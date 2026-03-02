A mostani valóban a Ferrari éve lehet? Van visszaút az Aston Martin számára?
McLAREN
Az előző két idényben egyaránt konstruktőri bajnokságot nyerő, és tavaly azt egyéni címet is begyűjtő McLaren olyan tettet hajtana végre, ami ritkaságnak számít az F1 történetében: megvédeni a bajnoki címet az új szabálykorszakban. Bár a wokingi csapat a tesztszezonban mutatott teljesítménye alapján nem tűnik favoritnak, úgy fest, beleszólhat a vb-küzdelembe.
Az istálló az elmúlt években már bizonyította, hogy képes remekül helyt állni a fejlesztési csatában, így ha nem is a legelőkelőbb pozícióban kezdi az új kiírást akkor sem lehet leírni. Bár a McLaren a hírek szerint szakítva a bevett gyakorlattal olyan konstrukcióval körözött a bahreini teszten, amely közel azonos azzal, amellyel az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon áll rajthoz, motorfronton vár előrelépést, hiszen a sajtóhírek szerint akkor már a rendelkezésére fog állni a legfrissebb Mercedes-erőforrás, amely a várakozások szerint az etalont jelenti az új éra kezdetén.
A csapatfőnök, Andrea Stella arról beszélt a tesztidény végén, hogy két csapat, a Mercedes és a Ferrari előttük járhat, de az új hajtáslánc akár a Scuderia elé is repítheti őket, ráadásul a vonalvezetés is kidomboríthatja a motorból eredő előnyét Melbourne-ben. Lando Norris és Oscar Piastri az eddig tapasztaltak alapján joggal bízhat benne, hogy részese lehet a címért folytatott harcnak, és futamgyőzelmeket ünnepelhet az év folyamán.
MERCEDES
Már a téli felkészülés előtt attól zengett a paddock, hogy a Mercedes lesz a fő esélyes az új szabálykorszakban. A német motorgyártó már az előző motorérában is etalonnak számított, és minden jel arra mutat, hogy most is az élen jár a gyártók között. Noha az eddigiek alapján nem lehet olyan óriási fölényről beszélni, mint a 2014-es korszak hajnalán, sok a pusmorgás arról, hogy a Mercedes a teszteken visszafogta magát, és még van tartalék benne. Ez nem lenne idegen a csapattól, és nem véletlen, hogy pilótája, George Russell számít a favoritnak a fogadóirodák körében.
Az „ezüstnyilaknak” két alkalommal is motort kellett cserélniük a felkészülés során, de így is a legnagyobb távot tették meg az istállók között, és az egyik legmegbízhatóbban szállították a köridőket is. A Toto Wolff által vezetett csapatnál most minden adott ahhoz, hogy az előző szabályéra ballépései után újra nyerő szériába kerüljön, és Russell már bizonyította, hogy képes kimagasló és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, persze a bajnoki csata teljesen más kávéház. A második szezonjára készülő Andrea Kimi Antonelli eközben a stabilitást keresi a tavalyi hullámzás után, és első dobogóit győzelemmel fejelné meg 2026-ban.
A látszólagos előnynek viszont lehet szavatossági lejárata: a motorügy még nem zárult le, és június elsejével szigorított teszttel mérik a sűrítési arányt, a talált kiskapu tehát a szezon egy pontján bezárul. Az, hogy a megoldás milyen mértékben járul hozzá a mostani, vélt motorelőnyhöz nem ismert, de a Mercedes számára mindenképp lényeges lesz, hogy az idény korai részében maximalizálni tudja az eredményeket, és most ne vesszen el a fejlesztési versenyben sem, mint az előző érában. A csapat számára úgy tűnik, ezúttal minden adott ahhoz, hogy ne csak egy-egy lepattanó győzelmet szerezzenek, hanem erős tényezőt jelentsenek a bajnoki küzdelemben.
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|2.30–3.30
|2. szabadedzés
|6.00–7.00
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|2.30–3.30
|Időmérő
|6.00–7.00
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00
RED BULL
A téli felkészülés egyik pozitív meglepetését egyértelműen a Red Bull szolgáltatta, hiszen senki sem számított arra, hogy azonnal ilyen jó erőforrással tud előállni a Forddal közösen indított motorprogram keretein belül. Általános vélekedés, hogy a „vörös bikák” számítanak az első erőnek az energialeadás tekintetében, és egyes csapatok az élre várják őket.
A Red Bull még az első bahreini teszt elején irányította igazán magára a figyelmet, ám ezt követően több rivális szerint visszafogta magát, így arra lehet számítani, hogy több potenciál rejlik az autóban, mint azt a tesztszezon sejteti. Az biztos, hogy az alakulat ott van a mezőny elejében, és az előző évekhez hasonlóan tényező lehet a bajnoki csatában.
Az osztrákok már nemegyszer megmutatták, hiba leírni őket, és az előző, hullámvölgyekkel tarkított évben is majdnem odaértek a végén Max Verstappennel. A holland mindössze két ponttal maradt le sorozatban az ötödik világbajnoki címéről, és nincs semmi kétség, hogy fő célja az 1-es rajtszám visszaszerzése, igaz, elmondása szerint az első versenyeken még a győzelemre sem lesz igazán esélyük.
Az, hogy ez mennyiben valós aggály a részéről, egyelőre nem tudni, de Verstappen jövőjét tekintve kulcskérdés lesz az RB22-es teljesítménye. A pilóta már korábban előrebocsátotta, ha nem élvezi a jelenlegi autók vezetését, akkor idő előtt szögre akasztja a bukósisakját, és bár a tesztek alapján egyelőre nem nyerték el a tetszését a mostani konstrukciók, ha harcba szállhat az egyéni címért, könnyen árnyalhatná a véleményét.
Verstappen mellett Isack Hadjar bizonyíthat az idén, a francia versenyző a Racing Bullsnál mutatott első évében vívta ki az előléptetést. Bár a két pilóta között már a tesztek során is mutatkozott némi különbség, Hadjar a balesete ellenére is biztatóan kezdett, és érdekes lesz látni, meg tudja-e vetni a lábát a csapatnál hosszabb távon is.
FERRARI
A Ferrari az előző téli szünet folyamán kijelentette, hogy megcélozza mindkét világbajnoki címet, ám végül győzelmet sem tudott szerezni, miközben Lewis Hamilton bemutatkozása rémálomszerűen alakult, és arról lehetett hallani, hogy akár szögre is akaszthatja a sisakját. A hétszeres világbajnok végül maradt, és a Scuderia igazán biztató képet festett magáról a tesztidény során, de a fentihez hasonló célkitűzés nem hangzott el, pedig a barcelonai és a bahreini gyakorlás legjobb ideje is a csapathoz fűződik.
Az olasz istálló ugyan szenvedett el technikai hibát, összességében elég megbízhatónak tűnt az SF-26-os, és a benne dolgozó erőforrás is. A versenyszimulációk és a rajtok során is meglehetősen erős volt a Ferrari, ráadásul a második bahreini teszt az innovatív és nehezen másolható aerodinamikai megoldásairól szólt.
Ilyen előzmények után okkal lehet optimista a márkához hosszú évek óta hűséges Charles Leclerc, aki kifejezte azon reményét, hogy a mostani a Scuderia éve lesz. Az biztos, hogy a csapat sokkal jobb helyzetben várja az idényt, mint egy évvel ezelőtt, és látszólag minden adott ahhoz, hogy visszatérjen a győztesek útjára. A Ferrari azonban nem fog megelégedni egy-egy sikerrel, harcba szeretne szállni a bajnoki címért, és hosszú idő után visszaülni a sportág trónjára. Az istálló 2007-ben nyert legutóbb egyéni, míg 2008-ban konstruktőri bajnokságot, így története leghosszabb nyeretlenségi sorozatát szeretné megszakítani.
WILLIAMS
A Williams már a tesztidény során megjárta a poklot, hiszen kénytelen volt kihagyni a teljes bejáratást, miután meggyűlt a baja a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által kötelezően előírt törésteszt teljesítésével. Mire a grove-iak az első körüket futották a Mercedes már túl volt 500-on, de mintha ez meg sem látszott volna Bahreinben.
A patinás istálló többnyire gördülékenyen futotta a programjait, sok kört tett meg, ráadásul nem is a mezőny végén kezdett, de így sem lehet maradéktalanul elégedett. Arról szólnak a hírek, hogy súlyfelesleggel kezdi az évet, és az előző idény dobogói és konstruktőri ötödik helyezés után a középmezőny sűrűjében találta magát. A kezdeti nehézségek után viszont minden esély megvan rá, hogy a Williams visszazárkózzon a négy élcsapat mögé, és nem is kérdés, hogy ez lesz James Vowlesék célja.
Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. személyében két tapasztalt és tehetséges versenyző áll a grove-iak rendelkezésére, és adottak a feltételek, hogy a Williams feledtesse a döcögős kezdést az idény folyamán.
RACING BULLS
A Racing Bullsnak voltak gondjai, de összességében meggyőző tesztszezont tudhat maga mögött, és nagyjából ott kezdheti az új érát, ahol az előzőt befejezte: a középmezőny első felében. A faenzaiak ráadásul jelentős fejlesztési csomaggal utaznak az idénynyitó Ausztrál Nagydíjra, hogy minél erősebb formában nyissanak.
Az istállónak szüksége is van az erősítésre, hiszen a hosszabb etapok alapján az Alpine és a Haas is előttük járhat, illetve komoly kihívást jelenthet a számukra az év során, ráadásul a Williamstől, és akár az Auditól is lehet számítani javulásra, ami ádáz csatát vetít előre a már az előző években is szoros középmezőnyben.
A csapatnál Liam Lawson kapott újabb lehetőséget, míg mellette a 2026-os szezon egyetlen újonca, Arvid Lindblad mutatkozhat be.
ASTON MARTIN
Az Aston Martin mindent a 2026-os nagy szabályváltoztatásokra tett fel, nagy tőkét injektált a különböző létesítmények felépítésére, valamint a nevesebb szakemberek megszerzésére, és nem titkolt célja az volt, hogy bajnoki esélyes csapattá lépjen elő az új érában, a valóság azonban arcon csapta Bahreinben.
A silverstone-i istálló már a Circuit de Catalunyán rendezett, január végi bejáratásra is késve érkezett meg, aztán első bahreini teszthéten a legkevesebb kört tette meg, és mindezt egy igazán csalódást keltő második héttel zárta. A csapatnak a saját gyártású váltójával, illetve a Honda-erőforrással is komoly gondja adódott, és az utolsó napon mindössze hat installációs körig jutott alkatrészhiány miatt. Az Aston Martin végül összességében kisebb távot tett meg, mint az újonc Cadillac, ami letaglózó képet ad a felkészüléséről.
A japán motorgyártó később arról számolt be, a problémát a rendellenes vibráció jelentette, amely kárt okozott az akkumulátorban, és jelezte, már lázasan dolgozik a megoldáson, de az több időt is felemészthet, így szinte biztos, hogy a mezőny végén kezd Lawrence Stroll csapata. A gond olyan horderejű, hogy értesülések szerint a csapat azt is fontolóra vette, hogy kihagyja a szezonnyitót, ám végül ott lesz a rajtrácson Melbourne-ben.
A csapat források szerint nem tűzött ki maga elé nagy célt, az időmérőn a 107 százalékos szabály teljesítené, majd a versenyen néhány kör megtétele után feladná a futamot… Ha mindez igaz, az óriási blama lenne a silverstone-iak számára, de az biztos, hogy aggasztó a jelenlegi helyzet.
Lance Stroll az első teszthéten még több mint négy másodperc hátrányról beszélt, és nem meglepő módon a mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso sem volt elégedett. A spanyol versenyző még mindig a hőn áhított 33. győzelmét és a harmadik világbajnoki címet üldözi, de úgy tűnik, erre még várnia kell, és nem biztos, hogy azelőtt érik be Adrian Newey és a többi neves szakember munkája, hogy ő szögre akasztaná a bukósisakját.
HAAS
A Haas főleg a bahreini tesztek során emelkedett ki a középmezőnyben, és amellett, hogy többnyire magabiztosan és megbízhatóan teljesített, összességében csak a Mercedes futott több kört nála, és az összesített időlistán is befért az első tízesbe. Az amerikai csapat okkal lehet bizakodó, és fennállásának tizedik évében története legjobb konstruktőri helyezését is megismételheti.
Az istálló 2018-ban az ötödik helyen zárt, és most úgy tűnik, lehet esélye újra elérni ezt a fantasztikus eredményt, de semmiképpen sem áll könnyű út előtte, hiszen több vetélytárs is a nagy négyes mögötti legjobb helyezésre hajt. A Haasnál idén is az Esteban Ocon, Oliver Bearman páros bizonyíthat, utóbbi a Ferrari érdeklődését növelné tovább újabb magabiztos teljesítménnyel.
AUDI
Az Audi számára felemásan alakult a felkészülés, a döcögős barcelonai kezdés után sokat lépett előre, és Bahreinben már jóval magabiztosabban körözött, ami azért volt különösen fontos, mert partnercsapatok híján teljesen magára van utalva motorfronton. Az előrelépés szembetűnő volt, úgy tűnt, a német csapat a középmezőnyben biztosította be a helyét, és egyértelműen az Aston Martin, Cadillac párosa előtt kezd.
Az előző idényben dobogót is szerző alakulat számára ugyanakkor nem lesz egyszerű a kezdet, eleinte a pontszerzés is nehéz feladat lehet, és talán a Q2-es szereplés sem lesz minden esetben elérhető, a fejlődési görbe ennek ellenére meredek lehet, és a két pilóta, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto kész lesz szállítani az eredményeket.
ALPINE
Az Alpine is azon csapatok között volt, amelyik inkább beáldozott egy-egy idényt annak érdekében, hogy az új szabályrendszerben készen álljon a szintlépésre és meglepetést okozhasson. Az enstone-i csapat a gyári státuszt feladva váltott Mercedes-erőforrásra, és jelentős személyi változásokat is eszközölt az esetleges siker érdekében.
Bár néha kaotikusnak tűnt a helyzet, és versenyzői fronton is történt csere év közben, Flavio Briatore nagy célokat tűzött ki, és kész mindent megtenni érdekében, hogy azt el is érje. Az előző évet utolsóként záró istálló a tesztszezon egyik pozitív meglepetése volt, Pierre Gasly a négy nagy közé befurakodva nyolcadik lett az összesített időlistán, és noha ő azon kevés pilóta közé tartozott, aki a C5-ös keveréken érte el a legjobbját, az A526-os rendre biztató tempót diktált az újabb lehetőséget kapó Franco Colapinto alatt is.
Az Alpine emellett az ötödik legtöbb kört futotta, és többnyire nagyobb fennakadás, komoly probléma nélkül teljesítette a programjait. Az enstone-iakat nem hiába várja több szakértő is a középmezőny élére, így az előző szezonhoz képest ők tehetik meg a legjelentősebb előrelépést.
CADILLAC
A Cadillac 11. csapatként csatlakozott az F1-es mezőnyhöz, és már a barcelonai bejáratás első napján pályára gurult, miközben egyes vetélytársak versenyt futva az idővel el sem készültek a saját autójukkal. A kezdet ugyanakkor a várakozásoknak megfelelően nem volt könnyű: az amerikaiak rengeteg időt töltöttek el a garázsban, és noha az Aston Martinnál így is jóval több kört teljesíttek, a silverstone-iak mellett egyedüliként nem érték el a 4000 kilométert.
A Cadillac összességében viszont így is elégedett lehet, és az Aston Martin kezdeti bukása arra is lehetőséget ad a számára, hogy ne a mezőny legvégén kezdjen. Bár Valtteri Bottas és Sergio Pérez általában tetemes lemaradással a mezőny végén érkezett a legjobb köridők tekintetében, végül a mexikói és a finn is az Alonso, Stroll alkotta duó előtt végzett, és a második teszthét végén sikerült biztatóbb etapokat is futnia.
A Q2-be jutás és a pontszerzés is vad remény lehet jelenleg, de új istállóként hatalmas a fejlődési potenciál a Cadillacben, amelyik már most egy új színt hozott a mezőnybe, elég csak a Super Bowl alatti reklámblokkban debütáló első versenygépét említeni…
|IDÉNY ELŐTTI KOLLEKTÍV BEJÁRATÁS, BARCELONA
|A teszt zárt kapuk mögött zajlik, valamennyi csapat összesen három tesztnapon át gyakorolhat a meghatározott időintervallumon belül.
|McLAREN
|–
|–
|Norris
|Piastri
|Norris/Piastri
|FERRARI
|–
|Leclerc/Hamilton
|–
|Hamilton/Leclerc
|Leclerc/Hamilton
|RED BULL
|Hadjar
|Verstappen/Hadjar
|–
–
|Verstappen
|MERCEDES
|Antonelli/Russell
|–
|Russell/Antonelli
|Russell/Antonelli
|–
|ASTON MARTIN
|–
|–
|–
|Stroll
|Alonso
|ALPINE
|Colapinto
|–
|Colapinto/Gasly
|–
|Gasly
|HAAS
|Ocon
|–
|Bearman
|–
|Bearman/Ocon
|RACING BULLS
|Lawson
|–
|Lindblad
|Lawson/Lindblad
|–
|WILLIAMS
|–
|–
|–
–
|–
|AUDI
|Bortoleto
|–
|Hülkenberg
|–
|Bortoleto/Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas/Pérez
–
–
Pérez
Bottas
|IDÉNY ELŐTTI ELSŐ KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|Február 11.
|Február 12.
|Február 13.
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
|McLAREN
Piastri
Norris
|Norris
|Piastri
|FERRARI
|Hamilton
|Leclerc
|Leclerc
|Hamilton
|RED BULL
Verstappen
|Hadjar
|Verstappen
Hadjar
|MERCEDES
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
|ASTON MARTIN
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Colapinto
Gasly
Gasly
Colapinto
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lindblad
Lawson
|WILLIAMS
Sainz
Albon
Albon
Sainz
Sainz
Albon
|AUDI
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
|CADILLAC
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
|IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN
|Február 18.
|Február 19.
|Február 20.
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
Délelőtt
Délután
|McLAREN
Norris
Piastri
Norris
Piastri
Piastri
Norris
|FERRARI
Leclerc
Hamilton
Hamilton
Leclerc
|RED BULL
Hadjar
Verstappen
Hadjar
Verstappen
|MERCEDES
Antonelli
Russell
Russell
Antonelli
Antonelli
Russell
|ASTON MARTIN
Alonso
Stroll
Alonso
Stroll
|ALPINE
Gasly
Colapinto
Colapinto
Gasly
|HAAS
Ocon
Bearman
Bearman
Ocon
Ocon
Bearman
|RACING BULLS
Lindblad
Lawson
Lawson
Lindblad
|WILLIAMS
Albon
Sainz
Albon
Sainz
|AUDI
Hülkenberg
Bortoleto
Bortoleto
Hülkenberg
Hülkenberg
Bortoleto
|CADILLAC
Pérez
Bottas
Bottas
Pérez
Pérez
Bottas