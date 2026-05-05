Nem lesz csúcsmeccs, de ettől még döntőt ér az Arsenal–Atlético visszavágója is a BL-ben

Európa talán még mindig a Paris Saint-Germain–Bayern München elődöntő lázában ég, ám a budapesti Bajnokok Ligája-döntő egyik helye már kedden elkel a másik párosításból. Az Arsenal–Atlético Madrid párharc spanyolországi első meccse ugyan nem hozott olyan sziporkázó futballt, mint a párizsi, ám egész élvezetes játékot láthattunk. Mint ismert, Viktor Gyökeres és Julián Álvarez tizenegyesgólja alakította ki az 1–1-es végeredményt, de főleg a madridiak bosszankodhattak, hiszen a helyzeteik alapján előnnyel várhatták volna a visszavágót. A szurkolók és a szakírók várakozásai valójában a visszavágón valósulhatnak meg.
S hogy miért? Diego Simeone vezetőedző már a sajtótájékoztatón is kijelentette, amit mindenki sejtett: az Atlético feláldozta a La Liga-szereplést a Bajnokok Ligája megnyeréséért. Amíg az FC Barcelona, a Real Madrid és a Villarreal biztosította következő idénybeli BL-szereplését, a madridiak még mindig nem (a hétvégén valószínűleg a Celta Vigo ellen ez is megtörténik, de a szájíz a keddi mérkőzésen múlik). Idegenben, 1–1-es állásnál biztosan nem vállal több kockázatot a kelleténél a csapat. Szakmai partnerünk, a Cube adatai nem hazudtolják meg a „szemtesztet”: az Atleti támadásait elsősorban kontrákra és a rögzített játékhelyzetekből kialakított lehetőségekre építi, alig próbál középen labdát tartani, a mezőny alsó felébe tartozik a helyzetek számában. Természetesen a kiváló játékoskeret ellensúlyozza a passzívabb, széleken erőltetett futball gyengeségeit. Antoine Griezmann, Koke és Julián Álvarez van a legtöbbször játékban, e felfogás pedig a labdarúgás legelemibb gondolatát tartalmazza: add a legjobbaknak a labdát, majd ők megoldják! Eddig megoldották, számokkal pedig nehéz leírni azt a fanatizmust, amire kedd este is számíthatnak a londoniak az ellenféltől és szurkolóitól. S ha már az idény végén távozó klublegenda, Griezmann: 2018-ban az Európa-liga elődöntőjében rendeztek Arsenal–Atlético Madrid meccseket, csak akkor az Emiratesben találkoztak először a felek. Alexandre Lacazette vezető góljára Griezmann válaszolt, a visszavágón pedig 1–0-ra győztek a madridiak, akik utána a serleget is elhódították az Olympique Marseille-jel szemben… Ahhoz, hogy az OM szerepét az idén átvegye a PSG, a párizsiaknak is tovább kell jutniuk, de Jan Oblak, Koke, Griezmann és Diego Simeone biztosan tudja, hogyan kell 1–0-ra legyőzni az Arsenalt európai kupaelődöntő visszavágóján.
Azért sem lesz egyszerű feladatuk az „ágyúsoknak” (és alighanem a mérkőzésre kíváncsi nézőknek sem), mert a kreativitásért felelős játékosok közül kettő kihagyja a visszavágót. Martin Ödegaard és Kai Havertz már a hétvégén sem volt bevethető sérülés miatt, a német támadó már a BL-csata első mérkőzésén sem, sőt, tulajdonképpen tavaly február óta tart a kálváriája, hiszen akkor szenvedett térdszalagszakadást. Huszonkét tétmeccsen lépett pályára azóta, és nagyon hiányzik Mikel Arteta menedzsernek, hiszen a darabos, a csapatjátékban idegen testnek tűnő Viktor Gyökeres az egyetlen valós opciója a poszton (Gabriel Jesus térdsérülése óta rettenetes formában és keveset játszik). Persze a magyar származású középcsatár az előző két meccsén nem szolgált rá az elmarasztalásra, hiszen a BL-ben tizenegyest harcolt ki és értékesített, a Premier League-aranyéremért zajló versenyfutásban maradásért a hétvégén a Fulham ellen két gólt szerzett egy félidő leforgása alatt. A fő probléma, hogy alig vesz részt a labdajáratásban, miközben gyorsaságát és állóképességét a legtöbb elit ligás belső védőnek megoldható feladat felülmúlni.
Ugyanakkor éppen a legjobbkor lendül formába Bukayo Saka. Az angol szélső rendkívül nehéz idényt fut, árnyéka önmagának, az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódott. A Fulham ellen március 22. után először a kezdőcsapatba nevezhette Mikel Arteta, és már az első félidőben megszerezte idénybeli tizedik gólját, és nyolcadik gólpasszát adta. Előzőleg másfél éve sikerült neki egy meccsen gólt és gólpasszt is jegyeznie, de gólt két, gólpasszt három és fél hónap után ért el. Joggal reménykedhetnek a londoni szurkolók, hogy az Atlético Madrid ellen is villan, illetve megerősíti az Arsenal bajnoki esélyét. Máskülönben a Premier League-ben sorozatban negyedszer lenne második a csapat úgy, hogy ebből három idényben is jelentős előnnyel állt a tabella élén még a tavasszal is, a BL-ben pedig egymás után másodszor esne ki a döntő kapujában. Az Atlético Madrid nem csupán a 2018-as El-párharcból meríthet erőt, hiszen a PSG tavaly 1–0-ra nyert Londonban, bár ez akkor még nem jelentett továbbjutást, hiszen hátravolt a visszavágó (ott 2–1-re győzött a PSG).
Figyelmeztető jel, hogy az Arsenal az elmúlt öt európai kupaelődöntőjének hazai felvonásából csak egyet nyert meg…
|LAPSZEMLE
THE STANDARD
A londoni székhelyű lap weboldala az Arsenal sérültjeit veszi sorra, és megjegyzi, hogy a csapat hétfői tréningjén három alapember sem edzett: Kai Havertz, Martin Ödegaard és Jurrien Timber. Előbbi kettő játékára ennek ellenére van esély az Atlético Madrid elleni visszavágón, Jurrien Timberére már sokkal kevésbé.
SPORT.ES
Az Arsenal és az Atlético Madrid hétvégi bajnoki mérkőzései közötti különbséget emelte ki a spanyol sportoldal. Amíg az Arsenal a bajnoki címért versengve nem pihentethette a kulcsjátékosait, az Atlético Madridnál Diego Simeone többeket is csak a kispadra nevezett, és a frissesség kamatozhat a visszavágón.
BILD
PSG-blama a visszavágó előtt, emelte ki a német lap. A Bayern München francia ellenfele a hétvégi bajnoki mérkőzésén 2–2-es döntetlent játszott a Lorient ellen hazai pályán, igaz, Luis Enrique vezetőedző kilenc helyen is változtatott az előtte a BL-ben pályára küldött kezdőcsapatán, csak Willian Pacho és Desiré Doué maradt benn.
L'ÉQUIPE
A francia sportoldal döntő a döntő előtt felütéssel vezeti fel a Münchenben esedékes visszavágót. A PSG játékosainak a Lorient elleni hétvégi bajnokin máshol járt a fejük, viszont a Bayern München is csak nehezen mentett pontot a ligautolsó Heidenheim ellen, ráadásul Alphonso Davies úgy tűnik, kisebb izomsérüléssel küzd.
A párizsinál visszafogottabb mérkőzést vár Thomas Müller
A szerdai Bayern München–PSG mérkőzés előtt a müncheniek legendás támadója, Thomas Müller értekezett az első mérkőzés tanulságairól: elmondta, hogy szerinte miben lesz más a második felvonás, illetve megjósolta, melyik csapat jut be a budapesti fináléba.
Emlékezetes mérkőzést játszott a múlt héten a PSG és a Bayern. Európa talán két legjobb, legkiválóbb formában lévő csapata csapott össze rég nem látott, nyílt, lüktető támadójátékot hozó találkozón, amelyből végül a PSG került ki győztesen (5–4). Bár a szívének kedves korábbi csapata kikapott, a legendás müncheni támadó, Thomas Müller is szuperlatívuszokban beszélt a meccsről.
„Micsoda látványosság volt! – idézi a német Kicker a Bayern színeiben 756 mérkőzésen 250 gólt jegyző, jelenleg a Vancouver Whitecaps csapatában futballozó 36 éves támadó szavait. – Fantasztikus reklámja a sportágnak, amit a két csapat játékosai Párizsban nyújtottak. A legmagasabb intenzitás, sebesség és technikai teljesítmény jellemezte a találkozót mind támadásban, mind védekezésben. Fontos kiemelni, hogy a kilenc gól ellenére rengeteg, különösen egyéni szinten is kiváló védekezőmegmozdulást, közbelépést láttam. Összességében: ritkán látni ezen a szinten ilyen nyílt, mégis megfontolt küzdelmet.”
Természetesen mindenkit az érdekel, hogy a két gigász következő összecsapása is ilyen adok-kapok jellegű lesz-e – Thomas Müller szerint nem.
„Szerintem a visszavágó képe merőben más lesz – folytatta a 131-szeres német válogatott játékos. – A hatvanadik perc után ugyanis mindkét csapat játékosainak fejében az eredmény jár majd. Ekkor jönnek a taktikai változások, változtatások is. Az a csapat, amelyik vezet, kénytelen lesz kissé visszahúzódni a védekezésben, a másik fél pedig átveszi az irányítást. Ez a kölcsönhatás fogja meghatározni a visszavágó alakulását.”
Amióta Bajnokok Ligájának (tehát az 1992–1993-as évad óta) hívják a sorozatot, a Bayern 16 alkalommal veszítette el az első mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. A müncheni csapat négyszer jutott tovább hátrányból a következő fordulóba, legutóbb a 2023–2024-es idényében a nyolcaddöntőben a Lazio ellen (1–0-s idegenbeli vereség, majd 3–0-s győzelem Münchenben) sikerült a bravúr.
A közös történelem a németek mellett szól: a BEK-/BL-ben a PSG a Bayern ellen több idegenbeli mérkőzést veszített el, mint bármely más rivális ellen – a hét mérkőzéséből ötöt, négyet két-három gólos különbséggel. Az Allianz Arena egyébként is a Bajnokok Ligája egyik bevehetetlen erődje. A Bayern a legutóbbi 29 hazai BL-mérkőzéséből csak egyet veszített el, és ebben az idényben mind a hat müncheni találkozóját megnyerte. Az egygólos hátrány ellenére Thomas Müller szerint korábbi csapata tovább javítja fantasztikus mutatóit.
„Ekkora hátrány nem a világ. Természetesen léteznek ennél kényelmesebb szituációk is, de a PSG előnye mindössze egy gól és a bajoroké a hazai pálya előnye. Sokkal jobban tetszett a fiúk párizsi játéka, mint például az egy körrel korábban, a madridi odavágón mutatott. Kiemelkedett az állhatatosságuk és az elszántságuk. Mentálisan is le kellett küzdeni az öt-kettes hátrányt. A Bayern ragaszkodott a taktikájához, nem vezetett meggondolatlan, kockázatos akciókat, magabiztosan törekedett a fordításra. Ha a Bayern a visszavágón is úgy játszik, mint Párizsban, egy-két góllal biztosan nyer.”
|NS-SZAKÉRTŐ
Joao Janeiro, a Szeged, a DAC, a Kisvárda és DVSC korábbi portugál vezetőedzője: – Továbbra is tartom, hogy valójában a Bayern–PSG párharc a Bajnokok Ligája döntője. Igaz, ami a szurkolónak igazi futballcsemege, az edzőnek fájdalmas gyomorgörcs: négy-öt kapott gól egy meccsen nem éppen álomszerű. Mindkét csapat afféle Cruyff-iskolát követ, a lényeg, hogy több gólt szerezzen, mint az ellenfél, a többit megoldja valahogy. Ettől még vitathatatlan, hogy fantasztikus mérkőzést láttunk Párizsban, és a visszavágó is hasonló tűzijátékot ígér. Nem hiszem, hogy bármelyik fél óvatosabbra hangolná a játékát, az ilyen kaliberű futballművészeknél úgyis az dönt, ki fog ki jobb napot, ki érzi jobban a játékot. A semleges szurkolóknak csak azt tudom javasolni, készítsenek be pattogatott kukoricát és élvezzék az előadást! Az Arsenal–Atlético Madrid meccs második félidejében látott, Diego Simeonéra jellemző, lélekkel teli teljesítmény után azt mondanám, az Atlético az esélyesebb még idegenben is. Ez olyan összecsapás lesz, amelyet a részletek döntenek el: egy apró hiba – amiből könnyen lehet nagy… –, vagy éppen az, ki készíti fel okosabban a csapatát. Ebben szerintem Simeone már a kezdő sípszó előtt előnyben van Mikel Artetával szemben, de időnként egyetlen sárga lap is átírhatja a találkozó dinamikáját – igen, sárga, nem piros, mert a következménye óriási lehet. Nemcsak a két edző közötti különbség miatt érzem esélyesebbnek a madridiakat, hanem az együttes karaktere és egységesebb játékosállománya miatt is, de ismét aláhúznám, hogy egy apró részlet vagy egy kisebb megingás mindent felboríthat. Márpedig ez ebben a párharcban nagyon is benne van.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Kedd
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 1–1
Szerda
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
Az első mérkőzésen: 4–5