Négyet vágott az Unionnak a Bayern; hatgólos döntetlen a Rajna-menti derbin
BAYERN MÜNCHEN–UNION BERLIN
Kis híján egy félidőig bírta az eltiltott Schäfer András nélkül felálló Union Berlin (amely a legutóbbi két bajnokin két döntetlent ért el a bajorok ellen) a nyomást az Allianz Arénában, de a 43. percben Goretzka indításából Michael Olise volt eredményes. A félidő ráadásában Serge Gnabry is betalált, így az érdemi kérdések el is dőltek Bajorországban.
A fordulás után nem kellett sokat várni az újabb gólra, a 49. percben ugyanis Laimer passzából Harry Kane vette be a berlini kaput 15 méterről. A félidő derekán tovább nőtt a címvédő előnye, Gnabry ezúttal 15 méterről ágyúzott a jobb alsóba, megszerezve saját maga második, csapata negyedik gólját a meccsen. A folytatásban további nagy lehetőségeket dolgozott ki a Bayern, de az eredmény már nem változott – Vincent Kompany együttese könnyed sikerrel tett egy újabb lépést a „salátástál” megvédése felé. 4–0
1. FC KÖLN–BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Jens Castrop első percben szerzett gólja adta meg a Rajna-menti derbi alaphangját, de a hetedik percben már a hazaiak vezettek két szépen végigvitt akciót befejezve (Szaid El Mala és Ragnar Ache volt eredményes). A Gladbachot nem zavarta meg a gyors fordítás, s a 20. percben Philipp Sander lesipuskás góljával ismét döntetlen állt az eredményjelzőn. A 60. percben újabb fordulatot hozott a rangadó, amikor a vendégek első gólját jegyző, anyja révén dél-koreai (s az ázsiai ország válogatottjában öt mérkőzésnél járó) állampolgársággal is rendelkező Castrop 18 méterről bődületes gólt akasztott a bal felső sarokba. Aki azt hitte, hogy ezzel vége szakadt az izgalmaknak Kölnben, az tévedett: a 84. percben Eric Martel Kainz szögletéből fejelte a kapuba az egyenlítő gólt, majd két perccel később megkapta a második sárga lapját. Az emberelőnyt nem tudták kihasználni a vendégek, így döntetlennel zárult a kifejezetten szórakoztató összecsapás. 3–3
HEIDENHEIM–BAYER LEVERKUSEN
A Leverkusen Patrick Shick és Malik Tillman góljaival kétgólos előnyt dolgozott ki az első félidőben, de ez kevésnek bizonyult a sikerhez Heidenheimben: a rossz idény futó hazaiak ugyanis Hennes Behrens akcióból, illetve Marvin Pieringer tizenegyesből szerzett góljával ledolgozták hátrányukat. A meccs hajrájában hazai oldalon Pieringer, míg a vendégeknél Schick is megszerezte második találatát, így pontosztozkodás lett a vége. 3–3
WOLFSBURG–WERDER BREMEN
Hiába támadt többet a hazai pálya előnyét élvező Wolfsburg, nem tudott gólt szerezni, ellenben a vendég brémaiak Justin Njinmah kapufás góljával megtörték a jeget a második félidőben, s ez elégnek is bizonyult a sikerhez. 0–1
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67., Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)
Később
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|27
|22
|4
|1
|97–25
|+72
|70
|2. Borussia Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55–26
|+29
|58
|3. RB Leipzig
|27
|15
|5
|7
|53–35
|+18
|50
|4. Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51–34
|+17
|50
|5. Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54–39
|+15
|50
|6. Bayer Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52–36
|+16
|46
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37–43
|–6
|34
|9. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|10. Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31–46
|–15
|31
|11. Hamburg
|26
|7
|9
|10
|29–37
|–8
|30
|12. Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33–46
|–13
|29
|13. Werder Bremen
|27
|7
|7
|13
|30–47
|–17
|28
|14. Mainz
|26
|6
|9
|11
|31–41
|–10
|27
|15. 1. FC Köln
|27
|6
|8
|13
|38–47
|–9
|26
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35–57
|–22
|21
|18. Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27–61
|–34
|15