Négyet vágott az Unionnak a Bayern; hatgólos döntetlen a Rajna-menti derbin

2026.03.21. 17:39
Bayern München Union Berlin Heidenheim Werder Bremen Bundesliga Bayer Leverkusen Wolfsburg Vfl Wolfsburg 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach
Nem volt hiány a gólokban a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 27. fordulójának szombat délutáni meccsein.

BAYERN MÜNCHEN–UNION BERLIN

Kis híján egy félidőig bírta az eltiltott Schäfer András nélkül felálló Union Berlin (amely a legutóbbi két bajnokin két döntetlent ért el a bajorok ellen) a nyomást az Allianz Arénában, de a 43. percben Goretzka indításából Michael Olise volt eredményes. A félidő ráadásában Serge Gnabry is betalált, így az érdemi kérdések el is dőltek Bajorországban.  

A fordulás után nem kellett sokat várni az újabb gólra, a 49. percben ugyanis Laimer passzából Harry Kane vette be a berlini kaput 15 méterről.  A félidő derekán tovább nőtt a címvédő előnye, Gnabry ezúttal 15 méterről ágyúzott a jobb alsóba, megszerezve saját maga második, csapata negyedik gólját a meccsen. A folytatásban további nagy lehetőségeket dolgozott ki a Bayern, de az eredmény már nem változott – Vincent Kompany együttese könnyed sikerrel tett egy újabb lépést a „salátástál” megvédése felé. 4–0 

1. FC KÖLN–BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Jens Castrop első percben szerzett gólja adta meg a Rajna-menti derbi alaphangját, de a hetedik percben már a hazaiak vezettek két szépen végigvitt akciót befejezve (Szaid El Mala és Ragnar Ache volt eredményes). A Gladbachot nem zavarta meg a gyors fordítás, s a 20. percben Philipp Sander lesipuskás góljával ismét döntetlen állt az eredményjelzőn. A 60. percben újabb fordulatot hozott a rangadó, amikor a vendégek első gólját jegyző, anyja révén dél-koreai (s az ázsiai ország válogatottjában öt mérkőzésnél járó) állampolgársággal is rendelkező Castrop 18 méterről bődületes gólt akasztott a bal felső sarokba. Aki azt hitte, hogy ezzel vége szakadt az izgalmaknak Kölnben, az tévedett: a 84. percben Eric Martel Kainz szögletéből fejelte a kapuba az egyenlítő gólt, majd két perccel később megkapta a második sárga lapját. Az emberelőnyt nem tudták kihasználni a vendégek, így döntetlennel zárult a kifejezetten szórakoztató összecsapás. 3–3

HEIDENHEIM–BAYER LEVERKUSEN

A Leverkusen Patrick Shick és Malik Tillman góljaival kétgólos előnyt dolgozott ki az első félidőben, de ez kevésnek bizonyult a sikerhez Heidenheimben: a rossz idény futó hazaiak ugyanis Hennes Behrens akcióból, illetve Marvin Pieringer tizenegyesből szerzett góljával ledolgozták hátrányukat. A meccs hajrájában hazai oldalon Pieringer, míg a vendégeknél Schick is megszerezte második találatát, így pontosztozkodás lett a vége. 3–3  

WOLFSBURG–WERDER BREMEN

Hiába támadt többet a hazai pálya előnyét élvező Wolfsburg, nem tudott gólt szerezni, ellenben a vendég brémaiak Justin Njinmah kapufás góljával megtörték a jeget a második félidőben, s ez elégnek is bizonyult a sikerhez. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67.,  Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)

Később
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München27224197–25+72 70 
2. Borussia Dortmund26177255–26+29 58 
3. RB Leipzig27155753–35+18 50 
4. Stuttgart26155651–34+17 50 
5. Hoffenheim27155754–39+15 50 
6. Bayer Leverkusen27137752–36+16 46 
7. Eintracht Frankfurt26108849–4938 
8. Freiburg26971037–43–6 34 
9. Augsburg26941331–45–14 31 
10. Union Berlin27871231–46–15 31 
11. Hamburg26791029–37–8 30 
12. Mönchengladbach27781233–46–13 29 
13. Werder Bremen27771330–47–17 28 
14. Mainz26691131–41–10 27 
15. 1. FC Köln27681338–47–9 26 
16. St. Pauli26661423–42–19 24 
17. Wolfsburg27561635–57–22 21 
18. Heidenheim27361827–61–34 15 

 

Bayern München Union Berlin Heidenheim Werder Bremen Bundesliga Bayer Leverkusen Wolfsburg Vfl Wolfsburg 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach
