak neki az összecsapásnak, míg Miron Muslic csapata friss feljutóként próbált meglepetést okozni.

A mérkőzés abból a szempontból valóban nem okozott meglepetést, hogy Vincent Kompany együttese kis túlzással egykapuzott a Veltins Arénában: a Bayern 83 százalékban birtokolta a labdát, 15 lövést eresztett meg (szemben a hazaiak négy kísérletével), és nem kevesebb mint 914 (4) passzt adott (míg a Schalke 183-ig jutott ebben a mutatóban).

A Schalke rendkívül lelkesen és szervezetten védekezett, s ugyan a saját támadásaiban nem volt komoly veszély, az esetek többségében meg tudta fékezni a bajorokat. Amikor a kék mezesek védelme is csődöt mondott, vagy a szerencse állt melléjük (Luis Díaz vagy mellé lőtt, vagy a védők tisztáztak a gólvonalról), vagy Loris Karius védett óriásit – a rutinos kapus Brown, Olise és Kane ordító helyzeteinél is megmentette csapatát a góltól. A vége 0–0 lett: a Bayern korán elveszítette tökéletes mérlegét, míg a Schalke önbizalom-növelő ponttal gazdagodott.

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Schalke–Bayern München 0–0

Korábban

Bayer Leverkusen–Union Berlin 4–0 (E. Fernández 1., Medina 28., Schick 48., Maza 66.)

Mönchengladbach–Elversberg 3–4 (Bolin 11., 44., Scally 56., ill. Mokwa 29., Krattenmacher 66., 90+2., Keidel 80.)

Paderborn–Freiburg 0–1 (Eggestein 26.)

Werder Bremen–RB Leipzig 3–1 (Dinkci 4., Füllkrug 68., Grüll 80., ill. Baku 90+5.)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–3 (Avdullahu 45., Lemperle 54., ill. Guirassy 61., F. Silva 66., Hajdari 86. – öngól)



Vasárnap játsszák

15.30: Hamburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–1. FC Köln 4–1 (El-Hanusz 39., Prömel 60., Demirovic 75., Vagnoman 90., ill. Bülter 81.)