Elhalasztották a Ferencváros–Puskás Akadémia bajnokit – hivatalos

Mindennek az az oka, hogy a Ferencváros Braga elleni El-nyolcaddöntő visszavágóját március 18-án, szerdán (magyar idő szerint) 16.30-kor játsszák, miután a Porto (amelyhez majd a VfB Stuttgart látogat) biztonsági okokból nem játszhat egy napon hazai pályán a Bragával a portugál hatóságok döntése értelmében, s azért a „sárkányok” tarthatják meg a csütörtöki játéknapot, mert az El-alapszakaszban előrébb végeztek, mint honi riválisuk.

Amennyiben az eredeti időpontban (március 16., 20.00) került volna sor a bajnoki meccsre, úgy a portugáliai összecsapásig nem telt volna el a minimumként megszabott 48 óra a két mérkőzés között. Az adott hétvégén más megfelelő időpont sem igazán van, hiszen március 14-én, szombaton az El-párharc odavágójához képest nem telne el megfelelő idő, másnap pedig nem lehet mérkőzést rendezni a március 15-i nemzeti ünnep miatt.

A Ferencváros–Puskás Akadémia bajnoki mérkőzés új időpontját az MLSZ Versenybizottsága a későbbiekben fogja kitűzni.