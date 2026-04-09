Nemzeti Sportrádió

A tét a legjobb nyolc: PSG–Veszprém a férfi kézi BL-ben – ÉLŐ

Több mint 300 ezer euróba „került” az Union Berlin szurkolóinak ünneplése

2026.04.09. 20:02
Fotó: Getty Images
Címkék
Union Berlin Bundesliga DFB
A Német Labdarúgó-szövetség 340 ezer euróra (127 millió forintra) büntette meg az Union Berlint szurkolóinak pirotechnikai „bemutatójáért”.

A magyar válogatott Schäfer András csapatának drukkerei február 6-án, az Eintracht Frankfurt elleni hazai bajnokin közel 200 bengáli fáklyát gyújtottak be, ezzel ünnepelve a klub 60. évfordulóját.

A hatalmas füst miatt a találkozót hét percre félbe kellett szakítani.

A szövetség közleménye szerint a büntetés egyharmadát, 113 ezer eurót a fővárosi klub biztonsági és erőszak-megelőzési intézkedésekre fordíthatja.

 

