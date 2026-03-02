Nemzeti Sportrádió

Elhalasztották a Ferencváros–Puskás Akadémia bajnokit – hivatalos

2026.03.02. 16:06
null
Fotó: Árvai Károly
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közölte, hogy az eredetileg március 16-ra kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki mérkőzést elhalasztja.

Mindennek az az oka, hogy a Ferencváros Braga elleni El-nyolcaddöntő visszavágóját március 18-án, szerdán (magyar idő szerint) 16.30-kor játsszák, miután a Porto (amelyhez majd a VfB Stuttgart látogat) biztonsági okokból nem játszhat egy napon hazai pályán a Bragával a portugál hatóságok döntése értelmében, s azért a „sárkányok” tarthatják meg a csütörtöki játéknapot, mert az El-alapszakaszban előrébb végeztek, mint honi riválisuk.

Amennyiben az eredeti időpontban (március 16., 20.00) került volna sor a bajnoki meccsre, úgy a portugáliai összecsapásig nem telt volna el a minimumként megszabott 48 óra a két mérkőzés között. Az adott hétvégén más megfelelő időpont sem igazán van, hiszen március 14-én, szombaton az El-párharc odavágójához képest nem telne el megfelelő idő, másnap pedig nem lehet mérkőzést rendezni a március 15-i nemzeti ünnep miatt.

A Ferencváros–Puskás Akadémia bajnoki mérkőzés új időpontját az MLSZ Versenybizottsága a későbbiekben fogja kitűzni.

Európa-liga
2026.02.27. 17:07

A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat

Elhalaszthatják az FTC Puskás Akadémia elleni mérkőzését az Európa-liga-nyolcaddöntő miatt.

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Március 12., csütörtök
18.45: Bologna (olasz)–Roma (olasz)
18.45: Stuttgart (német)–Porto (portugál)
18.45: Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
18.45: Lille (francia)–Aston Villa (angol)
21.00: FERENCVÁROS–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Freiburg (német)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

VISSZAVÁGÓK
Március 18., szerda
16.30: Braga (portugál)–FERENCVÁROS
Március 19., csütörtök
18.45: Freiburg (német)–Genk (belga)
18.45: Midtjylland (dán)–Nottingham Forest (angol)
18.45: Olympique Lyon (francia)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Roma (olasz)–Bologna (olasz)
21.00: Porto (portugál)–Stuttgart (német)
21.00: Real Betis (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Aston Villa (angol)–Lille (francia)

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis
Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon
Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma–Lille/Aston Villa

 

Ezek is érdekelhetik