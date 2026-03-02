Nemzeti Sportrádió

A Padovával játszik a BVSC a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében

2026.03.02. 16:50
null
Fotó: Földi Imre
Címkék
BVSC-Manna ABC BVSC női vízilabda Padova női vízilabda Eurokupa
A BVSC-Manna ABC csapata az olasz Antenore Plebiscito Padovával találkozik a női vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében.

A hétfői, zágrábi sorsoláson kiderült, hogy a párharc első mérkőzését jövő szombaton Padovában, a visszavágót két héttel később Budapesten rendezik.

A BVSC elsőként jutott tovább a csoportkörből, a III. Kerületi TVE viszont pont nélkül búcsúzott.

A teljes párosítás
Antenore Plebiscito Padova (olasz)–BVSC-Manna ABC
ANC Glifada (görög)–CN Catalunya (spanyol)
Zodiac CNA Barceloneta (spanyol)–Polar Bears Ede (holland)
Ethnikosz OFPF (görög)–Pallanuoto Trieste (olasz)

 

BVSC-Manna ABC BVSC női vízilabda Padova női vízilabda Eurokupa
Legfrissebb hírek

Harmadik sikerével negyeddöntős a BVSC a női vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2026.02.21. 17:55

Női vízilabda Eurokupa: újra kikapott, így már biztosan nem jut tovább a III. Kerület

Vízilabda
2026.02.17. 21:16

Női vízilabda MK: az UVSE szerezte meg a bronzérmet

Vízilabda
2025.12.06. 16:31

Vereséggel kezdett a III. Kerületi TVE Triesztben a női vízi Eurokupában

Vízilabda
2025.11.29. 21:07

A Szolnok kikapott hazai környezetben a Barcelonától, a BVSC győzött Montenegróban a férfi vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.13. 19:18

Győzelemmel kezdte a csoportkört a BVSC a női vízilabda Eurokupában

Vízilabda
2025.11.08. 17:45

A BVSC-t is legyőzte, hibátlan maradt az FTC a női vízi ob I-ben

Vízilabda
2025.11.05. 21:15

Női vízilabda ob I: az UVSE és a Dunaújváros is rangadót nyert

Vízilabda
2025.11.01. 12:22
Ezek is érdekelhetik