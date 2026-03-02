Kérdéses, hogy megrendezik-e jövő hétvégi budapesti vívó GP-t

A magyar szövetség a honlapján hétfőn kiemelte, hogy a fontos légi utak és repülőterek zárlata miatt a FIE végrehajtó bizottsága vasárnap este rendkívüli ülést tartott, és határozott a halasztásokról.

„A legfontosabb két tényező, amit figyelembe vettünk: a biztonság, illetve a verseny indulásához való lehetőség biztosítása. Visszajelzéseink alapján több nemzet lemondta a szereplést a konfliktus kirobbanása után, mert nem érezték a kellő biztonság szavatolását. Másfelől pedig teljes légtéri zárlat van a térségben, a többi között a hatalmas forgalmú dubaji és dohai reptér sem üzemel. Ez pedig számos nemzet utazását ellehetetleníti” – fogalmazott Tamás Henriette, a FIE alelnöke, aki egyben a magyar szövetség főtitkára is.

Hozzátette: ezeket a versenyeket nem törölték, hanem elhalasztották, és reményeik szerint találnak majd nekik helyet a versenynaptárban, hogy azokat a szezon világversenyei előtt megrendezzék.

A március 13-15-re tervezett budapesti párbajtőr Westend Grand Prix-val kapcsolatban Tamás Henriette hangsúlyozta, hogy az időpont közelsége miatt kérdésessé vált a megrendezése.

„A következő napokban kikérjük a tagországok véleményét ezzel kapcsolatosan, és negyvennyolc-hetvenkét órán belül ezzel kapcsolatosan is döntést hozunk. Mivel újabb egy hét múlva tervezzük Budapesten a kerekesszékes világkupát, ezzel kapcsolatosan is hasonló iránymutatást várunk a paravívók nemzetközi szövetségétől” – tette hozzá.