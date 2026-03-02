Kerékpár: nagyszerű MBH-s szereplés a Szardíniai körversenyen

Szardínia szigetének partjain vezetett a 30. Giro di Sardegna, az erős mezőnyre összesen 820 kilométer várt Castelsardo és Olbia között. A mezőnynek a magyar bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort erős sorral vágott neki, és jól is szerepelt. Az utolsó, ötödik etapon a Nuoro és Olbia között a part menti széllel is szembe kellett szállni, de a csapat precízen dolgozott, hogy a lehető legjobb helyről vághasson neki a sprintnek Davide Persico, aki végül Davide Donati mögött másodikként haladt át a célvonalon.

„Az utolsó 250 méteren akadt némi bizonytalanság, mert senki sem akarta elkezdeni a sprintet, ezért jobbról indultam. A végéig hittem benne, hogy utolérhetem Donatit, de be kellett érnem a második hellyel. Meg kell elégednünk ezzel: a lényeg, hogy ott vagyunk és küzdünk. Szerdán Umagban leszek, megpróbálunk újabb jó eredményt elérni, kihasználva a javuló formát” – értékelt Persico.

Összetettben bronzéremmel zárt az MBH, Alessandro Verre a királyszakaszon alapozta meg ezt az előkelő helyezést, a győztes Filippo Zanától 1:39 perccel maradt el.

„Nagy örömet jelent számomra ez az eredmény, amellyel meghálálhattam a csapat belém vetett bizalmát. Újra élvezem a versenyzést, hatékonyan működünk együtt: tudjuk, hogyan kell lazítani, de azt is, hogyan kell komolyan venni a dolgokat, amikor szükséges. Ez volt az első körverseny 2026-ban, ezért pozitívan állok a közelgő fontos eseményekhez, mint például a szerdai Trofeo Laigueglia és a szombati Strade Bianche. Ne felejtsük el, hogy mindkét fronton jól teljesítettünk, mind az összetettben velem, mind a sprintekben Persicóval. Jó úton járunk, és az eredmények is ennek megfelelően jönnek majd” – összegezte élményeit Verre.

Ahogy Verre is említette, az MBH szombaton indul a fehér murváiról nevezetes toszkánai Strade Bianchén. Az umagi szerdai viadalon három magyar is indul a csapat színeiben, Peák Barnabás mellett Takács Zsombor és Makrai Bálint is rajthoz áll.

30. GIRO DI SARDEGNA

Az összetett végeredménye

1. Filippo Zanna (olasz, Soudal Quick-Step) 19:29:20 óra

2. Garofoli (olasz, Soudal Quick-Step) 46 másodperc hátrány

3. Verre (MBH BankC CSB Telecom Fort) 1:39 perc hátrány