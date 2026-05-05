Nem lesz csúcsmeccs, de ettől még döntőt ér az Arsenal–Atlético visszavágója is a BL-ben

Európa talán még mindig a Paris Saint-Germain–Bayern München elődöntő lázában ég, ám a budapesti Bajnokok Ligája-döntő egyik helye már kedden elkel a másik párosításból. Az Arsenal–Atlético Madrid párharc spanyolországi első meccse ugyan nem hozott olyan sziporkázó futballt, mint a párizsi, ám egész élvezetes játékot láthattunk. Mint ismert, Viktor Gyökeres és Julián Álvarez tizenegyesgólja alakította ki az 1–1-es végeredményt, de főleg a madridiak bosszankodhattak, hiszen a helyzeteik alapján előnnyel várhatták volna a visszavágót. A szurkolók és a szak­írók várakozásai valójában a visszavágón valósulhatnak meg.

S hogy miért? Diego Simeone vezetőedző már a sajtótájékoztatón is kijelentette, amit mindenki sejtett: az Atlético feláldozta a La Liga-szereplést a Bajnokok Ligája megnyeréséért. Amíg az FC Barcelona, a Real Madrid és a Villarreal biztosította következő idénybeli BL-szereplését, a madridiak még mindig nem (a hétvégén valószínűleg a Celta Vigo ellen ez is megtörténik, de a szájíz a keddi mérkőzésen múlik). Idegenben, 1–1-es állásnál biztosan nem vállal több kockázatot a kelleténél a csapat. Szakmai partnerünk, a Cube adatai nem hazudtolják meg a „szemtesztet”: az Atleti támadásait elsősorban kontrákra és a rögzített játékhelyzetekből kialakított lehetőségekre építi, alig próbál középen labdát tartani, a mezőny alsó felébe tartozik a helyzetek számában. Természetesen a kiváló játékoskeret ellensúlyozza a passzívabb, széleken erőltetett futball gyengeségeit. Antoine Griezmann, Koke és Julián Álvarez van a legtöbbször játékban, e felfogás pedig a labdarúgás legelemibb gondolatát tartalmazza: add a legjobbaknak a labdát, majd ők megoldják! Eddig megoldották, számokkal pedig nehéz leírni azt a fanatizmust, amire kedd este is számíthatnak a londoniak az ellenféltől és szurkolóitól. S ha már az idény végén távozó klublegenda, Griezmann: 2018-ban az Európa-liga elődöntőjében rendeztek Arsenal–Atlético Madrid meccseket, csak akkor az Emiratesben találkoztak először a felek. Alexandre Lacazette vezető góljára Griezmann válaszolt, a visszavágón pedig 1–0-ra győztek a madridiak, akik utána a serleget is elhódították az Olym­pique Marseille-jel szemben… Ahhoz, hogy az OM szerepét az idén átvegye a PSG, a párizsiaknak is tovább kell jutniuk, de Jan Oblak, Koke, Griezmann és Diego Simeone biztosan tudja, hogyan kell 1–0-ra legyőzni az Arsenalt európai kupaelődöntő visszavágóján.

Azért sem lesz egyszerű feladatuk az „ágyúsoknak” (és alighanem a mérkőzésre kíváncsi nézőknek sem), mert a kreativitásért felelős játékosok közül kettő kihagyja a visszavágót. Martin Ödegaard és Kai Havertz már a hétvégén sem volt bevethető sérülés miatt, a német támadó már a BL-csata első mérkőzésén sem, sőt, tulajdonképpen tavaly február óta tart a kálváriája, hiszen akkor szenvedett térdszalagszakadást. Huszonkét tétmeccsen lépett pályára azóta, és nagyon hiányzik Mikel Arteta menedzsernek, hiszen a darabos, a csapatjátékban idegen testnek tűnő Viktor Gyökeres az egyetlen valós opciója a poszton (Gabriel Jesus térdsérülése óta rettenetes formában és keveset játszik). Persze a magyar származású középcsatár az előző két meccsén nem szolgált rá az elmarasztalásra, hiszen a BL-ben tizenegyest harcolt ki és értékesített, a Premier League-aranyéremért zajló versenyfutásban maradásért a hétvégén a Fulham ellen két gólt szerzett egy fél­idő leforgása alatt. A fő probléma, hogy alig vesz részt a labdajáratásban, miközben gyorsaságát és állóképességét a legtöbb elit ligás belső védőnek megoldható feladat felülmúlni.

Ugyanakkor éppen a legjobbkor lendül formába Bukayo Saka. Az angol szélső rendkívül nehéz idényt fut, árnyéka önmagának, az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódott. A Fulham ellen március 22. után először a kezdőcsapatba nevezhette Mikel Arteta, és már az első félidőben megszerezte idénybeli tizedik gólját, és nyolcadik gólpasszát adta. Előzőleg másfél éve sikerült neki egy meccsen gólt és gólpasszt is jegyeznie, de gólt két, gólpasszt három és fél hónap után ért el. Joggal reménykedhetnek a londoni szurkolók, hogy az Atlético Madrid ellen is villan, illetve megerősíti az Arsenal bajnoki esélyét. Máskülönben a Premier League-ben sorozatban negyedszer lenne második a csapat úgy, hogy ebből három idényben is jelentős előnnyel állt a tabella élén még a tavasszal is, a BL-ben pedig egymás után másodszor esne ki a döntő kapujában. Az Atlético Madrid nem csupán a 2018-as El-párharcból meríthet erőt, hiszen a PSG tavaly 1–0-ra nyert Londonban, bár ez akkor még nem jelentett továbbjutást, hiszen hátravolt a visszavágó (ott 2–1-re győzött a PSG).

Figyelmeztető jel, hogy az Arsenal az elmúlt öt európai kupaelődöntőjének hazai felvonásából csak egyet nyert meg…