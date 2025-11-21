Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta, a Mainz és a Hoffenheim nem bírt egymással

Nemzeti Sportrádió

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 11. fordulójában 1–1-es döntetlent játszott egymással a Mainz és a Hoffenheim.

 

A Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta a Bundesligában (a Freiburgban 131 fellépés fűződött a nevéhez, a Hoffenheimben a pénteki volt a 369. találkozója). Ezzel a számmal a kapusok között az 5., a mezőnyjátékosokat is figyelembe véve a 14. helyen áll az örökrangsorban.

Andreas Hanche-Olsen korai öngólja után az utolsó negyedórában Danny da Costa is betalált, így alakult ki az 1–1-es végeredmény.

NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)

Szombat
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München109135–6+29 28 
2. RB Leipzig1071220–13+7 22 
3. Borussia Dortmund1063116–7+9 21 
4. Stuttgart107317–12+5 21 
5. Bayer Leverkusen1062224–14+10 20 
6. Hoffenheim1162322–17+5 20 
7. Eintracht Frankfurt1052323–19+4 17 
8. Werder Bremen1043315–18–3 15 
9. 1. FC Köln1042417–15+2 14 
10. Freiburg1034313–14–1 13 
11. Union Berlin1033413–17–4 12 
12. Mönchengladbach1023513–19–6 
13. Hamburg102359–16–7 
14. Wolfsburg1022612–18–6 
15. Augsburg1021714–24–10 
16. St. Pauli102179–20–11 
17. Mainz1113711–19–8 
18. Heidenheim101278–23–15 

 

 

