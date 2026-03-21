Három tizenegyesből kettőt berúgott, s így kétgólos hátrányból nyert a BVB

Hiába játszott mezőnyfölényben a hazai közönség támogatását élvező BVB, nem tudta feltörni a vendég hamburgiak védelmét, ellenben Merlin Polzin csapata az első komolyabb lehetőségét gólra váltotta: a 19. percben egy hosszú kirúgás után Mikelbrencis választotta el a labdától Svenssont, majd a középen érkező Philip Otele elé tálalt, s a nigériai csatár nem hibázott közvetlen közelről. Szűk 20 perccel később megduplázta előnyét a HSV: Reggiani könnyelmű labdavesztése után kontráztak a hamburgiak, s ugyan Vieira lövését még kiütötte Kobel, a dortmundi védelem nem tudott felszabadítani, így a ziccerbe kerülő Albert Sambi Lokonga 11 méterről a léc alá ágyúzott. A szünet előtt szépíthetett volna a BVB, de hiába ítélt tizenegyest a játékvezető Beier felrúgásáért, Felix Nmecha a jobb oldali kapufa mellé rúgta a büntetőt.

A fordulás után sokáig eredménytelenül ostromolta a hamburgi kaput Niko Kovac együttese, majd az utolsó negyedórába lépve az első gólt előkészítő Mikelbrencis rúgott oda Beiernek – újabb tizenegyes! A labda mögé ezúttal Rami Benszebaini állt, s az algériai higgadtan a hálóba gurította a büntetőt, Heuer Fernandes esélytelen volt. Néhány perccel később Serhou Guirassy közeli próbálkozását elsőre védte a hamburgi kapus, majd az ismétlést már a gólvonal mögül piszkálta ki, így már lényegtelen volt, hogy „véglegesen” Vieirqa bólintotta a hálóba a labdát. A vendégek mestere a döntetlenre reagálva bátran csatárt cserélt, de a 82. percben harmadik tizenegyesét is megkapta a hazai együttes, miután Jobe Bellingham lövése Muheim kinyújtott karjában akadt el. A büntetőt ismét Benszebaini vállalta el, s az előzőhöz hasonló magabiztossággal be is gurította – a BVB kétgólos hátrányból fordított, s ugyan az éllovas Bayern München előnye gyakorlatilag behozhatatlan, a megszerzett három ponttal a dortmundi csapat óriási lépést tett az ezüstérem felé, előnye 11 pont a Leipzig, Stuttgart kettős előtt. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA

27. FORDULÓ

Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (Benszebaini 73., 84. – mindkettő 11-esből, Guirassy 78., ill. Otele 19., Lokonga 38.)

Korábban

Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67., Kane 49.)

1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)

Kiállítva: Martel (Köln, 86.)

Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)

Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)

Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)

Vasárnap

15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Freiburg

19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

Pénteken játszották

RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)