Újabb Eb-arany a sportlövőknél, vegyes párosban nyert Major Veronika és Nagy Ákos Károly

Major Veronika és Nagy Ákos Károly duója az alapversenyt a második helyen zárta, így jó esélyekkel vághatott neki a délutáni négyes döntőnek. A vegyes párosok fináléjában először 3x5 lövést adnak le az egységek, majd egyesével folytatják. A 18. lövést követően dől el a negyedik, a 21. lövés után a harmadik, míg a 24.-et követően az első és második hely sorsa. A párosok tizedelt eredményeit mindig összeadják.

Rögtön magához ragadta a kezdeményezést a magyar páros a vegyes párosok küzdelmeiben, Major Veronika magasan a mezőny felett lőtt, mellette pedig Nagy Ákos Károly is felnőtt a feladathoz. A mieink duója végig vezetett a döntőben és végül európai csúccsal az első helyen végzett 479.1 körrel. A második helyre a törökök párosa futott be 475.6-tal, a dobogó harmadik fokára az orosz duó állhatott fel 412.8-as eredménnyel.