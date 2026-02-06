Nemzeti Sportrádió

Nem hosszabbít szerződést, nyáron távozik a lipcseiek középpályása

2026.02.06. 13:03
Xaver Schlager távozik Lipcséből (Fotó: Getty Images)
RB Leipzig Bundesliga Xaver Schlager
A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Red Bull Leipzig a hivatalos oldalain jelentette be, hogy Xaver Schlager a nyáron távozik a cspaattól.

Xaver Schlager szerződése 2026 nyarán jár le, és bár a Gulácsi Péter és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcseiek szerettek volna hosszabbítani vele, a középpályás inkább a távozás mellett döntött.

„Hosszú ideig komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy Xavert itt tartsuk. De természetesen elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a döntését, hogy új lehetőséget keres, mivel a megbeszéléseink végig őszinték és nyíltak voltak” – nyilatkozta Marcel Schäfer ügyvezető igazgató.

Az osztrák labdarúgó 2022 nyarán Wolfsburgból érkezett Lipcsébe, de szászországi időszakában sokszor volt sérült. A linzi születésű labdarúgó hamarosan a 100. mérkőzését játszhatja a lipcseiek színeiben.

Schlager a lipcsei sajtóközleményben kiemelte az együtt elért eredményeket, utalva a 2023-as Német Kupa- és Szuperkupa-győzelemre. 

„De most erősebb volt a vágy, hogy valami újat kipróbáljak. Ez a döntés nem az RB Leipzig ellen szól.”

Az elmúlt hetekben több sajtóértesülés napvilágot látott, amely szerint Schlager a Juventusnál vagy az AS Románál folytathatja.

 

RB Leipzig Bundesliga Xaver Schlager
Ezek is érdekelhetik