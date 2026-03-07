Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Eszes Dániel győzött, Kozák Luca második lett 60 gáton Bécsben

R. P.R. P.
2026.03.07. 22:34
null
Eszes Dániel (Fotó: Facebook/Magyar Atlétika)
Címkék
atlétika Kozák Luca Eszes Dániel
Eszes Dániel megnyerte a férfi 60 méter gátat, míg Kozák Luca második lett női 60 gáton szombaton a Bécsben rendezett nemzetközi atlétikai versenyen.


A magyar szövetség Facebook-oldala szerint Eszes 7.80 másodperces eredménnyel ért célba az első helyen, míg a 100 gáton Európa-bajnoki ezüstérmes, országos csúcstartó Kozák 7.98 másodpercet futott.

(MTI)

 

atlétika Kozák Luca Eszes Dániel
Legfrissebb hírek

Atlétika: Jacob Kiplimo félmaratoni világcsúcsot futott Lisszabonban

Atlétika
3 órája

Atlétika: a 15 éves Marton Zsófi rekorder és ob-érmes súlylökésben

Utánpótlássport
Tegnap, 16:11

Atlétika: Kozák Lucát még Németh Roland is megdicsérte

Atlétika
2026.03.04. 08:10

Doppingvétség miatt felfüggesztették 27 kenyai sportoló versenyzési jogát

Egyéb egyéni
2026.03.03. 11:27

Halász Bence: Éveken át még nyáron is küzdöttem a 80 méterért…

Atlétika
2026.03.03. 10:57

Bütyök a villamoson és a buszon – lázba jött érte a Népstadion sok tízezres közönsége

Népsport
2026.03.03. 08:28

Illovszky Dominik: „ Ha van benne jobb, van benne több, akkor azt érjük el"

Atlétika
2026.03.02. 18:42

Halász Bence 80 méter felett kezdte a szezont, Kozák Luca és Molnár Attila is meggyőző volt Nyíregyházán

Atlétika
2026.03.01. 20:04
Ezek is érdekelhetik