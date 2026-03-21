Három tizenegyesből kettőt berúgott, s így kétgólos hátrányból nyert a BVB
Hiába játszott mezőnyfölényben a hazai közönség támogatását élvező BVB, nem tudta feltörni a vendég hamburgiak védelmét, ellenben Merlin Polzin csapata az első komolyabb lehetőségét gólra váltotta: a 19. percben egy hosszú kirúgás után Mikelbrencis választotta el a labdától Svenssont, majd a középen érkező Philip Otele elé tálalt, s a nigériai csatár nem hibázott közvetlen közelről. Szűk 20 perccel később megduplázta előnyét a HSV: Reggiani könnyelmű labdavesztése után kontráztak a hamburgiak, s ugyan Vieira lövését még kiütötte Kobel, a dortmundi védelem nem tudott felszabadítani, így a ziccerbe kerülő Albert Sambi Lokonga 11 méterről a léc alá ágyúzott. A szünet előtt szépíthetett volna a BVB, de hiába ítélt tizenegyest a játékvezető Beier felrúgásáért, Felix Nmecha a jobb oldali kapufa mellé rúgta a büntetőt.
A fordulás után sokáig eredménytelenül ostromolta a hamburgi kaput Niko Kovac együttese, majd az utolsó negyedórába lépve az első gólt előkészítő Mikelbrencis rúgott oda Beiernek – újabb tizenegyes! A labda mögé ezúttal Rami Benszebaini állt, s az algériai higgadtan a hálóba gurította a büntetőt, Heuer Fernandes esélytelen volt. Néhány perccel később Serhou Guirassy közeli próbálkozását elsőre védte a hamburgi kapus, majd az ismétlést már a gólvonal mögül piszkálta ki, így már lényegtelen volt, hogy „véglegesen” Vieirqa bólintotta a hálóba a labdát. A vendégek mestere a döntetlenre reagálva bátran csatárt cserélt, de a 82. percben harmadik tizenegyesét is megkapta a hazai együttes, miután Jobe Bellingham lövése Muheim kinyújtott karjában akadt el. A büntetőt ismét Benszebaini vállalta el, s az előzőhöz hasonló magabiztossággal be is gurította – a BVB kétgólos hátrányból fordított, s ugyan az éllovas Bayern München előnye gyakorlatilag behozhatatlan, a megszerzett három ponttal a dortmundi csapat óriási lépést tett az ezüstérem felé, előnye 11 pont a Leipzig, Stuttgart kettős előtt. 3–2
NÉMET BUNDESLIGA
27. FORDULÓ
Borussia Dortmund–Hamburg 3–2 (Benszebaini 73., 84. – mindkettő 11-esből, Guirassy 78., ill. Otele 19., Lokonga 38.)
Korábban
Bayern München–Union Berlin 4–0 (Olise 43., Gnabry 45+1., 67., Kane 49.)
1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach 3–3 (El Mala 4., Ache 7., Martel 84. ill. Castrop 1., 60., Sander 20.)
Kiállítva: Martel (Köln, 86.)
Heidenheim–Bayer Leverkusen 3–3 (Behrens 56., Pieringer 72. – 11-esből, 85., ill. Tillman 22., Schick 35., 79.)
Wolfsburg–Werder Bremen 0–1 (Njinmah 68.)
Kiállítva: Jenz (Wolfsburg, 90+2.)
Vasárnap
15.30: Mainz–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Freiburg
19.30: Augsburg–VfB Stuttgart
Pénteken játszották
RB Leipzig–Hoffenheim 5–0 (Gruda 17., 44., Baumgartner 21., 30., Henrichs 78.)
|A BUNDESLIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|27
|22
|4
|1
|97–25
|+72
|70
|2. Borussia Dortmund
|27
|18
|7
|2
|58–28
|+30
|61
|3. RB Leipzig
|27
|15
|5
|7
|53–35
|+18
|50
|4. Stuttgart
|26
|15
|5
|6
|51–34
|+17
|50
|5. Hoffenheim
|27
|15
|5
|7
|54–39
|+15
|50
|6. Bayer Leverkusen
|27
|13
|7
|7
|52–36
|+16
|46
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|26
|9
|7
|10
|37–43
|–6
|34
|9. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|10. Union Berlin
|27
|8
|7
|12
|31–46
|–15
|31
|11. Hamburg
|27
|7
|9
|11
|31–40
|–9
|30
|12. Mönchengladbach
|27
|7
|8
|12
|33–46
|–13
|29
|13. Werder Bremen
|27
|7
|7
|13
|30–47
|–17
|28
|14. Mainz
|26
|6
|9
|11
|31–41
|–10
|27
|15. 1. FC Köln
|27
|6
|8
|13
|38–47
|–9
|26
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|27
|5
|6
|16
|35–57
|–22
|21
|18. Heidenheim
|27
|3
|6
|18
|27–61
|–34
|15