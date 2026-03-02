A Padovával játszik a BVSC a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében

A hétfői, zágrábi sorsoláson kiderült, hogy a párharc első mérkőzését jövő szombaton Padovában, a visszavágót két héttel később Budapesten rendezik.

A BVSC elsőként jutott tovább a csoportkörből, a III. Kerületi TVE viszont pont nélkül búcsúzott.

A teljes párosítás

Antenore Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC

ANC Glifada (görög)–CN Catalunya (spanyol)

Zodiac CNA Barceloneta (spanyol)–Polar Bears Ede (holland)

Ethnikosz OFPF (görög)–Pallanuoto Trieste (olasz)