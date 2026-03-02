Nemzeti Sportrádió

Kérdéses, hogy megrendezik-e jövő hétvégi budapesti vívó GP-t

2026.03.02. 17:53
null
Fotó: hunfencing.hu
Címkék
vívás iráni háború háború
Az iráni konfliktus miatt a Nemzetközi Vívószövetség (FIE) úgy döntött, hogy elhalasztja a hétvégére tervezett kairói tőr, a padovai férfi kard és az athéni női kard világkupa-versenyeket, a jövő hétvégi, budapesti párbajtőr Westend Grand Prix megrendezése pedig kérdésessé vált.

 

A magyar szövetség a honlapján hétfőn kiemelte, hogy a fontos légi utak és repülőterek zárlata miatt a FIE végrehajtó bizottsága vasárnap este rendkívüli ülést tartott, és határozott a halasztásokról.

„A legfontosabb két tényező, amit figyelembe vettünk: a biztonság, illetve a verseny indulásához való lehetőség biztosítása. Visszajelzéseink alapján több nemzet lemondta a szereplést a konfliktus kirobbanása után, mert nem érezték a kellő biztonság szavatolását. Másfelől pedig teljes légtéri zárlat van a térségben, a többi között a hatalmas forgalmú dubaji és dohai reptér sem üzemel. Ez pedig számos nemzet utazását ellehetetleníti” – fogalmazott Tamás Henriette, a FIE alelnöke, aki egyben a magyar szövetség főtitkára is.

Hozzátette: ezeket a versenyeket nem törölték, hanem elhalasztották, és reményeik szerint találnak majd nekik helyet a versenynaptárban, hogy azokat a szezon világversenyei előtt megrendezzék.

A március 13-15-re tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix-val kapcsolatban Tamás Henriette hangsúlyozta, hogy az időpont közelsége miatt kérdésessé vált a megrendezése.

„A következő napokban kikérjük a tagországok véleményét ezzel kapcsolatosan, és negyvennyolc-hetvenkét órán belül ezzel kapcsolatosan is döntést hozunk. Mivel újabb egy hét múlva tervezzük Budapesten a kerekesszékes világkupát, ezzel kapcsolatosan is hasonló iránymutatást várunk a paravívók nemzetközi szövetségétől” – tette hozzá.

 

vívás iráni háború háború
Legfrissebb hírek

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:53

Vívás: a Vasas élő példaképeket mutat a fiataloknak

Utánpótlássport
2026.02.28. 15:48

Vívás: ezüstérmet szerzett a leány párbajtőrcsapat a junior Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.27. 17:55

Vívás: aranyérmes a leány tőrcsapat a junior Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.02.26. 18:39

Vívás: Vajda Oszkár bronzérmes a junior Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.02.25. 18:51

Vívás: Domonkos Emese bronzérmes a kardozóknál a tbiliszi junior Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.24. 18:12

Vívás: ötödik a kadét fiú tőrcsapat az Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.23. 16:43

Vívás: ötödik az Eb-n a kadét leány kardcsapat

Utánpótlássport
2026.02.22. 16:24
Ezek is érdekelhetik