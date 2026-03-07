Baján egész évben különböző programokkal várják az evezni vágyókat

Vízivándor táborok, kajak-kenu edzések, napközis táborok és vezetett túrák – a Mogyi Bajai Vízisport Klub 2026-ban is rengeteg programmal vár minden korosztályt a Sugovica partján, melyek részletes listája már elérhető a kajakkenubaja.hu oldalon.

A Mogyi Bajai Vízisport Klub nemcsak sportolási lehetőséget kínál, hanem komplett élménycsomagot: a kezdő evezésektől a többnapos vízitúrákig, gyerekprogramoktól a képzésekig minden megtalálható egy helyen.

A klub központja a Kajak-Kenu Pont Baján, közvetlenül a vízparton található, könnyen megközelíthető helyen.

TÁBOROK

A nyári szezon egyik legnépszerűbb programja a Vízivándor tábor, amely a Gemenci-erdő különleges vízi világába vezet. A résztvevők Európa egyik legnagyobb ártéri erdejében evezhetnek, ahol a természet közelsége és a csend valódi feltöltődést ad.

2026-ban már csak néhány időpont érhető el:

2026.06.19.

2026.07.13.

2026.07.24.

Jelentkezés:

www.vizivandor.hu

A túrák ideálisak kezdőknek és családoknak is: lassúbb víz, biztonságos környezet, szakértő túravezetők és teljes felszerelés biztosított.

A klub kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. A Sugovica Vízikaland napközis táborban a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kajak, kenu és SUP világával.

Turnusok 2026-ban:

június 22–26.

július 13–17.

augusztus 10–14.

A tábor programjai között szerepel:

evezéstechnika tanulása

SUP és vízi játékok

egész napos túra

csapatversenyek

Jelentkezés:

https://forms.gle/Wwy3rYLLA8MjdYhb8

Emellett folyamatos kajak-kenu edzések is elérhetők 8–14 éveseknek, ahol a sport és a közösség egyszerre van jelen.

KÉPZÉS

A klub nemcsak élményeket ad, hanem tudást is. A Baja / Alsó-Duna túrakísérő képzés azoknak szól, akik szeretnének vízitúrákat vezetni vagy pedagógusként új élményeket adni a diákjaiknak.

A képzés részei:

online tananyag

gyakorlati nap Baján

biztonsági és technikai ismeretek

vészhelyzet-kezelés

Jelentkezés:

https://palyazat.vizivandor.hu/kepzesek

ÉLMÉNYSPORT, VERSENYSPORT, TÚRÁKTÚRÁK

A Mogyi Bajai Vízisport Klubban az élménysport és a versenysport egyszerre van jelen. Aki csak kikapcsolódni szeretne, megtalálja a nyugodt evezést és a természet közelségét, ki fejlődni akar, edzői támogatással versenyekig is eljuthat.

A klub egész évben szervez különböző hosszúságú és nehézségű vízitúrákat:

Kiskör a Sugovicán – rövid, kezdőbarát túra

Vén-Duna túra – közepes táv, változatos terep

Gemenc kincsei – egész napos kaland

Többnapos vízitúrák és osztálykirándulások

Jelentkezés:

www.kajakkenubaja.hu

Újdonságként már kerékpárkölcsönzés is elérhető a Kajak-Kenu Ponton, így a vízi programok mellett a környék két keréken is felfedezhető.

A klub emellett:

osztálykirándulásokat szervez

céges csapatépítő programokat kínál

önkéntes lehetőséget biztosít diákoknak



A már meghirdetett konkrét programok:

Túra kenuval a Vén-Dunán át

Nyárindító vízitúra a Sugovicán (június 15.)

Gemenc kincse vízitúra

Kiskör a Sugovicán

Háromnapos osztálykirándulás Baján

Tavirózsás túra a Ferencz-tápcsatornán

Sárkányhajós kaland a Sugovicán

Egynapos osztálykirándulás a Ferencz-tápcsatornán

Egynapos osztálykirándulás Baján

Háromnapos Duna-túra

Vadregényes vízitúra

Kétnapos osztálykirándulás

A Mogyi Bajai Vízisport Klub célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a vízisportokat – legyen szó kezdőkről, családokról, diákokról vagy akár speciális igényű résztvevőkről.

A programok szakmai hátterét többek között az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Vízitúra Szövetség is támogatja.