A ZTE és a Kisvárda is meglépett – az Újpest, Nyíregyháza, MTK, DVTK, Barcika ötösből eshet ki kettő

A labdarúgó NB I-ben 24 forduló elteltével, tehát kilenc fordulóval a 2025–2026-os idény vége előtt kezd kialakulni a tabellán egy nagyobb különbség a 35 ponttal 7. Zalaegerszeg (ugyanennyi pontja van a 6. Kisvárdának és az 5. Puskás Akadémiának is) és a mezőny hátsó része között. A 29 ponttal 8. Újpest ugyanis már hat pontra van a ZTE, Kisvárda, Puskás Akadémia hármastól, míg a kieső, 11. helyen álló DVTK hátránya már 11 pont az említett trióval szemben.

A 35 pontot azért érdemes kiemelni, mert a megelőző három idényben ezzel a pontmennyiséggel már bent lehetett maradni az első osztályban. Tavaly éppen a ZTE-nek a 34 pont is elég volt az idény végén a 10. helyhez. Az előző két idényben a jobbik kieső, a Fehérvár és a Kisvárda egyformán 31 ponttal zárt, előtte pedig a Honvéd lett 33 ponttal 11. Legutóbb 2021–2022-ben fordult elő, hogy 35 pont nem volt elég a bennmaradáshoz, akkor az MTK esett ki 36 ponttal a 11. helyen.

Ugyanakkor, ha a 24. forduló utáni állásokat vizsgáljuk meg, akkor az is látszik, hogy az előző években kilenc fordulóval a vége előtt nem volt ekkora különbség a 7. és a 8. között, mint most. Tavaly ilyenkor például az Újpest volt a hetedik 30 ponttal, a 8. helyen pedig a Fehérvár állt 29 ponttal – utóbbi ugye azért is érdekes, mert a fehérváriak az utolsó kilenc fordulóban csak két pontot szereztek és kiestek az idény végén. Ez most az Újpestre nézve lehet figyelmeztető jel, persze a lila-fehéreknek két győzelem már elég lehet ahhoz, hogy biztos bennmaradónak tekinthessék magukat, és a sorsolás alapján erre minden esélyük meg is lehet, hiszen a mögöttük álló csapatok közül a Nyíregyházával és az MTK-val is otthon játszanak és pályára lépnek még az utolsó Kazincbarcika vendégeként is.

A fentiek alapján arra lehet számítani, hogy a jelenleg a tabella utolsó öt helyén álló csapatnak kell megküzdenie a bennmaradást jelentő 10. helyért, és 35-36 pont elég lehet a bennmaradáshoz. Ez várhatóan akkor változhat, ha a 9–11. hely között álló csapatok – Nyíregyháza, MTK, DVTK – mindegyike tíz pont fölött szerezne a hátralévő kilenc fordulóban, de ez már csak az elmúlt évek tapasztalatai alapján sem valószínű.

Öt idény számait nézve azt megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban a jelenleg 14 ponttal álló Kazincbarcika teljesítménye a leggyengébb – legutóbb a Kaposvár szerzett ennél kevesebb pontot 24 forduló alatt, 2020-ban 10 ponttal állt –, és az újoncnak inkább már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra. A barcikaiaknak a hátralévő kilenc fordulóban sorozatban kellene nyerniük az előrelépéshez, minimum ötször-hatszor, de lehet, hogy többször is.

Ami a Diósgyőrre nézve is rossz hír, hogy az elmúlt négy évben csak egyszer fordult elő, hogy olyan csapat tudott bennmaradni, amely 24 forduló után még kieső helyen állt. Ez a DVTK nagy keleti riválisa, a DVSC volt. A debreceniek tavaly 14 pontot szereztek az utolsó kilenc fordulóban, és végül a 33. fordulóban, a Fehérvár legyőzésével tudtak bennmaradni. Éppen ezért kulcsfontosságú lehet a DVTK következő három meccse. A Diósgyőr vasárnap az egy hellyel és két ponttal előtte álló MTK-hoz látogat, majd a Kazincbarcikát fogadja, aztán pedig a Nyíregyháza vendége lesz.

A 24. forduló után Az idény végén 2025–2026 11. Diósgyőr 24 pont

12. Kazincbarcika 14 pont ? 2024–2025 11. Debrecen 20 pont

12. Kecskemét 20 pont 11. Fehérvár 31 pont

12. Kecskemét 25 pont 2023–2024 11. Kisvárda 20 pont

12. Mezőkövesd 19 pont 11. Kisvárda 31 pont

12. Mezőkövesd 21 pont 2022–2023 11. Bp. Honvéd 25 pont

12. Vasas 19 pont 11. Bp. Honvéd 33 pont

12. Vasas 26 pont 2021–2022 11. Gyirmót 25 pont

12. MTK 24 pont 11. MTK 36 pont

12. Gyirmót 32 pont AZ NB I UTOLSÓ KÉT HELYÉN ÁLLÓ CSAPATOK A 24. FORDULÓ UTÁN ÉS AZ IDÉNY VÉGÉN

NB I, A 24. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Február 27., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Február 28., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–1

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1

ETO FC–Újpest FC 2–1

Március 1., vasárnap

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1

A HÁTRALÉVŐ FORDULÓK (vastaggal szedve az utolsó öt helyezett)

25. FORDULÓ

Március 6., péntek

20.00: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Március 7., szombat

17.00: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Március 8., vasárnap

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+)

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

26. FORDULÓ

Március 13., péntek

17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Március 14., szombat

14.30: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Elhalasztva

20.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Március 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

28. FORDULÓ

Április 4., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good

Újpest FC–MTK Budapest

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC

29. FORDULÓ

Április 11., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC

MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK

Puskás Akadémia–ETO FC

Kisvárda Master Good–Debreceni VSC

30. FORDULÓ

Április 18., szombat

MTK Budapest–Kisvárda Master Good

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC

Paksi FC–Puskás Akadémia

ETO FC–Ferencvárosi TC

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC

31. FORDULÓ

Április 25., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC

Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest

Debreceni VSC–ETO FC

Ferencvárosi TC–Paksi FC

Puskás Akadémia–Újpest FC

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK

31. FORDULÓ

Május 2., szombat

Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC

Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia

Újpest FC–Ferencvárosi TC

Paksi FC–Debreceni VSC

ETO FC–Diósgyőri VTK

33. FORDULÓ

Május 16., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Diósgyőri VTK–Paksi FC

Debreceni VSC–Újpest FC

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC

Puskás Akadémia–MTK Budapest

Kisvárda Master Good–ETO FC