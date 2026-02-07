Nemzeti Sportrádió

Sorozatban öt sikernél jár a Dortmund; a Leverkusen pontot szerzett Mönchengladbachban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.07. 17:33
Kulierakisz (jobbra) első gólját szerezte a Bundesligában, de ez nem ért pontot a Dortmund ellen (Fotó: Getty Images)
Bundesliga
A Dortmund 2–1-es győzelmet aratott a Wolfsburg vendégeként a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 21. fordulójában, így megerősítette második helyét. Az edzőváltás után is kikapott a Werder Bremen, a hamburgi csapatok pedig egyformán győzelemnek örülhettek.

A Dortmund remek formában látogatott Wolfsburgba, a legutóbbi négy fordulóban begyűjtötte a három pontot. A vesztfáliaiak a 21. fordulóban is megszerezték a vezetést, Julian Ryerson szöglete után Julian Brandt fejelt a rövid sarok felől érkezve a kapuba.

A szünet után a Wolfsburg is fejessel egyenlített, Arnold szabadrúgása után az első Bundesliga-gólját szerző Konsztantinosz Kulierakisz vette be Gregor Kobel kapuját. A hazaiak azonban pont nélkül maradtak, a 87. percben Serhou Guirassy lövésével a Dortmund megnyerte a mérkőzést, sorozatban az ötödik győzelmét aratva.

A St. Pauli december 13-án legyőzte a szintén kiesés ellen küzdő Heidenheimet, a következő hat mérkőzésen azonban győzelem nélkül maradt. A hamburgiak a Stuttgart ellen javítottak szombaton, a 35. percben Manolisz Szaliakasz 15 méteres lövésével vezetést szereztek, majd az 55. percben Danel Sinani tizenegyesből növelte az előnyt, Jamie Leweling 90. percbeli találata csak szépségtapasz volt. A St. Pauli a győzelmével két pontra megközelítette a Wolfsburgot és az osztályozós helyen álló Werdert.

A brémaiak edzőt váltottak a héten, de Daniel Thioune irányításával is alulmaradtak Freiburgban. Jan-Niklas Beste a 13. percben vette be a vendégek hálóját, és még azt is elbírta a csapat, hogy Johan Manzambit egy csúnya belépő után már az 52. percben kiállították.

Egyre nagyobb bajban a Heidenheim, amely hazai pályán kapott ki a Hamburgtól, így már hat ponttal van lemaradva az osztályozós helyen álló Werdertől. Egyre jobb formában viszont a Mainz, amely sorozatban a harmadik mérkőzését nyerte meg a Bundesligában.

Az utolsó szombati mérkőzésen a Mönchengladbach már tíz perc után vezetéshez jutott a Leverkusen ellen, de a vendégek egy öngóllal pontot szereztek.

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
Freiburg–Werder Bremen 1–0 (Beste 13.)
Kiállítva: Manzambi (52., Freiburg)
Heidenheim–Hamburg 0–2 (Königsdörffer 45+3., Philippe 78.)
Mainz–Augsburg 2–0 (N. Amiri 8., 79. – mindkettőt 11-esből)
St. Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (Szaliakasz 35., D. Sinani 55. – 11-esből, ill. Leweling 90.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 1–2 (Kulierakisz 52., ill. Brandt 38., Guirassy 87.)
Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 1–1 (Engelhardt 10., ill. Sander 44. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1 (Querfeld 87. – 11-esből, ill. Brown 84.)
Kiállítva: O. Höjlund (86., Eintracht)

BL / EL / CL HELYEKMGyDVL–KGk 
1. Bayern München20163174–18+56 51 
2. Borussia Dortmund21146143–20+23 48 
3. Hoffenheim20133443–23+20 42 
4. Stuttgart21123638–28+10 39 
5. Bayer Leverkusen20113639–27+12 36 
6. RB Leipzig20113638–27+11 36 
7. Freiburg2186732–33–1 30 
8. Eintracht Frankfurt2177741–46–5 28 
9. Union Berlin2167826–34–8 25 
10. 1. FC Köln2065929–32–3 23 
11. Hamburg2057821–29–8 22 
12. Mönchengladbach2157925–34–9 22 
13. Augsburg21641124–39–15 22 
14. Mainz21561025–33–8 21 
15. Wolfsburg21541229–44–15 19 
16. Werder Bremen21471022–39–17 19 
17. St. Pauli21451220–35–15 17 
18. Heidenheim21341419–47–28 13 

 

 

