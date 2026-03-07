Baján egész évben különböző programokkal várják az evezni vágyókat
Vízivándor táborok, kajak-kenu edzések, napközis táborok és vezetett túrák – a Mogyi Bajai Vízisport Klub 2026-ban is rengeteg programmal vár minden korosztályt a Sugovica partján, melyek részletes listája már elérhető a kajakkenubaja.hu oldalon.
A Mogyi Bajai Vízisport Klub nemcsak sportolási lehetőséget kínál, hanem komplett élménycsomagot: a kezdő evezésektől a többnapos vízitúrákig, gyerekprogramoktól a képzésekig minden megtalálható egy helyen.
A klub központja a Kajak-Kenu Pont Baján, közvetlenül a vízparton található, könnyen megközelíthető helyen.
TÁBOROK
A nyári szezon egyik legnépszerűbb programja a Vízivándor tábor, amely a Gemenci-erdő különleges vízi világába vezet. A résztvevők Európa egyik legnagyobb ártéri erdejében evezhetnek, ahol a természet közelsége és a csend valódi feltöltődést ad.
2026-ban már csak néhány időpont érhető el:
- 2026.06.19.
- 2026.07.13.
- 2026.07.24.
Jelentkezés:
www.vizivandor.hu
A túrák ideálisak kezdőknek és családoknak is: lassúbb víz, biztonságos környezet, szakértő túravezetők és teljes felszerelés biztosított.
A klub kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. A Sugovica Vízikaland napközis táborban a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kajak, kenu és SUP világával.
Turnusok 2026-ban:
- június 22–26.
- július 13–17.
- augusztus 10–14.
A tábor programjai között szerepel:
- evezéstechnika tanulása
- SUP és vízi játékok
- egész napos túra
- csapatversenyek
Jelentkezés:
https://forms.gle/Wwy3rYLLA8MjdYhb8
Emellett folyamatos kajak-kenu edzések is elérhetők 8–14 éveseknek, ahol a sport és a közösség egyszerre van jelen.
KÉPZÉS
A klub nemcsak élményeket ad, hanem tudást is. A Baja / Alsó-Duna túrakísérő képzés azoknak szól, akik szeretnének vízitúrákat vezetni vagy pedagógusként új élményeket adni a diákjaiknak.
A képzés részei:
- online tananyag
- gyakorlati nap Baján
- biztonsági és technikai ismeretek
- vészhelyzet-kezelés
Jelentkezés:
https://palyazat.vizivandor.hu/kepzesek
ÉLMÉNYSPORT, VERSENYSPORT, TÚRÁKTÚRÁK
A Mogyi Bajai Vízisport Klubban az élménysport és a versenysport egyszerre van jelen. Aki csak kikapcsolódni szeretne, megtalálja a nyugodt evezést és a természet közelségét, ki fejlődni akar, edzői támogatással versenyekig is eljuthat.
A klub egész évben szervez különböző hosszúságú és nehézségű vízitúrákat:
- Kiskör a Sugovicán – rövid, kezdőbarát túra
- Vén-Duna túra – közepes táv, változatos terep
- Gemenc kincsei – egész napos kaland
- Többnapos vízitúrák és osztálykirándulások
Jelentkezés:
www.kajakkenubaja.hu
Újdonságként már kerékpárkölcsönzés is elérhető a Kajak-Kenu Ponton, így a vízi programok mellett a környék két keréken is felfedezhető.
A klub emellett:
- osztálykirándulásokat szervez
- céges csapatépítő programokat kínál
- önkéntes lehetőséget biztosít diákoknak
A már meghirdetett konkrét programok:
Túra kenuval a Vén-Dunán át
Nyárindító vízitúra a Sugovicán (június 15.)
Gemenc kincse vízitúra
Kiskör a Sugovicán
Háromnapos osztálykirándulás Baján
Tavirózsás túra a Ferencz-tápcsatornán
Sárkányhajós kaland a Sugovicán
Egynapos osztálykirándulás a Ferencz-tápcsatornán
Egynapos osztálykirándulás Baján
Háromnapos Duna-túra
Vadregényes vízitúra
Kétnapos osztálykirándulás
A Mogyi Bajai Vízisport Klub célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a vízisportokat – legyen szó kezdőkről, családokról, diákokról vagy akár speciális igényű résztvevőkről.
A programok szakmai hátterét többek között az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Vízitúra Szövetség is támogatja.