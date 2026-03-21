Három tizenegyesből kettőt berúgott, s így kétgólos hátrányból nyert a BVB

M. B.
2026.03.21. 20:34
Benszebaini mindkét tizenegyesét beverte, megnyerve a meccset a Dortmundnak (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Borussia Dortmund Hamburg Hamburger SV
A Borussia Dordmund ötgólos meccsen gyűrte le a vendég Hamburg együttesét a német élvonabeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 27. fordulójának szombat esti meccsén.

Hiába játszott mezőnyfölényben a hazai közönség támogatását élvező BVB, nem tudta feltörni a vendég hamburgiak védelmét, ellenben Merlin Polzin csapata az első komolyabb lehetőségét gólra váltotta: a 19. percben egy hosszú kirúgás után Mikelbrencis választotta el a labdától Svenssont, majd a középen érkező Philip Otele elé tálalt, s a nigériai csatár nem hibázott közvetlen közelről. Szűk 20 perccel később megduplázta előnyét a HSV: Reggiani könnyelmű labdavesztése után kontráztak a hamburgiak, s ugyan Vieira lövését még kiütötte Kobel, a dortmundi védelem nem tudott felszabadítani, így a ziccerbe kerülő Albert Sambi Lokonga 11 méterről a léc alá ágyúzott. A szünet előtt szépíthetett volna a BVB, de hiába ítélt tizenegyest a játékvezető Beier felrúgásáért, Felix Nmecha a jobb oldali kapufa mellé rúgta a büntetőt. 

A fordulás után sokáig eredménytelenül ostromolta a hamburgi kaput Niko Kovac együttese, majd az utolsó negyedórába lépve az első gólt előkészítő Mikelbrencis rúgott oda Beiernek – újabb tizenegyes! A labda mögé ezúttal Rami Benszebaini állt, s az algériai higgadtan a hálóba gurította a büntetőt, Heuer Fernandes esélytelen volt. Néhány perccel később Serhou Guirassy közeli próbálkozását elsőre védte a hamburgi kapus, majd az ismétlést már a gólvonal mögül piszkálta ki, így már lényegtelen volt, hogy „véglegesen” Vieirqa bólintotta a hálóba a labdát. A vendégek mestere a döntetlenre reagálva bátran csatárt cserélt, de a 82. percben harmadik tizenegyesét is megkapta a hazai együttes, miután Jobe Bellingham lövése Muheim kinyújtott karjában akadt el. A büntetőt ismét Benszebaini vállalta el, s az előzőhöz hasonló magabiztossággal be is gurította – a BVB kétgólos hátrányból fordított, s ugyan az éllovas Bayern München előnye gyakorlatilag behozhatatlan, a megszerzett három ponttal a dortmundi csapat óriási lépést tett az ezüstérem felé, előnye 11 pont a Leipzig, Stuttgart kettős előtt. 3–2

NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (Benszebaini 73., 84. – mindkettő 11-esből, Guirassy 78., ill. Otele 19., Lokonga 38.)

Korábban
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67.,  Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)

Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart

Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)

A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München27224197–25+72 70 
2. Borussia Dortmund27187258–28+30 61 
3. RB Leipzig27155753–35+18 50 
4. Stuttgart26155651–34+17 50 
5. Hoffenheim27155754–39+15 50 
6. Bayer Leverkusen27137752–36+16 46 
7. Eintracht Frankfurt26108849–4938 
8. Freiburg26971037–43–6 34 
9. Augsburg26941331–45–14 31 
10. Union Berlin27871231–46–15 31 
11. Hamburg27791131–40–9 30 
12. Mönchengladbach27781233–46–13 29 
13. Werder Bremen27771330–47–17 28 
14. Mainz26691131–41–10 27 
15. 1. FC Köln27681338–47–9 26 
16. St. Pauli26661423–42–19 24 
17. Wolfsburg27561635–57–22 21 
18. Heidenheim27361827–61–34 15 

 

