Eszes Dániel győzött, Kozák Luca második lett 60 gáton Bécsben
Eszes Dániel megnyerte a férfi 60 méter gátat, míg Kozák Luca második lett női 60 gáton szombaton a Bécsben rendezett nemzetközi atlétikai versenyen.
A magyar szövetség Facebook-oldala szerint Eszes 7.80 másodperces eredménnyel ért célba az első helyen, míg a 100 gáton Európa-bajnoki ezüstérmes, országos csúcstartó Kozák 7.98 másodpercet futott.
(MTI)
