A ZTE és a Kisvárda is meglépett – az Újpest, Nyíregyháza, MTK, DVTK, Barcika ötösből eshet ki kettő
A labdarúgó NB I-ben 24 forduló elteltével, tehát kilenc fordulóval a 2025–2026-os idény vége előtt kezd kialakulni a tabellán egy nagyobb különbség a 35 ponttal 7. Zalaegerszeg (ugyanennyi pontja van a 6. Kisvárdának és az 5. Puskás Akadémiának is) és a mezőny hátsó része között. A 29 ponttal 8. Újpest ugyanis már hat pontra van a ZTE, Kisvárda, Puskás Akadémia hármastól, míg a kieső, 11. helyen álló DVTK hátránya már 11 pont az említett trióval szemben.
A 35 pontot azért érdemes kiemelni, mert a megelőző három idényben ezzel a pontmennyiséggel már bent lehetett maradni az első osztályban. Tavaly éppen a ZTE-nek a 34 pont is elég volt az idény végén a 10. helyhez. Az előző két idényben a jobbik kieső, a Fehérvár és a Kisvárda egyformán 31 ponttal zárt, előtte pedig a Honvéd lett 33 ponttal 11. Legutóbb 2021–2022-ben fordult elő, hogy 35 pont nem volt elég a bennmaradáshoz, akkor az MTK esett ki 36 ponttal a 11. helyen.
Ugyanakkor, ha a 24. forduló utáni állásokat vizsgáljuk meg, akkor az is látszik, hogy az előző években kilenc fordulóval a vége előtt nem volt ekkora különbség a 7. és a 8. között, mint most. Tavaly ilyenkor például az Újpest volt a hetedik 30 ponttal, a 8. helyen pedig a Fehérvár állt 29 ponttal – utóbbi ugye azért is érdekes, mert a fehérváriak az utolsó kilenc fordulóban csak két pontot szereztek és kiestek az idény végén. Ez most az Újpestre nézve lehet figyelmeztető jel, persze a lila-fehéreknek két győzelem már elég lehet ahhoz, hogy biztos bennmaradónak tekinthessék magukat, és a sorsolás alapján erre minden esélyük meg is lehet, hiszen a mögöttük álló csapatok közül a Nyíregyházával és az MTK-val is otthon játszanak és pályára lépnek még az utolsó Kazincbarcika vendégeként is.
A fentiek alapján arra lehet számítani, hogy a jelenleg a tabella utolsó öt helyén álló csapatnak kell megküzdenie a bennmaradást jelentő 10. helyért, és 35-36 pont elég lehet a bennmaradáshoz. Ez várhatóan akkor változhat, ha a 9–11. hely között álló csapatok – Nyíregyháza, MTK, DVTK – mindegyike tíz pont fölött szerezne a hátralévő kilenc fordulóban, de ez már csak az elmúlt évek tapasztalatai alapján sem valószínű.
Öt idény számait nézve azt megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a jelenleg 14 ponttal álló Kazincbarcika teljesítménye a leggyengébb – legutóbb a Kaposvár szerzett ennél kevesebb pontot 24 forduló alatt, 2020-ban 10 ponttal állt –, és az újoncnak inkább már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra. A barcikaiaknak a hátralévő kilenc fordulóban sorozatban kellene nyerniük az előrelépéshez, minimum ötször-hatszor, de lehet, hogy többször is.
Ami a Diósgyőrre nézve is rossz hír, hogy az elmúlt négy évben csak egyszer fordult elő, hogy olyan csapat tudott bennmaradni, amely 24 forduló után még kieső helyen állt. Ez a DVTK nagy keleti riválisa, a DVSC volt. A debreceniek tavaly 14 pontot szereztek az utolsó kilenc fordulóban, és végül a 33. fordulóban, a Fehérvár legyőzésével tudtak bennmaradni. Éppen ezért kulcsfontosságú lehet a DVTK következő három meccse. A Diósgyőr vasárnap az egy hellyel és két ponttal előtte álló MTK-hoz látogat, majd a Kazincbarcikát fogadja, aztán pedig a Nyíregyháza vendége lesz.
|A 24. forduló után
|Az idény végén
|2025–2026
|11. Diósgyőr 24 pont
12. Kazincbarcika 14 pont
|?
|2024–2025
|11. Debrecen 20 pont
12. Kecskemét 20 pont
|11. Fehérvár 31 pont
12. Kecskemét 25 pont
|2023–2024
|11. Kisvárda 20 pont
12. Mezőkövesd 19 pont
|11. Kisvárda 31 pont
12. Mezőkövesd 21 pont
|2022–2023
|11. Bp. Honvéd 25 pont
12. Vasas 19 pont
|11. Bp. Honvéd 33 pont
12. Vasas 26 pont
|2021–2022
|11. Gyirmót 25 pont
12. MTK 24 pont
|11. MTK 36 pont
12. Gyirmót 32 pont
NB I, A 24. FORDULÓ EREDMÉNYEI
Február 27., péntek
Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2
Február 28., szombat
Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1
Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1
ETO FC–Újpest FC 2–1
Március 1., vasárnap
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1
A HÁTRALÉVŐ FORDULÓK (vastaggal szedve az utolsó öt helyezett)
25. FORDULÓ
Március 6., péntek
20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
Március 7., szombat
17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Március 8., vasárnap
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Március 14., szombat
14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Elhalasztva
20.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good
Újpest FC–MTK Budapest
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia
Debreceni VSC–Ferencvárosi TC
29. FORDULÓ
Április 11., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC
MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK
Puskás Akadémia–ETO FC
Kisvárda Master Good–Debreceni VSC
30. FORDULÓ
Április 18., szombat
MTK Budapest–Kisvárda Master Good
Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC–Puskás Akadémia
ETO FC–Ferencvárosi TC
Diósgyőri VTK–Debreceni VSC
31. FORDULÓ
Április 25., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest
Debreceni VSC–ETO FC
Ferencvárosi TC–Paksi FC
Puskás Akadémia–Újpest FC
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK
Május 2., szombat
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia
Újpest FC–Ferencvárosi TC
Paksi FC–Debreceni VSC
ETO FC–Diósgyőri VTK
33. FORDULÓ
Május 16., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Diósgyőri VTK–Paksi FC
Debreceni VSC–Újpest FC
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC
Puskás Akadémia–MTK Budapest
Kisvárda Master Good–ETO FC
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
24
14
7
3
49–25
+24
49
|2. Ferencvárosi TC
24
14
4
6
46–26
+20
46
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|5. Puskás Akadémia
24
10
5
9
31–30
+1
35
|6. Kisvárda
24
10
5
9
30–37
–7
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
24
8
5
11
33–41
–8
29
|9. Nyíregyháza
24
7
7
10
33–40
–7
28
|10. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
24
4
2
18
21–49
–28
14