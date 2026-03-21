Négyet vágott az Unionnak a Bayern; hatgólos döntetlen a Rajna-menti derbin

BAYERN MÜNCHEN–UNION BERLIN

Kis híján egy félidőig bírta az eltiltott Schäfer András nélkül felálló Union Berlin (amely a legutóbbi két bajnokin két döntetlent ért el a bajorok ellen) a nyomást az Allianz Arénában, de a 43. percben Goretzka indításából Michael Olise volt eredményes. A félidő ráadásában Serge Gnabry is betalált, így az érdemi kérdések el is dőltek Bajorországban.

A fordulás után nem kellett sokat várni az újabb gólra, a 49. percben ugyanis Laimer passzából Harry Kane vette be a berlini kaput 15 méterről. A félidő derekán tovább nőtt a címvédő előnye, Gnabry ezúttal 15 méterről ágyúzott a jobb alsóba, megszerezve saját maga második, csapata negyedik gólját a meccsen. A folytatásban további nagy lehetőségeket dolgozott ki a Bayern, de az eredmény már nem változott – Vincent Kompany együttese könnyed sikerrel tett egy újabb lépést a „salátástál” megvédése felé. 4–0

1. FC KÖLN–BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Jens Castrop első percben szerzett gólja adta meg a Rajna-menti derbi alaphangját, de a hetedik percben már a hazaiak vezettek két szépen végigvitt akciót befejezve (Szaid El Mala és Ragnar Ache volt eredményes). A Gladbachot nem zavarta meg a gyors fordítás, s a 20. percben Philipp Sander lesipuskás góljával ismét döntetlen állt az eredményjelzőn. A 60. percben újabb fordulatot hozott a rangadó, amikor a vendégek első gólját jegyző, anyja révén dél-koreai (s az ázsiai ország válogatottjában öt mérkőzésnél járó) állampolgársággal is rendelkező Castrop 18 méterről bődületes gólt akasztott a bal felső sarokba. Aki azt hitte, hogy ezzel vége szakadt az izgalmaknak Kölnben, az tévedett: a 84. percben Eric Martel Kainz szögletéből fejelte a kapuba az egyenlítő gólt, majd két perccel később megkapta a második sárga lapját. Az emberelőnyt nem tudták kihasználni a vendégek, így döntetlennel zárult a kifejezetten szórakoztató összecsapás. 3–3

HEIDENHEIM–BAYER LEVERKUSEN

A Leverkusen Patrick Shick és Malik Tillman góljaival kétgólos előnyt dolgozott ki az első félidőben, de ez kevésnek bizonyult a sikerhez Heidenheimben: a rossz idény futó hazaiak ugyanis Hennes Behrens akcióból, illetve Marvin Pieringer tizenegyesből szerzett góljával ledolgozták hátrányukat. A meccs hajrájában hazai oldalon Pieringer, míg a vendégeknél Schick is megszerezte második találatát, így pontosztozkodás lett a vége. 3–3

WOLFSBURG–WERDER BREMEN

Hiába támadt többet a hazai pálya előnyét élvező Wolfsburg, nem tudott gólt szerezni, ellenben a vendég brémaiak Justin Njinmah kapufás góljával megtörték a jeget a második félidőben, s ez elégnek is bizonyult a sikerhez. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67., Kane 49.)

1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)

Kiállítva: Martel (Köln, 86.)

Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)

Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)

Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)

Később

18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Freiburg

19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

Pénteken játszották

RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)