Több mint 300 ezer euróba „került” az Union Berlin szurkolóinak ünneplése

A magyar válogatott Schäfer András csapatának drukkerei február 6-án, az Eintracht Frankfurt elleni hazai bajnokin közel 200 bengáli fáklyát gyújtottak be, ezzel ünnepelve a klub 60. évfordulóját.

A hatalmas füst miatt a találkozót hét percre félbe kellett szakítani.

A szövetség közleménye szerint a büntetés egyharmadát, 113 ezer eurót a fővárosi klub biztonsági és erőszak-megelőzési intézkedésekre fordíthatja.