Baján egész évben különböző programokkal várják az evezni vágyókat

P. K.P. K.
2026.03.07. 22:28
Fotó: kajakkenubaja.hu
vízi sportok Mogyi Bajai Vízisport Klub csupasport
A Mogyi Bajai Vízisport Klub közzétette 2026-ra tervezett programjait, melyekre minden érdeklődőt várnak – különböző táborok, edzések és vezetett túrák is szerepelnek a tervek között.

 

Vízivándor táborok, kajak-kenu edzések, napközis táborok és vezetett túrák – a Mogyi Bajai Vízisport Klub 2026-ban is rengeteg programmal vár minden korosztályt a Sugovica partján, melyek részletes listája már elérhető a kajakkenubaja.hu oldalon. 

A Mogyi Bajai Vízisport Klub nemcsak sportolási lehetőséget kínál, hanem komplett élménycsomagot: a kezdő evezésektől a többnapos vízitúrákig, gyerekprogramoktól a képzésekig minden megtalálható egy helyen.

A klub központja a Kajak-Kenu Pont Baján, közvetlenül a vízparton található, könnyen megközelíthető helyen. 

TÁBOROK

A nyári szezon egyik legnépszerűbb programja a Vízivándor tábor, amely a Gemenci-erdő különleges vízi világába vezet. A résztvevők Európa egyik legnagyobb ártéri erdejében evezhetnek, ahol a természet közelsége és a csend valódi feltöltődést ad.

2026-ban már csak néhány időpont érhető el:

  • 2026.06.19.
  • 2026.07.13.
  • 2026.07.24.

Jelentkezés:
www.vizivandor.hu

A túrák ideálisak kezdőknek és családoknak is: lassúbb víz, biztonságos környezet, szakértő túravezetők és teljes felszerelés biztosított.

A klub kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. A Sugovica Vízikaland napközis táborban a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a kajak, kenu és SUP világával.

Turnusok 2026-ban:

  • június 22–26.
  • július 13–17.
  • augusztus 10–14.

A tábor programjai között szerepel:

  • evezéstechnika tanulása
  • SUP és vízi játékok
  • egész napos túra
  • csapatversenyek

Jelentkezés:
https://forms.gle/Wwy3rYLLA8MjdYhb8

Emellett folyamatos kajak-kenu edzések is elérhetők 8–14 éveseknek, ahol a sport és a közösség egyszerre van jelen.

KÉPZÉS

A klub nemcsak élményeket ad, hanem tudást is. A Baja / Alsó-Duna túrakísérő képzés azoknak szól, akik szeretnének vízitúrákat vezetni vagy pedagógusként új élményeket adni a diákjaiknak.

A képzés részei:

  • online tananyag
  • gyakorlati nap Baján
  • biztonsági és technikai ismeretek
  • vészhelyzet-kezelés

Jelentkezés:
https://palyazat.vizivandor.hu/kepzesek

 

ÉLMÉNYSPORT, VERSENYSPORT, TÚRÁKTÚRÁK

A Mogyi Bajai Vízisport Klubban az élménysport és a versenysport egyszerre van jelen. Aki csak kikapcsolódni szeretne, megtalálja a nyugodt evezést és a természet közelségét, ki fejlődni akar, edzői támogatással versenyekig is eljuthat.

A klub egész évben szervez különböző hosszúságú és nehézségű vízitúrákat:

  • Kiskör a Sugovicán – rövid, kezdőbarát túra
  • Vén-Duna túra – közepes táv, változatos terep
  • Gemenc kincsei – egész napos kaland
  • Többnapos vízitúrák és osztálykirándulások

Jelentkezés:
www.kajakkenubaja.hu

Újdonságként már kerékpárkölcsönzés is elérhető a Kajak-Kenu Ponton, így a vízi programok mellett a környék két keréken is felfedezhető.

A klub emellett:

  • osztálykirándulásokat szervez
  • céges csapatépítő programokat kínál
  • önkéntes lehetőséget biztosít diákoknak


A már meghirdetett konkrét programok:

Túra kenuval a Vén-Dunán át
Nyárindító vízitúra a Sugovicán (június 15.)
Gemenc kincse vízitúra
Kiskör a Sugovicán
Háromnapos osztálykirándulás Baján
Tavirózsás túra a Ferencz-tápcsatornán
Sárkányhajós kaland a Sugovicán
Egynapos osztálykirándulás a Ferencz-tápcsatornán
Egynapos osztálykirándulás Baján
Háromnapos Duna-túra 
Vadregényes vízitúra
Kétnapos osztálykirándulás

A Mogyi Bajai Vízisport Klub célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a vízisportokat – legyen szó kezdőkről, családokról, diákokról vagy akár speciális igényű résztvevőkről.

A programok szakmai hátterét többek között az Aktív Magyarország, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Vízitúra Szövetség is támogatja.

 

