Nem hosszabbít szerződést, nyáron távozik a lipcseiek középpályása

Xaver Schlager szerződése 2026 nyarán jár le, és bár a Gulácsi Péter és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcseiek szerettek volna hosszabbítani vele, a középpályás inkább a távozás mellett döntött.

„Hosszú ideig komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy Xavert itt tartsuk. De természetesen elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a döntését, hogy új lehetőséget keres, mivel a megbeszéléseink végig őszinték és nyíltak voltak” – nyilatkozta Marcel Schäfer ügyvezető igazgató.

Az osztrák labdarúgó 2022 nyarán Wolfsburgból érkezett Lipcsébe, de szászországi időszakában sokszor volt sérült. A linzi születésű labdarúgó hamarosan a 100. mérkőzését játszhatja a lipcseiek színeiben.

Schlager a lipcsei sajtóközleményben kiemelte az együtt elért eredményeket, utalva a 2023-as Német Kupa- és Szuperkupa-győzelemre.

„De most erősebb volt a vágy, hogy valami újat kipróbáljak. Ez a döntés nem az RB Leipzig ellen szól.”

Az elmúlt hetekben több sajtóértesülés napvilágot látott, amely szerint Schlager a Juventusnál vagy az AS Románál folytathatja.