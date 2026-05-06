Szerdai sportműsor: Bayern München–PSG visszavágó a budapesti BL-döntőért
MÁJUS 6., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!
BOSNYÁK KUPA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS, MOSTAR
18.00: Zrinjski Mostar–Velez Mostar
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
11.00: nyolcaddöntő
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: St. Louis Cardinals–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
15.30: nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.30: Mol Tatabánya KC–FTC-Green Collect (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: TFSE–Sopron Basket
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK
FÉRFI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol)
NBA, RÁJÁTSZÁS
Csütörtök, 3.30: San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1067 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA
11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló
Benne 11.00 után: Marozsán Fábián–Vít Kopriva (cseh)
Benne 11.00 után: Udvardy Panna–Alina Kornyejeva (orosz)
Benne 15.30 után: Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák)
Benne 17.00 után: Fucsovics Márton–Dino Pricmic (horvát)
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, ROTTERDAM
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Ausztrália
FÉRFI OB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.15: BVSC-Manna ABC–Endo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Derbi után, MK-döntő előtt, vendég: Bánki József
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Magyar Zoltán a vonalban
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Egy lépésre a kölni BL-négyes döntőtől a Szeged és a Veszprém férfi kézilabdacsapata
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Vaszi Tünde
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Labdarúgás, ideje visszahozni a kettős rangadókat az NB I-ben?
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Spiller István
17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem, 2002
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, mi történik a szebb időket is megélt, jelenleg a másodosztály utolsó Békéscsabával?
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Kajak-kenu, interjú Janics Natasával
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Füchse Berlin–Veszprém férfi BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
20.15: Vízilabda, élő közvetítés a BVSC–Honvéd férfi ob I-es elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál
21.30: Vízilabda, ez történt a női világkupa-selejtezőben
22.30: Sportvilág