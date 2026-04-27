Szigorúbb szankciókat és közös európai költségplafont szorgalmaznak a Bundesliga elöljárói

„Célkitűzésünk egyértelmű: megőrizni a Bundesliga és a 2. Bundesliga pozícióját csúcsszintű bajnokságként. Döntő fontosságúak a sportági vonzerő, a gazdasági versenyképesség, a pénzügyi stabilitás és a társadalmi gyökerezés. Ez egy egyensúlyozó mutatvány, amelynek célja a bajnokságok fenntartható sikerének biztosítása – mondta Lenz a Kickernek adott interjújában, majd hozzátette – A gazdasági versenyképesség azonban nem mehet a pénzügyi stabilitás és a társadalmi gyökerezettség rovására. Például: a gazdasági versenyképesség maximalizálása érdekében a médiajogok értékesítése érdekében kilenc mérkőzésre kilenc különböző kezdési időpontot kellene kínálni. Ez nem a Bundesliga útja.”

Lenz hozzátette, hogy a klubok a játékosállomány hatékony kezelésével, az erős utánpótlás-neveléssel és a professzionális struktúrákkal teremtik meg az alapokat. Ehhez a liga biztosítja a lehető legjobb keretfeltételeket, de a DFL szeretne még szorosabban együttműködni a 36 klubbal.

Merkel ennek kapcsán hangsúlyozta a gazdasági versenyképesség fontosságát. „Ez a további fejlődésünk alapja. A gazdasági versenyképesség teszi lehetővé a sztárokba és tehetségekbe, az infrastruktúrába, az innovációkba és az új üzleti területekbe történő beruházásokat, és erősíti bajnokságaink pozícióját a nemzetközi összehasonlításban.”

Lenz szerint az európai labdarúgás pénzügyileg rossz úton jár, mivel a magas játékoskeret-költségeket sok bajnokságban nem a bevételekből finanszírozzák, hanem befektetők vagy idegen tőke fedezi. Kiemelte, hogy ez a jövőben sem lesz a Bundesliga útja, azonban beérkező tőkére a német kluboknak is szüksége van elsősorban az utánpótlás-neveléshez, az infrastruktúrához és a stadionokhoz

„Németországban több mint 40 millió ember érdeklődik a labdarúgás iránt, 21 millióan néző van a Bundesliga stadionjaiban egy idény alatt; a legkevesebb mérkőzésidőpontunk van a elitligák közül, megfizethető jegyek, állóhelyek, a 50+1-es szabály alapelve szerinti részvétel, valamint rengeteg Bundesliga-mérkőzés követhető a tévében. Szándékosan hozom fel ezeket a példákat, mert a DFL-t már régóta vádolják azzal, hogy mindent alárendelnénk a kereskedelmi érdekeknek. Mi úgy véljük, hogy nemzetközi összehasonlításban nálunk a mérleg nyelve nagyon kiegyensúlyozottan mozog” – hangsúlyozza Merkel.

A sportvezetők úgy vélik, hogy „egy olyan európai labdarúgásban, amelyet gyakran jellemzi a befektetőktől és a klubtulajdonosoktól való említett függőség, mi tudatosan más utat járunk: a gazdasági ésszerűségre és a megbízhatóságra támaszkodunk. Csak szilárd pénzügyi háttérrel tudunk fenntarthatóan növekedni, és meggyőző eredményeket elérni.”

A DFL 2025-ben létrehozott egy csoportot, melynek többek között Jürgen Klopp és Sami Khedira is a tagja, a cél, hogy a német labdarúgás a jövőben is sikeres legyen. Az UEFA ötéves rangsorában Németország a negyedik, míg Anglia nagy előnnyel vezet. Lenz elmondta, hogy nagyra értékeli PL-t, de az ottani gazdasági erő csak korlátozottan jelent meg az európai kupaporondokon, ellenben több csapat is jelentős működési hiáynt mutatott. Ehhez képest a magas befektetői függőséghez képest a Bundesliga másik utat választott. A DFL azonban tanul az angoloktól és bevezetik az U21-es bajnokságot, amelyet a PL évente 140 millió euróval támogat. „Kevés tehetség játszik a Bundesligában, és a klubok sem sport szempontjából, sem gazdasági szempontból nem profitálnak kellő mértékben az utánpótlás-nevelésből. Önkéntes alapon működik majd a liga, mert minden klub másképp fogalmazza meg az utánpótlás-nevelés koncepcióját, vannak, akik a második csapatukban biztosítanak lehetőséget. Az első visszajelzések nagyon jók, jelenleg abból indulunk ki, hogy a klubok legalább kétharmada részt fog venni.”

A Bayern dominanciája nem aggasztja a DFL vezetőit. „Nemzeti szinten rendkívül szilárd alapokon állunk, összesen 36 klubunk van, amelyek nagyon stabil és széles körű szurkolótáborral rendelkeznek. A szurkolók érdeklődnek a klubjuk iránt és annak egyéni helyzetéért, függetlenül a bajnoki cím kérdésétől. Nemzetközi szinten más a helyzet. A marketingben elsősorban négy kérdés játszik szerepet: Sikeresek-e a klubok az európai UEFA-klubversenyeken? Erősek-e a klubmárkák nemzetközi szinten? Hány sztár játszik egy bajnokságban? És: izgalmas-e a bajnoki verseny? Ez utóbbi problémás egyedül, ami a nemzetközi jogértékesítésben is visszaköszön. Nemzeti szinten marketing szempontból nagyon erős pozícióban vagyunk, nemzetközi szinten viszont van mit megoldanunk.”