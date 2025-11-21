Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta, a Mainz és a Hoffenheim nem bírt egymással
A Hoffenheim kapusa, Oliver Baumann az 500. bajnokiját játszotta a Bundesligában (a Freiburgban 131 fellépés fűződött a nevéhez, a Hoffenheimben a pénteki volt a 369. találkozója). Ezzel a számmal a kapusok között az 5., a mezőnyjátékosokat is figyelembe véve a 14. helyen áll az örökrangsorban.
Andreas Hanche-Olsen korai öngólja után az utolsó negyedórában Danny da Costa is betalált, így alakult ki az 1–1-es végeredmény.
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
Mainz–Hoffenheim 1–1 (Da Costa 76., ill. Hanche-Olsen 9. – öngól)
Kiállítva: Kohr (Mainz, 87.)
Szombat
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|10
|9
|1
|–
|35–6
|+29
|28
|2. RB Leipzig
|10
|7
|1
|2
|20–13
|+7
|22
|3. Borussia Dortmund
|10
|6
|3
|1
|16–7
|+9
|21
|4. Stuttgart
|10
|7
|–
|3
|17–12
|+5
|21
|5. Bayer Leverkusen
|10
|6
|2
|2
|24–14
|+10
|20
|6. Hoffenheim
|11
|6
|2
|3
|22–17
|+5
|20
|7. Eintracht Frankfurt
|10
|5
|2
|3
|23–19
|+4
|17
|8. Werder Bremen
|10
|4
|3
|3
|15–18
|–3
|15
|9. 1. FC Köln
|10
|4
|2
|4
|17–15
|+2
|14
|10. Freiburg
|10
|3
|4
|3
|13–14
|–1
|13
|11. Union Berlin
|10
|3
|3
|4
|13–17
|–4
|12
|12. Mönchengladbach
|10
|2
|3
|5
|13–19
|–6
|9
|13. Hamburg
|10
|2
|3
|5
|9–16
|–7
|9
|14. Wolfsburg
|10
|2
|2
|6
|12–18
|–6
|8
|15. Augsburg
|10
|2
|1
|7
|14–24
|–10
|7
|16. St. Pauli
|10
|2
|1
|7
|9–20
|–11
|7
|17. Mainz
|11
|1
|3
|7
|11–19
|–8
|6
|18. Heidenheim
|10
|1
|2
|7
|8–23
|–15
|5