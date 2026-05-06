Szerdai sportműsor: Bayern München–PSG visszavágó a budapesti BL-döntőért

MÁJUS 6., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) – élőben az NSO-n!

BOSNYÁK KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS, MOSTAR

18.00: Zrinjski Mostar–Velez Mostar

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

11.00: nyolcaddöntő

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: St. Louis Cardinals–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

15.30: nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.30: Mol Tatabánya KC–FTC-Green Collect (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: Felajánlott jegy: 100 db https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: TFSE–Sopron Basket

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK

FÉRFI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–DEAC

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Pamesa Valencia (spanyol)

NBA, RÁJÁTSZÁS

Csütörtök, 3.30: San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1067 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, RÓMA

11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 1. forduló

Benne 11.00 után: Marozsán Fábián–Vít Kopriva (cseh)

Benne 11.00 után: Udvardy Panna–Alina Kornyejeva (orosz)

Benne 15.30 után: Gálfi Dalma–Anastasia Potapova (osztrák)

Benne 17.00 után: Fucsovics Márton–Dino Pricmic (horvát)

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Ausztrália

FÉRFI OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.15: BVSC-Manna ABC–Endo Plus Service-Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Ballai Attila, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Derbi után, MK-döntő előtt, vendég: Bánki József

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Magyar Zoltán a vonalban

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Egy lépésre a kölni BL-négyes döntőtől a Szeged és a Veszprém férfi kézilabdacsapata

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Vaszi Tünde

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Csónakház

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Labdarúgás, ideje visszahozni a kettős rangadókat az NB I-ben?

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Spiller István

17.00: Labdarúgás, BEK/BL-döntős történelem, 2002

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, mi történik a szebb időket is megélt, jelenleg a másodosztály utolsó Békéscsabával?

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Kajak-kenu, interjú Janics Natasával

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Füchse Berlin–Veszprém férfi BL-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György

20.15: Vízilabda, élő közvetítés a BVSC–Honvéd férfi ob I-es elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál

21.30: Vízilabda, ez történt a női világkupa-selejtezőben

22.30: Sportvilág