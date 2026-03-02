Nemzeti Sportrádió

Újabb Eb-arany a sportlövőknél, vegyes párosban nyert Major Veronika és Nagy Ákos Károly

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.03.02. 17:22
Fotó: MSSZ
Címkék
Nagy Ákos Károly Major Veronika légpisztoly sportlövészet
A magyar pisztolyosok igazán kitesznek magukért a sportlövők jereváni 10 méteres Európa-bajnokságán. A vasárnapi két aranyérem mellé hétfőn hozzátették még egyet, vegyes párosban Major Veronika és Nagy Ákos Károly állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Major Veronika és Nagy Ákos Károly duója az alapversenyt a második helyen zárta, így jó esélyekkel vághatott neki a délutáni négyes döntőnek. A vegyes párosok fináléjában először 3x5 lövést adnak le az egységek, majd egyesével folytatják. A 18. lövést követően dől el a negyedik, a 21. lövés után a harmadik, míg a 24.-et követően az első és második hely sorsa. A párosok tizedelt eredményeit mindig összeadják. 

Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a magyar páros a vegyes párosok küzdelmeiben, Major Veronika magasan a mezőny felett lőtt, mellette pedig Nagy Ákos Károly is felnőtt a feladathoz. A mieink duója végig vezetett a döntőben és végül európai csúccsal az első helyen végzett 479.1 körrel. A második helyre a törökök párosa futott be 475.6-tal, a dobogó harmadik fokára az orosz duó állhatott fel 412.8-as eredménnyel.

Nagy Ákos Károly Major Veronika légpisztoly sportlövészet
