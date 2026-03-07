A Manchester City két hónapon belül negyedszer is legyőzte a Newcastle-t

Pénteken a Liverpool, szombaton az Arsenal és a Chelsea is biztosította helyét a legjobb nyolc között az FA-kupában, szombat este pedig a Newcastle és a Manchester City csapott össze egymással. Bár a novemberi bajnokijukat a Newcastle nyerte meg, 2026-ban a Ligakupa-elődöntő mindkét mérkőzésén és a február 21-i Premier League-meccsen is a Manchester City örülhetett.

Az FA-kupa-mérkőzést a Newcastle kezdte jobban, a 10. percben Nick Woltemade fejesét a gólvonalról mentette Nico González, majd nyolc perccel később a leshatárról kiugró Harvey Barnes megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A félidő hajrája viszont a Cityé volt, a 39. percben Jérémy Doku beadása után Savinhónak gyakorlatilag mozdulnia sem kellett, hogy a gólvonal mögé továbbítsa a labdát, majd egy perccel később Reijnders meg is fordíthatta volna a párharcot, de lövése kevéssel a jobb sarok mellett gurult el.

Pep Guardiola csapata a szünet után viszont eldöntötte a mérkőzést: a 49. percben egy beadás eljutott Omar Marmushoz, az egyiptomi még le is vehette a labdát, majd közelről a kapuba lőtt. A 65. percben ismét az afrikai támadó volt eredményes, ezúttal 17 méterről vágta a labdát Aaron Ramsdale kapujába.

A City szűk két hónapon belül negyedszer is legyőzte a Newcastle-t, és várhatja a negyeddöntő sorsolását. 1–3

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szombati mérkőzések

Newcastle United–Manchester City 1–3 (H. Barnes 18., ill. Savinho 39., Marmus 49., 65.)

Wrexham (II.)–Chelsea 2–4 (S. Smith 18., C. Doyle 78., ill. Okonkwo 40. – öngól, Acheampong 82., Garnacho 96., Joao Pedro 120+5.) – hosszabbítás után

Kiállítva: Dobson (90+3., Wrexham)

Mansfield (III.)–Arsenal 1–2 (W. Evans 50., ill. Madueke 41., Eze 66.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

14.30: Port Vale (III.)–Sunderland (Tv: Spíler 1)

17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–3 (Hvang 90+1., ill. Robertson 51., Szalah 53., C. Jones 74.)