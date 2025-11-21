Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta, a Mainz és a Hoffenheim nem bírt egymással

A Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta a Bundesligában (a Freiburgban 131 fellépés fűződött a nevéhez, a Hoffenheimben a pénteki volt a 369. találkozója). Ezzel a számmal a kapusok között az 5., a mezőnyjátékosokat is figyelembe véve a 14. helyen áll az örökrangsorban.

Andreas Hanche-Olsen korai öngólja után az utolsó negyedórában Danny da Costa is betalált, így alakult ki az 1–1-es végeredmény.

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)

Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

Szombat

15.30: Augsburg–Hamburg

15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Mönchengladbach

15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen

18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Union Berlin