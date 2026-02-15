Az Arsenal egy félidő alatt elintézte a Wigant, így továbbjutott az FA-kupában

2014 után találkozott újra az Arsenal és a Wigan. Akkor az FA-kupa elődöntőjében csaptak össze a felek, és tizenegyesekkel az Arsenal ment tovább, a csapat mostani vezetőedzője, Mikel Arteta is eredményes volt a szétlövésben.

2026 februárjában már sokkal egyoldalúbb mérkőzést vívtak egymással. Az Arsenalt az sem zavarta meg, hogy Riccardo Calafiori az idény során másodszor sérült meg a bemelegítés során, a helyére bekerült Bukayo Sakával nem gyengült a csapat, sőt...

A londoniak már a tizedik percben előnybe kerültek, Eberechi Eze kiugratása után Noni Madueke lőtt a jobbösszekötő helyéről a jobb sarokba, majd nyolc perccel később ismét Eze volt az előkészítő, ezúttal Gabriel Martinellinek adott gólpasszt, aki a balösszekötő helyéről lőtte ki a hosszú sarkot.

A 24. percben Saka beadása után Hunt balszerencsésen a saját kapujába fejelt, majd újabb három perc elteltével Christian Nörgaard remek előreívelése után Gabriel Jesus fejezte be góllal az akciót.

Négygólos előnye után az Arsenal visszavett, a harmadik ligás Wigan pedig szépíteni sem tudott, a hazaiak könnyedén jutottak be a következő körbe.

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

Arsenal–Wigan Athletic (III.) 4–0 (Madueke 10., Martinelli 18., J. Hunt 24. – öngól, Gabriel Jesus 27.)

Korábban:

Birmingham City (II.)–Leeds United 1–1 (P. Roberts 90., ill. L. Nmecha 49.) – 11-esekkel: 2–4

Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers 0–1 (S. Bueno 60.)

Oxford United (II.)–Sunderland 0–1 (H. Diarra 32. – 11-esből)

Stoke City (II.)–Fulham 1–2 (Bae 19., ill. Kevin 55., Reed 84.)

Szombaton játszották:

Burton (III.)–West Ham United 0–1 (Summerville 95.) – h. u.

Kiállítva: Potts (101., WHU)

Burnley–Mansfield Town (III.) 1–2 (Laurent 21., ill. Oates 53., L. Reed 80.)

Manchester City–Salford (IV.) 2–0 (Dorrington 6. – öngól, Guéhi 81.)

Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.) 3–1 (Maghoma 31., Chrisene 82., M. Touré 90+3., ill. Maja 68.)

Southampton (II.)–Leicester City (II.) 2–1 (Larin 45+1. – 11-esből, Bree 109., ill. Skipp 52.) – h. u.

Aston Villa–Newcastle United 1–3 (Abraham 14., ill. Tonali 63., 76., Woltemade 88.)

Kiállítva: Bizot (45+1., Aston Villa)

Liverpool–Brighton & Hove Albion 3–0 (C. Jones 42., Szoboszlai 56., Szalah 68. – 11-esből)

Pénteken játszották

Hull City (II.)–Chelsea 0–4 (Neto 40., 51., 71., Estevao 59.)

Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.) 1–0 (Windass 34.)

Hétfőn játsszák

20.30: Macclesfield FC (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)

Március 3-án játsszák

20.45: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)