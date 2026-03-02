A mostani valóban a Ferrari éve lehet? Van visszaút az Aston Martin számára?

McLAREN

Az előző két idényben egyaránt konstruktőri bajnokságot nyerő, és tavaly azt egyéni címet is begyűjtő McLaren olyan tettet hajtana végre, ami ritkaságnak számít az F1 történetében: megvédeni a bajnoki címet az új szabálykorszakban. Bár a wokingi csapat a tesztszezonban mutatott teljesítménye alapján nem tűnik favoritnak, úgy fest, beleszólhat a vb-küzdelembe.

Az istálló az elmúlt években már bizonyította, hogy képes remekül helyt állni a fejlesztési csatában, így ha nem is a legelőkelőbb pozícióban kezdi az új kiírást akkor sem lehet leírni. Bár a McLaren a hírek szerint szakítva a bevett gyakorlattal olyan konstrukcióval körözött a bahreini teszten, amely közel azonos azzal, amellyel az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon áll rajthoz, motorfronton vár előrelépést, hiszen a sajtóhírek szerint akkor már a rendelkezésére fog állni a legfrissebb Mercedes-erőforrás, amely a várakozások szerint az etalont jelenti az új éra kezdetén.

A csapatfőnök, Andrea Stella arról beszélt a tesztidény végén, hogy két csapat, a Mercedes és a Ferrari előttük járhat, de az új hajtáslánc akár a Scuderia elé is repítheti őket, ráadásul a vonalvezetés is kidomboríthatja a motorból eredő előnyét Melbourne-ben. Lando Norris és Oscar Piastri az eddig tapasztaltak alapján joggal bízhat benne, hogy részese lehet a címért folytatott harcnak, és futamgyőzelmeket ünnepelhet az év folyamán.

MERCEDES

Már a téli felkészülés előtt attól zengett a paddock, hogy a Mercedes lesz a fő esélyes az új szabálykorszakban. A német motorgyártó már az előző motorérában is etalonnak számított, és minden jel arra mutat, hogy most is az élen jár a gyártók között. Noha az eddigiek alapján nem lehet olyan óriási fölényről beszélni, mint a 2014-es korszak hajnalán, sok a pusmorgás arról, hogy a Mercedes a teszteken visszafogta magát, és még van tartalék benne. Ez nem lenne idegen a csapattól, és nem véletlen, hogy pilótája, George Russell számít a favoritnak a fogadóirodák körében.

Az „ezüstnyilaknak” két alkalommal is motort kellett cserélniük a felkészülés során, de így is a legnagyobb távot tették meg az istállók között, és az egyik legmegbízhatóbban szállították a köridőket is. A Toto Wolff által vezetett csapatnál most minden adott ahhoz, hogy az előző szabályéra ballépései után újra nyerő szériába kerüljön, és Russell már bizonyította, hogy képes kimagasló és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, persze a bajnoki csata teljesen más kávéház. A második szezonjára készülő Andrea Kimi Antonelli eközben a stabilitást keresi a tavalyi hullámzás után, és első dobogóit győzelemmel fejelné meg 2026-ban.

A látszólagos előnynek viszont lehet szavatossági lejárata: a motorügy még nem zárult le, és június elsejével szigorított teszttel mérik a sűrítési arányt, a talált kiskapu tehát a szezon egy pontján bezárul. Az, hogy a megoldás milyen mértékben járul hozzá a mostani, vélt motorelőnyhöz nem ismert, de a Mercedes számára mindenképp lényeges lesz, hogy az idény korai részében maximalizálni tudja az eredményeket, és most ne vesszen el a fejlesztési versenyben sem, mint az előző érában. A csapat számára úgy tűnik, ezúttal minden adott ahhoz, hogy ne csak egy-egy lepattanó győzelmet szerezzenek, hanem erős tényezőt jelentsenek a bajnoki küzdelemben.

40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ MÁRCIUS 6., PÉNTEK 1. szabadedzés 2.30–3.30 2. szabadedzés 6.00–7.00 MÁRCIUS 7., SZOMBAT 3. szabadedzés 2.30–3.30 Időmérő 6.00–7.00 MÁRCIUS 8., VASÁRNAP A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENY Kínai Nagydíj, Sanghaj március 15., 8.00 Japán Nagydíj, Szuzuka március 29., 7.00 Bahreini Nagydíj, Bahrein április 12., 17.00

RED BULL

A téli felkészülés egyik pozitív meglepetését egyértelműen a Red Bull szolgáltatta, hiszen senki sem számított arra, hogy azonnal ilyen jó erőforrással tud előállni a Forddal közösen indított motorprogram keretein belül. Általános vélekedés, hogy a „vörös bikák” számítanak az első erőnek az energialeadás tekintetében, és egyes csapatok az élre várják őket.

A Red Bull még az első bahreini teszt elején irányította igazán magára a figyelmet, ám ezt követően több rivális szerint visszafogta magát, így arra lehet számítani, hogy több potenciál rejlik az autóban, mint azt a tesztszezon sejteti. Az biztos, hogy az alakulat ott van a mezőny elejében, és az előző évekhez hasonlóan tényező lehet a bajnoki csatában.

Az osztrákok már nemegyszer megmutatták, hiba leírni őket, és az előző, hullámvölgyekkel tarkított évben is majdnem odaértek a végén Max Verstappennel. A holland mindössze két ponttal maradt le sorozatban az ötödik világbajnoki címéről, és nincs semmi kétség, hogy fő célja az 1-es rajtszám visszaszerzése, igaz, elmondása szerint az első versenyeken még a győzelemre sem lesz igazán esélyük.

Az, hogy ez mennyiben valós aggály a részéről, egyelőre nem tudni, de Verstappen jövőjét tekintve kulcskérdés lesz az RB22-es teljesítménye. A pilóta már korábban előrebocsátotta, ha nem élvezi a jelenlegi autók vezetését, akkor idő előtt szögre akasztja a bukósisakját, és bár a tesztek alapján egyelőre nem nyerték el a tetszését a mostani konstrukciók, ha harcba szállhat az egyéni címért, könnyen árnyalhatná a véleményét.

Verstappen mellett Isack Hadjar bizonyíthat az idén, a francia versenyző a Racing Bullsnál mutatott első évében vívta ki az előléptetést. Bár a két pilóta között már a tesztek során is mutatkozott némi különbség, Hadjar a balesete ellenére is biztatóan kezdett, és érdekes lesz látni, meg tudja-e vetni a lábát a csapatnál hosszabb távon is.

FERRARI

A Ferrari az előző téli szünet folyamán kijelentette, hogy megcélozza mindkét világbajnoki címet, ám végül győzelmet sem tudott szerezni, miközben Lewis Hamilton bemutatkozása rémálomszerűen alakult, és arról lehetett hallani, hogy akár szögre is akaszthatja a sisakját. A hétszeres világbajnok végül maradt, és a Scuderia igazán biztató képet festett magáról a tesztidény során, de a fentihez hasonló célkitűzés nem hangzott el, pedig a barcelonai és a bahreini gyakorlás legjobb ideje is a csapathoz fűződik.

Az olasz istálló ugyan szenvedett el technikai hibát, összességében elég megbízhatónak tűnt az SF-26-os, és a benne dolgozó erőforrás is. A versenyszimulációk és a rajtok során is meglehetősen erős volt a Ferrari, ráadásul a második bahreini teszt az innovatív és nehezen másolható aerodinamikai megoldásairól szólt.

Ilyen előzmények után okkal lehet optimista a márkához hosszú évek óta hűséges Charles Leclerc, aki kifejezte azon reményét, hogy a mostani a Scuderia éve lesz. Az biztos, hogy a csapat sokkal jobb helyzetben várja az idényt, mint egy évvel ezelőtt, és látszólag minden adott ahhoz, hogy visszatérjen a győztesek útjára. A Ferrari azonban nem fog megelégedni egy-egy sikerrel, harcba szeretne szállni a bajnoki címért, és hosszú idő után visszaülni a sportág trónjára. Az istálló 2007-ben nyert legutóbb egyéni, míg 2008-ban konstruktőri bajnokságot, így története leghosszabb nyeretlenségi sorozatát szeretné megszakítani.