Fontos meccs vár az MTK-ra a nőnapon; visszavághatunk Dániának

Néhány nap leforgása alatt két teljesen eltérő mérkőzést játszott a Liverpool Wolverhamptonban: a bajnoki vereség után az FA-kupában nyert. Arra persze többféle magyarázat létezhet, hogy mi okozhatta a jól látható változást. Nem kisebbítendő a Liverpool érdemeit, de nyilvánvaló, hogy a Wolverhampton kerete a hétközi bravúrgyőzelem, valamint a hazai pálya jelentette előny ellenére sem olyan erős, hogy két éles tétmeccsen ugyanazzal az intenzitással állja a sarat a világ egyik legértékesebb csapata ellen. Az viszont egyértelműen a Mersey-partiak javára billentette a mérleg nyelvét, hogy mind a négy játékos, aki erre a kupamérkőzésre került be a kezdőbe, meghálálta a bizalmat: Rio Ngumoha és Andrew Robertson beállítása telitalálatnak bizonyult, s jól teljesített Joe Gomez és Curtis Jones is

Rendkívül fontos mérkőzés vár nőnapon odahaza az MTK Budapestre, amely a kiesés ellen vívott küzdelemben a(z egyik) közvetlen riválisával játszik: a Diósgyőrt fogadja. A kék-fehérek még bennmaradást érő helyen állnak, a DVTK jelen állás szerint kieső, és a különbség a két csapat között csak két pont. „Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, és mi a tét – mondta lapunknak Horváth Artúr, az MTK középpályása. – Ez a vasárnapi bajnoki klasszikus hatpontos mérkőzés. Így is készültünk rá egész héten, de különösebben mást nem csináltunk, mint amit szoktunk, mert tudjuk, hogy jó csapatunk van, még ha ezt az eredmények egyelőre nem is mutatják meg.” Az MTK tavasszal csak az első fordulóban, Kisvárdán tudott nyerni, azóta öt meccsen két döntetlen és három vereség.

Máris esélyt kap a magyar női kézilabda-válogatott, hogy visszavágjon Dániának. A két, már egyaránt Európa-bajnoki-résztvevő együttes csütörtökön Tatabányán találkozott az Európa-kupa-csoportkör harmadik fordulójában, és az északiak nagy csatában nyertek, így sorozatban hatodszor is legyőzték a mieinket (legutóbb a 2015-ös dániai vb-n tudtuk felülmúlni a skandinávokat). A felek vasárnap Svendborgban, a negyedik körben ismét megmérkőznek egymással. A román Baia Mare jobbátlövője, Papp Nikolett az újabb fordulóra nem tarthatott társaival, mert klubja visszarendelte őt. „Elöl sokkal agresszívebben kellene támadnunk és jobban megtalálni az utat a kapuhoz vagy a szabad területeket az egy az egy elleni játékban, mert itthon inkább oldalra kézilabdáztunk, nem pedig előre” – mondta a francia Metzben légióskodó Vámos Petra.

