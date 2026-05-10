Schäferék hat nyeretlen meccs után győztek újra Mainzban

Viszonylag eseménytelen szűk negyedóra után gyors gólváltás: ezt jegyezhették fel a krónikások a Freiburg hamburgi vendégszereplésén. A dán válogatott Albert Grönbaek passzából a 14. percben Bakery Jatta szerzett vezetést a HSV-nak, de az előny csak két percig tartott ki, ugyanis Lukas Kübler beíveléséből Igor Matanovic egalizált. Hat perccel később újból fórba kerülhettek volna a hazaiak, ám az Arsenaltól kölcsönvett portugál támadó középpályás, Fábio Vieira a kapufát találta el.

A második félidő derekán aztán kétszer is betalált a Hamburg: a 64. percben Luka Vuskovic, majd nem sokkal később Fábio Balde vette be Noah Atubolu kapuját. A megnyugtatónak tűnő előnyből Igor Matanovic második góljával a hajrában egyet lefaragott a vendégcsapat, de az egykori BEK-győztes három vereség után így is győzelmet könyvelhetett el. 3–2

A kiesés elkerüléséért vív elkeseredett harcot a Heidenheim, amely a már biztonságban lévő 1. FC Kölnhöz látogatott a második vasárnap délutáni mérkőzésen. Az első félidőben a „kecskések” komoly labdabirtoklási fölényüket mindössze egyszer tudták gólra váltani Marius Bülter révén, de ez már csak az egyenlítéshez volt elegendő, mert Jan Schöppner révén a 8. percben a vendégek szereztek vezetést. A baden-württembergiek aztán másodszor is előnybe kerültek: 28. percben Arijon Ibrahimovic egy kipattanó labdát vágott a kapuba.

A második félidőben sokáig nem láthattak igazi helyzetet a RheinEnergie Stadion nézői, a 62. percben aztán Jan Schöppner szerezhette volna meg a maga második, csapata harmadik gólját, ám szép labdaátvétel után ziccert rontott. Tizenegy perccel később viszont már nem hibázott: Eren Dinkci passza találta meg, és laposan a kapu közepébe lőtt. Erre a gólra sem jött már válasz a kölniektől – sikerével a Heidenheim megelőzte a St. Paulit, és továbbra is megvan az esélye arra, hogy elcsípje az osztályozós helyet. 1–3

Schäfer András nélkül vágott neki mainzi fellépésének az Union Berlin, amely a 38. percben Aljoscha Kemlein ragyogó beívelése után Andrej Ilics fejesével szerezte meg a vezetést. A hazaiak szünet után szinte azonnal válaszoltak, a 48. percben Paul Nebel labdájára Sheraldo Becker érkezett remek ütemben, és egyenlített.

Mintegy tíz perccel később ismét a vendégek kapujába került a labda, de Phillip Tietz gólját a VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a játékvezető. Nem sokkal ezután Schäfert is pályára küldte Marie-Louise Eta vezetőedző, de nem ő, hanem a skót Oliver Burke révén szerzett ismét előnyt a fővárosi csapat, majd Josip Juranovic is betalált, így a berliniek megelőzték a Mönchengladbachot, és feljöttek a 12. helyre.

Ezzel az Union véget vetett hat mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériájának, ráadásul a trénere, Marie-Louise Eta az első, mérkőzést nyerő női vezetőedző lett a Bundesliga történetében.

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Hamburger SV–Freiburg 3–2 (Jatta 14., Vuskovic 64., F. Balde 67., ill. Matanovic 16., 87.)

1. FC Köln–Heidenheim 1–3 (Bülter 10., ill. Schöppner 8., 72., A. Ibrahimovic 28.)

Mainz–Union Berlin 1–3 (S. Becker 48., ill. A. Ilics 38., O. Burke 88., Juranovic 90+1.)

Szombaton játszották

Wolfsburg–Bayern München 0–1 (Olise 56.)

VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)

Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)

Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)

Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)

RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)